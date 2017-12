Filmové premiéry v našich kinách

Tento týždeň môžete vidieť deväť filmov: Divoké bytosti južných krajín, Nevedomí, Príbeh môjho syna, Proti vetru, Šmejdi, Štvrtá mocnosť, Scary Movie 5, Pravidlá mlčania a Marhuľový ostrov.

17. apr 2013 o 15:03 Miloš Ščepka

Divoké bytosti južných krajín

Beasts of the Southern Wild. 92 minút. Scenár: Lucy Alibar, Benh Zeitlin. Réžia: Benh Zeitlin. Kamera: Ben Richardson. Strih: Crockett Doob, Affonso Gonçalves. Hudba: Dan Romer, Benh Zeitlin. Účinkujú: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly, Lowell Landes, Pamela Harper, Gina Montana, Amber Henry, Jonshel Alexander, Nicholas Clark, Joseph Brown a ďalší.

Scenárista, režisér, hudobný skladateľ, animátor a kameraman Benh Zeitlin po viacerých úspešných krátkych filmoch vlani debutoval celovečernou snímkou Beasts of the Southern Wild, metaforickým spirituálnym rozprávaním o potrebe harmónie a rovnováhy medzi dušou a telom, človekom a jeho okolím. Keď sa po búrke zdvihne storočná voda a obklopí dedinu, šesťročná polosirota Hushpuppy (Quvenzhané Wallis) sa zo všetkých síl usiluje dať svoj svet zase dokopy, zachrániť otca (Dwight Henry ) a zaplavovaný domov. Film, nakrútený s rozpočtom 1,8 milióna dolárov, si z festivalu v Cannes odniesol štyri ceny vrátane Zlatej kamery, ale nezískal žiadneho Oscara, hoci ho nominovali v štyroch kategóriách.

Nevedomí



Oblivion. 124 minút. Scenár: Joseph Kosinski, Karl Gajdusek, Michael Arndt. Réžia: Joseph Kosinski. Kamera: Claudio Miranda. Strih: Richard Francis-Bruce. Hudba: Anthony Gonzalez, M.8.3, Joseph Trapanese. Účinkujú: Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko, Nikolaj Coster-Waldau, Andrea Riseborough, Zoë Bell, Melissa Leo, James Rawlings a ďalší.

O 60 v budúcnosti je po útoku mimozemšťanov Zem zdevastovaná a opustená. Na jej povrchu pracuje len zopár ľudí. Medzi nimi aj technik Jack (Tom Cruise). Najskôr mu astronautka Julia (Olga Kurylenko), ktorá tu musela núdzovo pristáť, tvrdí, že ich spája spoločná minulosť. A potom sa ukáže, že Zem zasa nie je až taká úplne pustá. Pod jej povrchom operuje celá ilegálna armáda, ktorú vedie charizmatický vodca Beech (MorganFreeman). Podľa vlastného libreta pre grafický román a s rozpočtom 120 miliónov dolárov nakrútil americký režisér Joseph Kosinski (Tron: Dedičstvo) výpravný sci-fi thriller.

Príbeh môjho syna



Venuto al mondo / Venido al mundo. 127 minút. Scenár: Sergio Castellitto, Margaret Mazzantini. Réžia: Sergio Castellitto. Kamera: Gianfilippo Corticelli. Strih: Patrizio Marone. Hudba: Eduardo Cruz. Účinkujú: Penélope Cruz, Emile Hirsch, Jane Birkin, Mira Furlan, Adnan Haskovic, Saadet Aksoy, Pietro Castellitto, Branko Djuric, Sergio Castellitto, Isabelle Adriani, Sanja Vejnovic, Luna Mijović a ďalší.

V Taliansku a na Balkáne sa odohráva španielsko-taliansko-chorvátska koprodukčná dráma Venuto al mondo podľa románu Margaret Mazzantini a v réžii známeho talianskeho herca Sergia Castellitta. Penélope Cruz, ktorá sa na jej vzniku podieľala po režisérovom boku aj ako spoluproducentka, hrá slobodnú matku Gemmu. Po rokoch sa vracia do Sarajeva, aby dospievajúcemu synovi Pietrovi (Pietro Castellitto) ukázala jeho rodisko. Výlet oživí i tragické spomienky a temné tajomstvá. Hudbu pre film skomponoval Penélopin brat Eduardo Cruz.

Proti vetru



Des vents contraires. 91 minút. Scenár: Olivier Adam, Marie-Pierre Huster, Marion Laine, Jalil Lespert. Réžia: Jalil Lespert. Kamera: Josée Deshaies. Strih: Monica Coleman. Hudba: DJ Pone, David François Moreau. Účinkujú: Benoît Magimel, Isabelle Carré, Antoine Duléry, Ramzy Bedia, Bouli Lanners, Audrey Tautou, Mélanie Leray, Lubna Azabal, Azzedine Bouabba, Daniel Duval a ďalší.

Aj režisér francúzsko-belgickej drámy Des vents contraires Jalil Lepsert je herec, ktorý sa dal na filmovú réžiu. Svoj tretí dlhometrážny film nakrútil pred dvomi rokmi podľa románu Oliviera Adama z roku 2009 a do hlavnej roly obsadil svojho slávnejšieho kolegu Benoîta Magimela. Hrá spisovateľa Paula Anderena. Po náhlom a nevysvetlenom zmiznutí manželky (Audrey Tautou) musí otec dvoch detí začať život od nuly, preto sa rozhodne vrátiť do mesta Saint-Malo v Bretónsku, kde prežil detstvo. Iba zmena bydliska však zďaleka nestačí. Ďalej hrajú Isabelle Carré, Lubna Azabal a sestra slávnej modelky Marie-Ange Casta.

Šmejdi



74 minút. Scenár a réžia: Silvie Dymáková. Kamera: Silvie Dymáková, Martin Konečný, Erik Knajfl. Strih: Silvie Dymáková, Tonička Janková.

Scenáristka, režisérka, kameramanka a strihačka Silvie Dymáková spolu s autorkou námetu Romanou Mazalovou rok navštevovali propagačné akcie pre dôchodcov, spojené s výletmi alebo pohostením, aby spoznali sofistikované manipulátorské praktiky predajcov predraženého nepotrebného tovaru. Spoznali však i dôvody, pre ktoré sa starí ľudia s bohatými životnými skúsenosťami radi stávajú obeťami cynických vydriduchov. Popri autentických záberoch z predvádzacích akcií a výpovediach poškodených seniorov celovečerný dokumentárny film ponúka i pohľad psychologičky a ďalších odborníkov. Po prvý raz v Českej republike komplexne zobrazuje tento aj na Slovensku neslávne známy fenomén.

Štvrtá mocnosť

Die Vierte Macht. 115 minút. Scenár: Dennis Gansel, Florian Schumacher. Réžia: Dennis Gansel. Kamera: Daniel Gottschalk. Strih: Jochen Retter. Hudba: Heiko Maile. Účinkujú: Moritz Bleibtreu, Kasia Smutniak, Max Riemelt, Rade Šerbedžija, Mark Ivanir, Javgenji Sitochin, Isabella Vinet, Ivan Vrgoc, Stipe Erceg, Reiner Schöne a ďalší.

Paul Jensen (Moritz Bleibtreu) rieši krízu stredného veku tým, že odíde z Berlína do Moskvy, aby pomohol navrátiť slávu tamojšiemu bulvárnemu časopisu. Pri naháňaní klebiet o slávnych a mocných sa však zaľúbi do krásnej aktivistky Katje (Kasia Smutniak) a spreneverí sa poslaniu bulvárneho škrabáka. Začne sa venovať solídnej názorovej publicistike, čím spustí lavínu dramatických udalostí. A v tom najnevhodnejšom čase ho dostihne i vlastná minulosť. Thriller nemeckého scenáristu, režiséra a herca Dennisa Gansela (Baby to chcú tiež... ale poriadne, Napola, Náš vodca) vznikol v anglickom znení. Nakrúcali ho v Berlíne, Bavorsku a na Ukrajine. Hrajú v ňom aj Chrováti Rade Šerbedžija a Stipe Erceg či Rumun Dragos Bucur.

Scary Movie 5



85 minút. Scenár: Pat Proft, David Zucker. Réžia: Malcolm D. Lee. Kamera: Steven Douglas Smith. Strih: Sam Seig. Hudba: James L. Venable. Účinkujú: Lindsay Lohan, Charlie Sheen, Terry Crews, Ashley Tisdale, Kate Walsh, Anthony Anderson, Heather Locklear, Molly Shannon, Mike Tyson, Angie Stone, Snoop Dog, Kendra Wilkinson, Anna Faris a ďalší.

Šťastní novopečení rodičia Sandersovci – ambiciózna baletka Jody (Ashley Tisdale) a biológ so špecializáciou na ľudoopy Dan (Simon Rex) prežívajú po narodení dieťatka Aidena záhadné úkazy a útoky démonov. Pomôže, ak po celom dome namontujú kamery? Krátko po hororovej paródii Pár nenormálnych aktivít prichádza jej priama konkurencia v podobe už piatej časti série Scary Movie. Okrem iných si na mušku berie filmové hity Paranormal Activity, Mama, Hory majú oči, Americká kliatba, Silent Hill, Počiatok i Čierna labuť. Hoci sa na scenári podieľal tvorca skvelých paródií David Zucker, film režiséra Malcolma D. Leeho s dvadsaťmiliónovým rozpočtom vyprovokoval recenzentov k nevídane zlostným a štipľavým verdiktom.

Pravidlá mlčania

The Company You Keep. 125 minút. Scenár: Lem Dobbs. Réžia: Robert Redford. Kamera: Adriano Goldman. Strih: Mark Day. Hudba: Cliff Martinez. Účinkujú: Shia LaBeouf, Robert Redford, Susan Sarandon, Nick Nolte, Richard Jenkins, Julie Christie, Brit Marling, Sam Elliott, Brendan Gleeson, Terrence Howard, Anna Kendrick, Stanley Tucci, Chris Cooper, Stephen Root, Lochlyn Munro, Jackie Evancho a ďalší.

Iba dve neštatutárne ocenenia si z lanského festivalu v Benátkach odniesla adaptácia románu Neila Gordona The Company You Keep v réžii Roberta Redforda. Ambiciózny novinár Ben Shepard (Shia LaBeouf) odhalí pravú identitu bývalého aktivistu a protivojnového radikála Jima Granta (Redford), ktorý v súčasnosti pôsobí ako právnik. FBI sa neúprosne pustí po stope a postupne sa pred nami rozkrýva nielen celá dávna sieť občianskych aktivistov, bojujúcich proti vojne vo Vietname, ale z hlbín sa vynárajú i staré tajomstvá. Vysvitá, že ani po desaťročiach nestratili nič zo svojej nebezpečnosti. Účinkujú hviezdy Susan Sarandon, Julie Christie, Sam Elliott, Nick Nolte, Stanley Tucci a ďalší. Grantovu dcéru si zahrala zázračná malá operná speváčka Jackie Evancho.

Marhuľový ostrov

Réžia: Peter Bebjak. Námet a scenár: Peter Lipovský. Hrajú: Szidi Tobias, Attila Mokos, Peter Nádasdi, György Cserhalmi a ďalší. Kamera: Martin Žiaran, Hudba: Juraj Dobrakov, Tamás Szarka (Ghymes).

Posledná premiéra je webová. Denník SME pre predplatiteľov Piana ponúka príbeh ženy skúšanej životom, plný vášne, krutostí osudu a nespútanej lásky sa odohráva na juhu Slovenska v slovensko-maďarskom prostredí. Začína sa počas jednej letnej búrky, keď hlavná hrdinka Babika stretne Muža a prežije s ním krátky vášnivý vzťah. Keď Muž zmizne, vydá sa po jeho stopách a v dedine stretne jeho synov. Rozhodne sa tu zostať, aby lepšie spoznala minulosť a život svojej lásky. Do Babiky sa postupne zamilujú obaja bratia a vzniká medzi nimi konflikt. Tento zvláštny trojuholník sa stále viac zapletá a záverečné finále tragédie sa pomaly rozbieha.