Zomrel kostýmový výtvarník a scénograf Milan Čorba

Ako si na Milana Čorbu spomínajú kolegovia

Bol pre mňa Človek. Inžinier ľudských duší, ironik, neuveriteľný diskutér, najúžasnejší dekan DF VŠMU, učiteľ, ktorý nenápadne posunul správnym smerom množstvo mladých ľudí. Strávila som s ním veľa chvíľ plných humoru, noblesy, provokácie a jemného rebelantstva. Všetko ostatné je pre mňa len medzi nami dvoma. Mám ho veľmi rada. Bez neho by som nebola tam, kde som a taká, aká som.

Svetlana Waradzinová, vedúca katedry divadelného manažmentu

Milan Čorba už nie je medzi nami... Ani nie pred poldruha rokom som písal o jeho knihe spomienok Oproti času. Veľmi som v nich ocenil jeho vzťah k svetu i k sebe v ňom, jeho zdržanlivosť, striedmosť, decentnosť, v rovine štýlu zas ironický a sebaironický odstup od zaznamenávanej skutočnosti, ktorému sa zvykne vravieť aj suchý anglický humor. Keď odchádzajú takéto osobnosti, náš svet sa vyprázdňuje. Zbohom, pán profesor...

Ján Štrasser, spisovateľ

Bol to nedoceniteľný človek, neobyčajne vzdelaný, racionálny a pritom intuitívny. Bol mojím azda najčastejším spolupracovníkom a za to, čo som v živote dosiahol, vďačím jemu. Podieľal sa na všetkých kľúčových momentoch môjho života. Je to obrovská strata. Bol neuveriteľne komplexný, vrstevnatý a nesmierne milujúci človek. V tom spočíval aj jeho zmysel pre iróniu - on mal tak veľmi rád ľudí, že tento fakt potreboval práve iróniou trochu neutralizovať.

Martin Huba, herec

Odišiel nám nesmierne vzdelaný, vznešený a hravý aristokrat. Bol skutočne výnimočný intelektuál s otvorenou demokratickou láskavosťou voči kráse každého človeka. Mal jasno v živote a zároveň mal v sebe akúsi bolestnú iróniu z poznania prežitých dejín, ale aj láskavý humor, s akým rozprával o svojich najbližších. Nebol iba skvelým kostýmovým výtvarníkom, ale aj skvelým človekom.

Darina Abrahámová, dramaturgička

Za to, čo som, vďačím predovšetkým jemu. Vzťah k nemu najlepšie vyjadruje veta blízka východnej filozofii, ktorá mu bola blízka: stretnutie žiaka s majstrom. Som rád, že som mohol byť jedným z nich. Vždy sa tešil z našich úspechov a podporoval nás, keď sme si neverili. Konfrontáciu vnímal ako súčasť nielen školy, ale predovšetkým života. Aj omyly vnímal ako jeho súčasť a dôležitosť uvedomenia si chyby ako najlepšiu školu.

Ján Kocman, kostýmový výtvarník, prodekan DF VŠMU