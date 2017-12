Filmové premiéry v našich kinách

Tento týždeň prišli do kín nasledovné novinky: Ako za starých čias, Anjelský podiel, Hostiteľ, Paris-Manhattan, Pár nenormálnych aktivít.

3. apr 2013 o 17:57 Miloš Ščepka

Tento týždeň idú do našich kín film: Ako za starých čias, Anjelský podiel, Hostiteľ, Paris-Manhattan, Pár nenormálnych aktivít.

Ako za starých čias

Stand Up Guys, 95 minút, USA 2012, Forum Film

Scenár: Noah Haidle. Réžia: Fisher Stevens. Kamera: Michael Grady. Hudba: Lyle Workman. Strih: Mark Livolsi. Účinkujú: Al Pacino, Christopher Walken, Alan Arkin, Julianna Margulies, Katheryn Winnick, Vanessa Ferlito, Mark Margolis, Addison Timlin, Lucy Punch a ďalší.

Slovenská premiéra 4. apríla 2013

Čo už môže potešiť viac než Al Pacino (73), Christopher Walken (70) a Alan Arkin (79) ako trojica zostarnutých gangstrov, ktorá sa vydáva na svoj pravdepodobne posledný ťah? Najmä ak režisérom je tiež herec Fisher Stevens, ktorý kolegom vytvoril optimálne podmienky a debutový scenár Noaha Haidleho ctí hercov i pravidlá kriminálnej komédie. Za filmovú pesničku Not Running Anymore bol Jon Bon Jovi nominovaný na Zlatý glóbus. V amerických kinách film s rozpočtom okolo 15 miliónov dolárov žiadnu senzáciu nespôsobil a utŕžil len tri milióny. Možno sa mu za oceánom bude dariť lepšie.

Anjelský podiel

The Angels' Share / La Part des anges, Veľká Británia – Francúzsko – Belgicko – Taliansko 2012, 106 minút, ASFK

Scenár: Paul Laverty. Réžia: Ken Loach. Kamera: Robbie Ryan. Hudba: George Fenton. Strih: Jonathan Morris. Účinkujú: Paul Brannigan, John Henshaw, Gary Maitland, Jasmin Riggins, William Ruane, Roger Allam, Siobhan Reilly, Daniel Portman a ďalší.

Slovenská premiéra 4. apríla 2013

Nestor britskej sociálnej drámy Kenneth Loach (77), držiteľ cien z Berlína, Cannes aj Benátok, nakrútil v európskej multikoprodukcii rozmarnú optimistickú komédiu s témou škótskej whisky. Harry (John Henshaw) dozerá v Glasgowe na partičku darebákov, odsúdených na spoločensko-prospešné práce. Pretože je milovník kvalitnej whisky, vo voľnom čase ich bráva so sebou na exkurzie a stretnutia znalcov. No keď mladý otec a beznádejný bitkár Robbie (Paul Brannigan) v sebe objaví degustátorský talent a zistí, že okolo kvalitnej whiskey sa točia milióny, rozhodne sa spolu s hromotĺckym Rhinom, tupým Albertom a kleptomankou Mo uskutočniť veľkú whiskovú lúpež. Prirodzene, v ich podaní pôjde skôr o sériu nehôd a trapasov. Snímka si vyslúžila dve ceny BAFTA a Cenu poroty festivalu v Cannes.

Hostiteľ

The Host, 125 minút, USA 2013, Bontonfilm SK

Scenár a réžia: Andrew Niccol. Kamera: Roberto Schaefer. Hudba: Antonio Pinto. Strih: Thomas J. Nordberg. Účinkujú: Saoirse Ronan, Max Irons, Diane Kruger, Jake Abel, William Hurt, Frances Fisher, Chandler Canterbury, Phil Austin, Boyd Holbrook, Andrea Frankle, Stephen Conroy a ďalší.

Slovenská premiéra 4. apríla 2013

Ešte sme sa neotriasli po dievčenských “hororoch” série Twilight – a neodbytná Stephenie Meyer prichádza opäť, v podstate s tým istým večným príbehom, len tentoraz zaodetým do hávu science fiction. Scenárista a režisér Andrew Niccol (Vymedzený čas, Obchodník so smrťou) síce nemá za sebou žiadny presvedčivý hit a iba jeden ako-tak dobrý film (Gattaca), ale čo nedokáže talent, nahradí masívna reklama! Neviditeľní votrelci z vesmíru si podmaňujú ľudské mysle. No keď mimozemšťanka obsadí vedomie fešnej dorastenky Melanie (Saoirse Ronan), zistí, že americké dievčatá sú bezodná a poriadne nebezpečná studnice emócií, vášní a zanovitosti. Áno, film, ktorý vznikol s relatívne neveľkým rozpočtom 40 miliónov dolárov, chce byť úvodom novej série. Svetovú premiéru mal len minulý týždeň, ale žiadna senzácia sa nekonala. Kritici na ňom nenechali suchú ani len nitku.

Paríž-Manhattan

Paris-Manhattan, Francúzsko 2012, 74 minút, Film Europe

Scenár a réžia: Sophie Lellouche. Kamera: Laurent Machuel. Hudba: Jean-Michel Bernard. Strih: Monica Coleman. Účinkujú: Alice Taglioni, Patrick Bruel, Marine Delterme, Louis-Do de Lencquesaing, Michel Aumont, Yannick Soulier, Mary-Christine Adam, Arsène Mosca, Woody Allen a ďalší.

Slovenská premiéra 4. apríla 2013

Celovečerný hraný debut francúzskej scenáristky a režisérky Sophie Lellouche (žiadna priazeň s režisérom Claudom Lelouchom!) zo všetkých síl chce byť romantickou komediálnou drámou zo súčasnosti. Alice Taglioni hrá nesmelú lekárničku Alicu, milovníčku filmov Woodyho Allena, ktorá si vyberá medzi ideálnym Vincentom (Yannick Soulier) a úplne protikladným Victorom (Patrick Bruel). Napriek zručnému imitovaniu Allenovho štýlu aj jeho osobnej účasti si snímka vyslúžila skôr zmiešané odozvy.

Pár nenormálnych aktivít

A Haunted House, USA 2013, 86 minút, Continental film

Scenár: Rick Alvarez, Marlon Wayans. Réžia: Michael Tiddes. Kamera: Steve Gainer. Strih: Suzanne Hines. Účinkujú: Marlon Wayans, Nick Swardson, Cedric the Entertainer, David Koechner, Essence Atkins, Dave Sheridan, Jamie Noel, Affion Crockett, Marlene Forte a ďalší.

Slovenská premiéra 4. apríla 2013

Tvorcovia hrubozrnných komédií s hrdinami prevažne čiernej pleti Marlon Wayans a Rick Alvarez pokračujú v tradícii priživovania sa na komerčne úspešných filmoch ich zosmiešňovaním. Tentoraz si vzali na paškál horory v štýle Paranormal Activity. Ako režisér dlhometrážneho filmu debutuje Michael Tiddes. Nevtipný vulgárny film, ktorého najväčšími hviezdami sú Marlon Wayans a Cedric the Entertainer, tak ako už desiatky podobných paródií pred ním, splnil svoj účel: diváci priniesli do kín za vstupné tržby vo výške viac než 55 miliónov dolárov, pričom výrobné náklady boli len smiešnych 2,5 milióna.

Smrteľné lži

Arbitrage, 107 minút, USA 2012, Continental film

Scenár a réžia: Nicholas Jarecki. Kamera: Yorick Le Saux. Strih: Douglas Crise. Hudba: Cliff Martinez. Účinkujú: Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth, Brit Marling, Laetitia Casta, Nate Parker, Stuart Margolin, Chris Eigeman, Graydon Carter, Bruce Altman a ďalší.

Slovenská premiéra 4. apríla 2012

Ďalším debutantom tohto týždňa je americký filmár s poľskými koreňmi Nicholas Jarecki. Do svojho prvého celovečerného filmu, pre ktorý si sám napísal aj scenár, získal skvelých spolupracovníkov i hercov. Obdivuhodne suverénnym a filmársky zrelým spôsobom nakrútil príjemnú klasickú psychologickú drámu o pravej tvári zámožného starnúceho newyorského obchodníka (Richard Gere), ktorému sa po šesťdesiatych narodeninách začína rozpadávať kariéra i súkromný život. V ďalších úlohách účinkujú Susan Sarandon, Tim Roth, Laetitia Casta a… William Friedkin.