Filmové premiéry

6. nov 2013 o 17:24 Miloš Ščepka

Do našich kín tento týždeň pribudne šesť noviniek. Prečítajte si o čom sú a pozrite trailery.

Bergman & Magnani: Vojna vulkánov

La guerra dei vulcani / The War of the Volcanoes. Taliansko 2012. 52 minút. Scenár: Chiara Laudani, Francesco Patierno. Réžia: Francesco Patierno. Účinkujú: Ingrid Bergman, Anna Magnani, Roberto Rossellini, Ilaria Stagni a ďalší.

Distribučná spoločnosť Film Europe spestruje repertoár kín stredometrážnym strihovým dokumentom talianskeho architekta Francesca Patierna, ktorý sa stal scenáristom a režisérom. Pohľad do zákulisia vzniku drámy Roberta Rosseliniho Stromboli (1950) je najmä o jeho búrlivom vzťahu k herečkám Ingrid Bregman a Anne Magnani. Keď si Rosselini do Stromboli vybral Ingrid Bergman, Anna Magnani s nemeckým režisérom Williamom Dieterlem v tom istom roku nakrútila americký film s názvom Vulcano.

Lásky čas

About Time. Veľká Británia 2013. 123 minút. Scenár a réžia: Richard Curtis. Účinkujú: Rachel McAdams, Domhnall Gleeson, Bill Nighy, Tom Hollander, Margot Robbie a ďalší.

Štyri svadby a jeden pohreb, Notting Hill, Denník Bridget Jonesovej – to je len zopár zo scenárov britského filmára Richarda Curtisa. Ako režisér sa preslávil vianočným evergreenom Láska nebeská. Nesmelý 21-ročný Tim (Domhnall Gleeson) zdedil po predkoch schopnosť cestovať v čase do minulosti. Chce ju využiť na získanie pekného, múdreho, dobrého a sexom posadnutého dievčaťa. No udržať si Mary(Rachel McAdams) nebude jednoduché. Ak sa niečo pokazí, možno sa síce vrátiť a napraviť to, lenže Tim s každým návratom vždy príde o všetko, čo do tej doby získal.

Mafiánovci

The Family / Malavita. USA-Francúzsko 2013. 111 minút. Réžia: Luc Besson. Účinkujú: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron, Dominic Chianese, David Belle a ďalší.

Giovanni Manzoni (Robert De Niro) býval mafiánsky boss, ale potom začal spolupracovať s políciou, a tak dnes musí aj s manželkou Maggie (Michelle Pfeiffer) a dvomi vydarenými deťmi žiť pod zmenenou identitou v rámci programu na ochranu svedkov. Keď im začne v Amerike horieť pôda pod nohami, agent FBI Stansfield (Tommy Lee Jones) sa rozhodne presťahovať ich do ospalého mestečka vo francúzskej Normandii. Nie je to najlepší nápad. Luc Besson tentoraz neprichádza s vlastným námetom, ale s adaptáciou románu francúzskeho spisovateľa a scenáristu Tonina Benacquistu (Tlkot môjho srdca sa zastavil, Čítaj mi z pier).

NO

Chile-USA-Francúzsko 2012. 118 minút. Réžia: Pablo Larraín. Účinkujú: Gael García Bernal, Alfredo Castro, Néstor Cantillana, Antonia Zegers, Jaime Vadell a ďalší.

NO je posledná časť trilógie chilského režiséra Pabla Larraína, ktorú ďalej tvoria filmy Tony Manero (2008) a Post mortem (2010). Kým Post mortem rozpráva o začiatku pravicovej diktatúry v Chile a Tony Manero o jej najnásilnejšom období, NO je o jej konci. V roku 1988 generál Pinochet zvolal referendum o svojom zotrvaní v prezidentskom kresle. Opoziční lídri presvedčili reklamného copywritera Reného Saavedru, aby viedol kampaň „Šťastie príde, keď zvolíte NO!“ V hlavnej úlohe filmu o moci moderného marketingu v politických kampaniach účinkuje populárny mexický herec Gael García Bernal.

Thor: Temný svet

Thor: The Dark World. USA 2013. 111 minút. Réžia: Alan Taylor. Účinkujú: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Stellan Skarsgård, Anthony Hopkins, Benicio Del Toro a ďalší.

Legendárny americký režisér seriálových hitov Sex v meste, Sopranovci, Rím, Broadwalk Empire a najmä Hra o tróny Alan Taylor prenáša svoj štýl aj do kinosál v pokračovaní príbehov marvelovského komiksového škandinávskeho boha s veľkým kladivom. Thor (Chris Hemsworth) sa musí postaviť zoči-voči Malekithovi, túžiacemu uvrhnúť všehomír do večnej temnoty. Film s utajeným rozpočtom síce prichádza do kín USA až v piatok, no hneď po premiére minulý týždeň stihol vo svete utŕžiť vyše 45 miliónov dolárov. Skutoční fanúšikovia zostanú v kine až do konca titulkov!

Tu na zemi

Ici-Bas. Francúzsko 2012. 100 minút. Réžia: Jean-Pierre Denis. Účinkujú: Céline Sallette, Eric Caravaca, Jacques Spiesser, Yves Beneyton, Aladin Reibel, Oscar Copp a ďalší.

Štyri dni v máji, Colette, Lore, Ticho na mori a Tu na zemi – to je päť celovečerných hraných drám z druhej svetovej vojny, ktoré sa v tomto roku dostali do slovenských kín. V jednej dobrí Rusi spolu s Nemcami bojujú proti zlým Rusom, v inej deti prominentných nacistov po vojne blúdia zdevastovaným Nemeckom, ďalšia s krutou úprimnosťou zobrazuje život v koncentrákoch. Dráma Jean-Pierra Denisa je zasa o rádovej sestre (Céline Sallette) v okupovanom Francúzsku, ktorá sa zaľúbi do vojenského kňaza (Éric Caravaca) a odíde z kláštora.