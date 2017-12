Depeche Mode sa do Bratislavy vrátia 6. februára

Britská skupina odohrá svoj druhý bratislavský koncert v rámci aktuálneho The Delta Machine Tour na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

17. jún 2013 o 14:20 SITA

Lístky na koncert sa začnú predávať v stredu, 19. júna.

Britská kapela Depeche Mode dnes oznámila, že svoj druhý bratislavský koncert v rámciaktuálneho The Delta Machine Tour odohrá 6. februára.

Skupina, ktorá 25. mája zahrala na futbalovom štadióne Pasienky, sa vo februári predstaví na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Vstupenky na tento koncert sa začnú predávať 19. júna o 9:00. Setlist februárového koncertu by mal byť oproti vystúpeniu na štadióne Pasienky odlišný. Pôjde zároveň o prvý halový koncert tejto kapely na Slovensku, keďže všetky tri doterajšie vystúpenia (2006, 2009 a 2013)absolvovala na spomínanom štadióne Pasienky.

Po Bratislave sa potom Depeche Mode predstavia aj vo viedenskej Stadthalle (8. februára) a pražskej O2 Aréne (10. februára). Depeche Mode predali od svojho vzniku v roku 1980 vyše 100 miliónov kópií albumov a singlov po celom svete. Na svojom konte majú trinásť štúdiových albumov: Speak & Spell (1981), A Broken Frame (1982), Construction Time Again (1983), Some Great Reward (1984), Black Celebration (1986), Music for the

Masses (1987), Violator (1990), Songs of Faith and Devotion (1993), Ultra (1997), Exciter (2001), Playing the Angel (2005), Sounds of the Universe (2009) a Delta Machine (2013). Skupina má na konte päť nominácií na Grammy.

Podľa televízie VH1 patrí medzi 100 najlepších interpretov hudobnej histórie a magazín Q ju označil za najpopulárnejšiu elektronickú skupinu všetkých čias.