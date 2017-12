O fanatikoch kultúry a fanatikoch politiky

KNIHA TÝŽDŇA / O DIVADLE Súbor textov Václava Havla venovaných problematike divadla obsahuje novinové články, recenzie, medailóny, komentáre k vlastným hrám, eseje, korešpondenciu, prejavy, príspevky do zborníkov a spomienky

26. apr 2013 o 14:46 Martin Porubjak

KNIHA TÝŽDŇA / O DIVADLE

Súbor textov Václava Havla venovaných problematike divadla obsahuje novinové články, recenzie, medailóny, komentáre k vlastným hrám, eseje, korešpondenciu, prejavy, príspevky do zborníkov a spomienky

Keď som vzal do rúk sedemstostranovú knihu O divadle (editorka Anna Freimanová, vydala Knihovna Václava Havla), vynoril sa mi v pamäti fascinujúci predvianočný večer v roku 1963 v pražskom Divadle Na zábradlí. Hrala sa druhá či tretia repríza hry mladého dramatika Václava Havla Záhradná slávnosť v réžii Otomara Krejču. Dovtedy čosi nevídané. Nijaký psychologický realizmus. Absurdný jazyk úradníkov absurdných inštitúcií. Čosi veľmi povedomé a zároveň groteskné. Zábavné a popritom stiesňujúce. A presné! Obecenstvo žaslo a bavilo sa ako v bludisku krivých zrkadiel odrážajúcich realitu, ktorá nás obklopovala.

Absurdné je normálne

O rok nasledoval Jarryho Kráľ Ubu v Grossmanovej réžii, vzápätí Havlovo Vyrozumenie a v ďalšej sezóne Kafkov Proces. Zrodilo sa divadlo, ktoré presne a s originálnou scénickou fantáziou zobrazovalo svet, v ktorom sme žili. Divadlo Na zábradlí, jeho dramaturg a kmeňový autor Havel a režisér Grossman hosťovali v európskych divadelných metropolách. Nie dlho. Všetka sláva zhasla po auguste 1968 – Havel i Grossman boli z divadla vypudení, Havlove hry zakázané, veľká éra malého divadla sa v okupovanom a „znormalizovanom“ Československu skončila.

S dramatikom Havlom na scéne – teda s jeho jednoaktovkami Audiencia, Vernisáž a Protest – som sa opäť stretol až vo Varšave. Na prelome novembra a decembra 1981 iniciovali Poľsko-československá Solidarita, Charta 77 a Solidarnosć premiéru troch Havlových jednoaktoviek v preklade Andrzeja Jagodzinského na Malej scéne Teatra Powszechnego v réžii Feliksa Falka. Atmosféra v divadle – tak ako v celej Varšave aj v Poľsku – bola úžasná. Autor, samozrejme, nebol prítomný, v tom čase sedel v Československu vo väzení.

O niekoľko dní bolo v Poľsku vyhlásené stanné právo. Vojenský puč generála Jaruzelského. Divadlo sa skončilo, vystriedali ho tanky. Nepremávali vlaky, nelietali lietadlá, nefungovali telefóny, hranice boli zavreté. A televízni redaktori hlásili správy navlečení do vojenských uniforiem. Skutočnosť tromfla absurditu Havlových hier.

Český dramatik Karel Steigerwald to vystihol stručne: „Havel ma naučil hneď po Kafkovi, že absurdné je normálne, bohužiaľ.“

Nekompromisný ortieľ nad vlastnou hrou

Na tom výroku nie je nič čudné, keď si spolu s Havlom zrekapitulujete jeho vlastný životopis zhrnutý v stati Autoportrét. Ten nenápadný chlapík to tam stručne sformuloval v čase, keď sa zo stavača kulís a osvetľovača stal významný dramatik: „Keď okolie prijíma spisovateľa vážnejšie než on sám seba, je to znak zdravej situácie. Keď však, naopak, začne spisovateľ brať sám seba vážnejšie, než ho prijíma jeho okolie, je to neklamný signál jeho blížiaceho sa úpadku...“ A režisér Grossman – Havlov spolupútnik – ho dopĺňa: „Kto sa berie príliš vážne, ten sa vždy vystavuje nebezpečenstvu, že bude na smiech. Kto sa dokáže vysmiať sám sebe, smiešnosť neriskuje.“

Václav Havel toto krédo napokon sám – a to treba oceniť – bolestne naplnil, keď sa v nezvyčajne siahodlhej sebaobrane snažil obhájiť svoju neveľmi vydarenú hru Sprisahanci. Márne. A napokon – po odstupe času – vyslovuje nekompromisný ortieľ: „Pri Sprisahancoch sa mi proste stalo to, čo sa stáva v okamihoch, keď si autor príliš uvedomuje, že stojí na rozcestí; ochromený vedomím zásadného významu, ktorý táto hra pre mňa má, priviedol som napokon na svet mŕtve dieťa.“

Vynikajúci divadelný teoretik a dramaturg Zdeněk Hořínek v doslove s jemnou iróniou výstižne napísal: „Bez preháňania možno povedať, že najdôkladnejším a najdômyselnejším interpretom Havlovej tvorby je Havel sám.“

A nebol by Havel iba Havlom - dramatikom, keby sa nevyjadril aj ako Havel - politik: „Je veľký rozdiel medzi divadlom ako umeleckým žánrom a divadelnou dimenziou politiky. Bláznivé predstavenie nejakých fanatikov patrí k pluralite kultúry, nikoho priveľmi neohrozuje, ba skôr naopak: pluralitu potvrdzuje a tak spoluvytvára priestor slobody. Bláznivé predstavenie fanatických politikov však môže uvrhnúť do nekonečného nešťastia milióny ľudí.“