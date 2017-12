Zomrel kostýmový výtvarník a scénograf Milan Čorba

Mnoho slávnych divadelných inscenácií aj filmov by bez neho vyzeralo úplne inak. Zoznam diel a spoluprác Milana Čorbu sa vo veku 72 rokov definitívne uzavrel.

12. máj 2013 o 14:15 sita, kul

Kostýmový výtvarník a scénograf zomrel vo veku 72 rokov.

BRATISLAVA. Vo veku 72 rokov zomrel známy kostýmový výtvarník Milan Čorba. "Túto správu som sa dozvedel dnes nad ránom," potvrdil vedúci katedry scénografie Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení Peter Čanecký. "Bol to veľmi vzácny človek, pre školu, aj pre profesiu. Osobne ma to veľmi zasiahlo," dodal Čanecký, na ktorého katedre Milan Čorba pôsobil. Vyučoval kostýmovú tvorbu a hmotnú kultúru.

Milan Čorba sa narodil 26. júla 1940 v Bratislave, študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Bol manželom herečky Emílie Vášáryovej. Od roku 1984 pôsobil v Slovenskom národnom divadle, spolupracoval aj s divadlami v Prahe, Brne, Martine, Zvolene a Prešove. Vytvoril stovky divadelných a filmových kostýmových návrhov aj pre zahraničie.

Od roku 1969 navrhol kostýmy do vyše štyridsiatky filmov. Medzi jeho výraznými titulmi sú televízne a hrané filmy: Mário a kúzelník, Čakanie na Godota, Balada o siedmich obesených, Ružové sny, Tisícročná včela, Noční jazdci, Obsluhoval jsem anglického krále, Orbis Pictus, Kuře melancholik, Višňový sad, La traviata a ďalšie. V roku 2010 sa stal držiteľom Krištáľového krídla za celoživotné dielo.

Vo vydavateľstve Marenčin PT mu v novembri 2011 vyšla kniha spomienok s názvom Oproti času. Ako napísal v recenzii pre SME Ján Štrasser, nesypal si v nej masochisticky popol na hlavu, skôr sa usiluje o triezvu, no dôslednú sebareflexiu, aká je v našej memoárovej literatúre naozaj výnimočná: „Tým, že som žil prevažne v štáte, ktorému som sa musel podriadiť, musel som ho klamať a bol som obeťou veľmi stupídnej politiky, naučil som sa byť flexibilný. Niekto si to vysvetľuje tak, že som bol životaschopný a prezieravý, iný, že som bol lojálny, ochotný sa prispôsobiť až príliš, znášanlivý až zbabelý. Obaja majú pravdu, preto je minulosť taká záhadná.“

Kniha bola veľkým zážitkom aj pre jeho švagra Milana Lasicu: "Kostýmoví výtvarníci nezvyknú písať pamäti. Všetky ich spomienky, emócie aj myšlienky sú uložené v šatách do ktorých obliekajú hercov, aby im pripravili dokonalé zázemie pre tvorbu, aby kostýmom určili správny tón hrania. Milan Čorba porušil mlčanie a urobil dobre. Jeho spomienky sú nielen pútavé a obsažné, ale aj dojímavé, najmä pre čitateľa, ktorý prežil detstvo v tomto meste. Sú to spomienky bratislavského chalana z Podhradia, ale spoznáme sa v nich aj my, čo sme vyrastali v iných štvrtiach. Milan Čorba si nás pozval do kaviarne a vrátil nám kus detstva. Láskavo a s humorom. On, tvorca divadelných i filmových kostýmov, tentoraz vyzliekol donaha dobu v ktorej sme žili a pomáha nám pochopiť jej podstatu," napísal.