Film Zázrak je citlivá oslava nového života

Festivaly už zaujal, priláka aj do kín?

Keď v roku 2009 Slepé lásky získali cenu prestížneho festivalu v Cannes, čakalo sa, s čím ďalším príde Juraj Lehotský (1975). Je zo silnej generácie dokumentaristov, no na rozdiel od Petra Kerekesa, Jara Vojteka či Marka Škopa sa rozhodol pokračovať inak.

„Lákalo ma vytvoriť v zásade nový život. Nemusel som mať strach, že ublížim reálnemu človeku, že o ňom vyrozprávam čosi intímne a pritom ho zraním,“ vysvetľoval režisér v rozhovore pre SME prečo namiesto nového dokumentu nakrútil celovečerný hraný debut.

Nezačal s ním vôbec zle. Premiéra Zázraku bola v lete na festivale v Karlových Varoch.A v súťažnej sekcii Na Východ od Západu získal zvláštne uznanie. Ešte lepšou správou bolo, že sa dostal aj do programu renomovaného festivalu v Toronte, ktorý sa práve začal. Premietnu ho tam trikrát, v sekcii Discovery, ktorej sloganom je „Režiséri, ktorých treba vidieť. Budúcnosť filmu“.

Film o vzpurnom a zároveň zaľúbenom dievčati z polepšovne nevyniká originálnym či prekvapivým príbehom. Silnejší je v spôsobe, s akým vošiel do vnútorného sveta dospievajúcej ženy, ktorej život každý deň drsne nakladá. To je dobrá festivalová téma, pripomína úspešné sociálne drámy bratov Dardennovcov. No kľúčová otázka znie, či sa Zázraku podarí malý zázrak – prilákať do kín domácich divákov.

Oliver Rehák