Novinky v kinách

Aké filmové premiéry môžete vidieť tento týždeň? Je ich až osem: Dávam tomu rok, Evil Dead, Exponáty alebo obrázky z kaštieľa, Jurský park 3D, Medvedík, Pád Bieleho domu, Práskač, Šimon a duby.

10. apr 2013 o 17:09 Miloš Ščepka

Dávam tomu rok

I Give It A Year. Veľká Británia 2013. 97 minút. Scenár a réžia: Dan Mazer. Kamera: Ben Davis. Strih: Tony Cranstoun. Hudba: Ilan Eshkeri. Účinkujú: Rafe Spall, Rose Byrne, Anna Faris, Minnie Driver, Simon Baker, Jason Flemyng, Lee Asquith-Coe, Stephen Merchant, Olivia Colman, Anna Skellern a ďalší.

Dan Mazer je dlhoročný spolupracovník komika Sachu Barona Cohena. Napísal preňho scenáre k filmom Ali G Indahouse, Borat aj Brüno, režíroval jeho televízny seriál Da Ali G Show. Teraz debutuje ako režisér celovečerného hraného filmu, pre ktorý si tiež napísal predlohu. V romantickej komédii Dávam tomu rok prekvapivo rozpráva o neúspešnom spisovateľovi Joshovi (Rafe Spall, syn Timothyho Spalla) a jeho ambicióznej priateľke Nat (Rose Byrne), ktorí sa napriek diametrálne odlišným povahám rozhodli vstúpiť do manželstva. Nikto z ich priateľov a známych však neverí, že spolu vydržia čo i len jediný rok. Spoluúčinkujú Minnie Diver, Anna Faris a Simon „Mentalista“ Baker.

Evil Dead



USA 2013. 91 minút. Scenár: Fede Alvarez, Diablo Cody, Rodo Sayagues. Réžia: Fede Alvarez. Kamera: Aaron Morton. Strih: Bryan Shaw. Hudba: Roque Baños. Účinkujú: Shiloh Fernandez, Jane Levy, Jessica Lucas, Lou Taylor Pucci, Elizabeth Blackmore, Phoenix Connolly, Jim McLarty, Sian Davis, Stephen Butterworth, Karl Willetts a ďalší.

V rokoch 1981 až 1992 nakrútil Sam Raimi sériu troch hororov The Evil Dead, Evil Dead II a Army of Darkness, v ktorej starý sumerský spis Necronomicon otvára bránu do nášho sveta pre krvilačných démonov. Teraz sa Raimi ako producent vracia k fenoménu, ktorý sa medzičasom stal kultom a pokúša sa o jeho reboot. Na poste režiséra debutuje uruguajský filmár Fede Alvarez. Päť mladých ľudí sa opäť vydáva na chatu uprostred lesov, kde nájdu nielen hrozný oltár, ale i starú knihu... Film s rozpočtom 17 miliónov dolárov vznikal v americkom Michigane a na Novom Zélande. V premiérový deň utŕžil takmer 12 miliónov a za prvý víkend takmer 30.

Exponáty alebo obrázky z kaštieľa

Slovenská republika 2013. 70 minút. Scenár: Pavol Korec a Jozef Kuláčik. Réžia: Pavol Korec. Kamera: Ján Meliš. Strih: Michal Kondrla. Hudba: Ľubica Malachovská Čekovská.

Slovenský filmársky samorast Pavol Korec (1958) predstavil na nedávnom Febio Feste 2013 svoj nový celovečerný dokumentárny film o domove sociálnej starostlivosti v Stupave a o jeho chovancoch. Exponátmi stupavského kaštieľa sú ľudské životy a osudy. Sám režisér o filme povedal: „Rozpráva príbehy ľudí, ktorí stratili všetko a ostal im iba život. Zároveň je svedectvom jeho sily, ako aj sily našich hrdinov. Ľudí, ktorí už síce iba vegetujú ale stále žijú, tešia sa, smútia a čakajú. Dokument je aj svedectvom našej uponáhľanej doby.”

Jurský park 3D

USA 1993 - 2013. 127 minút. Scenár: Michael Crichton, David Koepp. Réžia: Steven Spielberg. Kamera: Dean Cundey. Strih: Michael Kahn. Hudba: John Williams. Účinkujú: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Joseph Mazzello, Ariana Richards, Samuel L. Jackson, B. D. Wong, Wayne Knight, Miguel Sandoval, Dean Cundey, Brian Smrz, Bob Peck, Richard Kiley a ďalší.

Pri príležitosti 20. výročia uvedenia veľkofilmovej adaptácie románu Michaela Crichtona sa k nám klasika Stevena Spielberga vracia v trojdimenzionálnej podobe. Tržby pôvodnej verzie sa zastavili pred magickou miliardovou hranicou (915 miliónov), no až do Titanicu bol Jurský park komerčne najúspešnejším filmom. Teraz využil tú istú technológiu remasterovania do 3D ako Cameronov Titanic. Sedemsto odborníkov z ôsmich krajín pracovalo deväť mesiacov a producenti im vyplatili desať miliónov dolárov, len aby starým i novým fanúšikom poskytli ešte úchvatnejší zážitok. Názory na výsledok budú určite rôznorodé, ale vidieť ho bude chcieť každý.

Medvedík

10 Timer til Paradis/ Teddy Bear. Dánsko 2012. 92 minút. Scenár: Mads Matthiesen, Martin Zandvliet. Réžia: Mads Matthiesen. Kamera: Laust Trier-Mørk. Strih: Adam Nielsen. Hudba: Sune Martin. Účinkujú: Kim Kold, David Winters, Lamaiporn Hougaard, Elsebeth Steentoft, Barbara Zatler, Chanicha Shindejanichakul, Prap Poramabhuti, John Winters a ďalší.

Hromotĺcky kulturista Denis i na prahu štyridsiatky žije u panovačnej matky a je starý mládenec. Pretože v posilňovni nemá veľa možností na zoznámenie, rozhodne sa odcestovať do Thajska a nájsť si milujúcu manželku v centre erotického biznisu – letovisku Pattaya. To však vôbec nie je jednoduché, ako Denis spozná na vlastnej koži. Celovečerný debut mladého dánskeho režiséra Madsa Matthiesena rozvíja tému jeho úspešného krátkeho filmu Dennis (2007), ktorý sa po uvedení na festivale Sundance stal internetovým hitom a videli ho vyše tri milióny divákov.

Pád Bieleho domu

Olympus has fallen. USA 2013. 119 minút. Scenár: Creighton Rothenberger, Katrin Benedikt. Réžia: Antoine Fuqua. Kamera: Conrad W. Hall. Strih: John Refoua. Hudba: Trevor Morris. Účinkujú: Gerard Butler, Morgan Freeman, Radha Mitchell, Aaron Eckhart, Dylan McDermott, Ashley Judd, Cole Hauser, Melissa Leo, Tory Kittles, Angela Bassett a ďalší.

Režisér Antoine Fuqua (Training Day, Slzy slnka, Kráľ Artuš, Ostreľovač) nakrútil s rozpočtom 70 miliónov dolárov ďalší z thrillerov o útoku teroristov na prezidenta Spojených štátov. Prezident Asher (Aaron Eckhart) sa ukrýva v bunkri pod zdevastovaným Bielym domom. V troskách prežil jediný z jeho ochrankárov - Mike Banning (Gerard Butler), ktorý v spolupráci s prezidentovým poradcom Allanom Trumbullom (Morgan Freeman) čelí zloduchom, bojuje o život “prezidenta hlavy štátu” a hľadá v troskách jeho syna, ktorého by chceli dostať aj útočníci. Film i napriek hviezdnemu obsadeniu vyvolal zmiešané reakcie a od premiéry sa tržby iba vyrovnali nákladom.

Práskač

Snitch. USA 2013. 112 minút. Scenár: Justin Haythe, Ric Roman Waugh. Réžia: Ric Roman Waugh. Kamera: Dana Gonzales. Strih: Jonathan Chibnall. Hudba: Antonio Pinto. Účinkujú: Dwayne Johnson, Susan Sarandon, Barry Pepper, Benjamin Bratt, Jon Bernthal, Michael Kenneth Williams, Nadine Velazquez, Melina Kanakaredes, Rafi Gavron, Lela Loren a ďalší.

Zaslúžilý kaskadér Ric Roman Waugh predvádza pri nakrúcaní rickantné kúsky už tridsať rokov. V roku 2001 si po viacerých krátkych pokusoch trúfol i na réžiu celovečerného hraného filmu Tanec v tieni smrti, ku ktorému si sám napísal aj scenár. V roku 2008 nasledovala úspešná kriminálna dráma Vykúpenie z väzenia a teraz tu máme Práskača. Spoluproducent Dwayne Johnson v ňom hrá obetavého otca, ktorý chce zachrániť syna, obvineného z priekupníctva drog pred dlhoročným väzením, a tak sa infiltruje do drogového kartelu. Recenzie síce nesršia nadšením, ale publikum je spokojné.

Šimon a duby

Simon och ekarna. Švédsko-Nemecko-Nórsko-Dánsko 2011. 122 minút. Scenár: Linda Aronson, Marnie Blok, Lisa Ohlin, Oskar Söderlund. Réžia: Lisa Ohlin. Kamera: Dan Laustsen. Strih: Kasper Leick, Michal Leszczylowski. Hudba: Annette Focks. Účinkujú: Bill Skarsgård, Helen Sjöholm, Jan Josef Liefers, Stefan Gödicke, Karl Linnertorp, Jonatan S. Wächter, Karl Martin Eriksson, Erica Löfgren, Katharina Schüttler, Josefin Neldén a ďalší.

Lisa Ohlin sa v roku 1960 narodila v New Yorku, ale pôsobí ako filmárka vo vlasti predkov – Švédsku. Predvlani mala na hamburskom filmovom festivale premiéru jej adaptácia v Škandinávii populárneho románu Marianne Fredriksson z roku 1985 o detstve a mladosti Simona Larssona (Bill Skarsgård, syn Stellana Skarsgårda) počas 2. svetovej vojny a o jeho priateľstve so židovským chlapcom Isakom Lentovom (Karl Linnertorp). Snímku nominovali na 13 švédskych filmových cien Guldbagge, ale napokon získala ocenenia iba za mužský a za ženský herecký výkon vo vedľajšej role (Jan Josef Liefers a Cecilia Nilsson).