Ani Iron Maiden to nikdy nevzdajú

Britská heavymetalová legenda na piešťanskom Topfeste nesklamala.

28. jún 2013 o 17:07 Oliver Rehák

Už majú vekový priemer tesne pod šesťdesiat, ale stále ich to baví. A stále to baví aj veľa starých fanúšikov, ku ktorým pribúdajú ďalší. Britská heavymetalová legenda to dokázala aj na úvod piešťanského Topfestu.

Zdalo by sa, že už je to skôr sociologický než hudobný fenomén. Obe kapely vznikli v Británii koncom 70. rokov, vytvorili si vlastnú subkultúru fanúšikov po celom svete a obe úspešne fungujú dodnes.

Depeche Mode aj Iron Maiden už na Slovensku koncertovali niekoľkokrát, no vždy sa postarali o veľkú návštevnosť. Aj teraz.

Novinky, hity a rarity

Mesiac po bratislavskej návšteve Depeche Mode dorazili do Piešťan ich metaloví kolegovia. Prienik vzájomného publika už nie je úplne nulový ako kedysi, keď to bývali dva radikálne odlišné tábory fanúšikov, ktoré sa boli ochotné kvôli svojim idolom aj pobiť. Martin Gore vymenil klávesy za gitaru v 90. rokoch, naopak zvuk klávesov prestal byť tabu pre Iron Maiden ešte o čosi skôr.

Hlavný rozdiel medzi nimi je dnes iný. Kým Delta Machine je v depešáckej diskografii len lepší priemer, aktuálny Final Frontier sa stal komerčne najúspešnejším albumom „železnej panny“.

A kým Depeche Mode idú na turné vždy len s čerstvou nahrávkou, Iron Maiden to striedajú so spomienkovými turné. V prvom prípade počúvate nové pesničky striedané najväčšími hitovkami, v druhom príde aj na rarity, ktoré ste možno ešte naživo nepočuli.

Dave Murray: Chceli sme si zaspomínať. Prečítajte si rozhovor >>

Retro, ktoré funguje

Topfestu sa opäť podarilo získať veľké meno. A je zaujímavejšie ako vlaňajší Guns'n'Roses, lebo toto nie je len sprievodná skupina okolo jedného speváka.

Bruce Dickinson nie je o nič horší frontman ako Axl Rose a je súčasťou zohratého tímu. Občas sa zdá, že už pôvodné party nevyspieva (The Trooper), ale o chvíľu odpáli výšky naplno a energie má viac ako mnohí speváci-dvadsiatnici.

Trojica gitaristov si strieda typické melodické riffy a sóla, Steve Harris stále patrí medzi najlepších basákov a okrem prstov pravej ruky neúnavne kmitá aj po celom pódiu.

U bubeníka Nicka McBraina občas cítiť, že je najstarší, tempá sú trochu pomalšie a precíznosť, akú spolu s celou kapelou ukáže v očakávanej skladbe Seventh Son of a Seventh Son neudrží po celý večer. To bola hudobne najsilnejšia časť celého vystúpenia, spolu s Run to the Hills, Wasted Years a Fear of the Dark.

Aj dosť veľa mladých divákov pozná texty a zmôže sa na viac než len neartikulované odpovede pravidelným výzvam speváka „Scream for me Slovakia!“

Nielen pre skalných

Hoci kapela sľubovala výpravnú scénu, pyrotechnika aj maskoty sú na rok 2013 trochu komické retro. Hudba poskladaná takmer výlučne z kapelovej tvorby v 80. rokoch to mala umocniť, ale práveže väčšina pesničiek funguje celkom sviežo. Aj preto si vyše dvojhodinovú šou užijú aj tí, ktorým prekáža dlhšie úvodné ladenie zvuku a neskáču od prvých tónov s tvrdým jadrom fanklubu.

„Nikdy sa nevzdáme!“ horlil Churchill, keď Britániu napadlo Nemecko. Slávna vojnová reč je tradičnou súčasťou koncertov Iron Maiden a dá sa považovať za ich vlastné heslo. Keď začínali, nenapadlo im, že budú takouto úspešnou kapelou, ale ani na prahu dôchodcovského veku zjavne s metalom skončiť nemienia.