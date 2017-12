V štrnástich ju nominovali na Oscara. Na dva roky zmizla, teraz sa vracia do kín

Hailee Steinfeld na rozdiel od iných detských hviezd miluje svojich rodičov a nepotrebuje sa voči nim búriť.

14. nov 2013 o 12:51 Alena Štifilová

Mala štrnásť rokov a western Skutočná guráž bol jej prvým celovečerným filmom, keď ju v roku 2010 nominovali na Oscara. Nakoniec ho nezískala, ale i tak strhla na seba všetku pozornosť.

Len málo herečiek získalo nomináciu v tomto veku (Jodie Foster mala pätnásť), a len jedna ho získala – desaťročná Tatum O'Neal.

Hailee Steinfeld mala trinásť, keď si ju režisérske duo bratov Coenovcov vybralo na konkurze spomedzi pätnásťtisíc dievčat. Hľadali predstaviteľku Mattie Rossovej, predčasne dospelej a sebavedomej dievčiny, ktorá sa rozhodne pomstiť vraždu svojho otca.

Skutočná guráž (2010).

Píše sa rok 1878 a divoký západ nedáva inú možnosť, ako zobrať spravodlivosť do vlastných rúk. Mattie si najme texaského rangera LaBoeufa (Matt Damon), večne opitého jednookého šerifa Roostera Cogburna (Jeff Bridges) a vyberie sa po stopách vraha Toma Chaneya (Josh Brolin).

Keď vyhlasovali výsledky Oscarov, v hľadisku sa v duchu modlila, aby ju nevybrali. „Nemala som predstavu, čo by som povedala v ďakovnej reči, či by som vôbec dokázala vyjsť po schodoch,“ spomína.

Hoci oscarová nominácia vystrelí herca medzi hviezdnu elitu a ponuky sa mu začnú kopiť na stole, po Hailee sa ako keby zľahla zem. Zobrala si rok voľna, oddýchla si, dohnala, čo zameškala v škole, a popritom absolvovala promo k filmu.

Medzitým sa jej agenti spolu s rodičmi zamýšľali nad jej smerovaním. V roku 2012 sa naplno pustila do práce, nakrútila sedem filmov, ktoré sa postupne dostávajú do kín, na budúci rok má už dohodnutých ďalších šesť.

Rómeo a Júlia (2013).

Od sci-fi po Shakespeara

Minulý mesiac sa v Londýne konala premiéra romantickej drámy Rómeo a Júlia režiséra Carla Carleia a sci-fi snímky Enderova hra, nakrútenej podľa rovnomenného románu amerického spisovateľa Orsona Scotta Carda. Rodičia a agenti sa jednoducho snažili o čo najväčšiu rôznorodosť.

Hailee však v decembri oslávi sedemnásť a chce, aby sa už prihliadalo aj na jej názor. Napríklad pri čítaní scenára napísaného podľa divadelnej hry Williama Shakespeara sa jej zdalo, že sa nedokáže vžiť do pocitov hlavnej hrdinky. Podobné emócie ešte nezažila.

Po premiére jej však kamaráti nadšene hovorili: „Bolo to úžasné, mám priam chuť zaľúbiť sa.“ „Ja tiež,“ hovorila si nakoniec Hailee.

Po triapolmesačnom pobyte v Taliansku letela rovno do výcvikového strediska NASA, kde sa nakrúcala Enderova hra. „Veľmi som sa na to tešila,“ hovorí o príbehu, v ktorom ľudstvo prežilo zdevastujúci mimozemský útok.

Enderova hra (2013).

Ak sa chce úspešne brániť, musí vycvičiť novú generáciu detí na geniálnych bojovníkov. Tie najlepšie odchádzajú do vojenskej školy na orbitálnej stanici vo vesmíre na bojový výcvik často v beztiažovom stave.

„Najťažšie bolo podať herecký výkon zavesený na drôtoch. Veľa sme sa nasmiali, vždy sa niečo vymklo spod kontroly, práve keď sme viseli v päťmetrovej výške.“

Občas sa jej zacnie za domovom, vtedy zavolá otcovi a on sa jej spýta: Máš sa dobre? „Áno, zabávam sa. A to je to, prečo som tu,“ rozmýšľa Hailee.

Na pľaci sa stretáva s veľkými hviezdami, nájdete medzi nimi Harrisona Forda, Kevina Costnera, Keiru Knightley, Hilary Swank či Tommyho Lee Jonesa. A všetci jej radia, aby nič, čo sa týka herectva, nebrala veľmi vážne, nech sa radšej zabáva.

Napríklad v Skutočnej guráži sa ocitla medzi samými chlapmi, a zdalo sa jej, že je spomedzi nich najstaršia a najserióznejšia. „Boli ako veľké deti, na všetkom sa zabávali.“

Vydrž aspoň rok

Herečkou sa rozhodla stať, keď mala sedem alebo osem rokov. Nesvedčilo to o jej vyspelosti, skôr o tvrdohlavosti. „Týždeň predtým som totiž prišla za mamou s tým, že chcem byť baletkou. Povedala mi, že ak sa prihlásim na kurz a vydržím aspoň rok, bude ma brať vážne."

Tak sa to celé začalo. V jedenástich získala drobné úlohy v seriáloch a krátkych filmoch, v trinástich čítala na konkurze scenár spolu s Jeffom Bridgesom.

To už ju rodičia odhlásili zo školy a vzdelávali doma. Nie preto, že by bola zaneprázdnená budovaním kariéry, bolo to jediné riešenie, ako ukončiť šikanovanie, ktorému bola v triede vystavená.

Dnes podporuje Trevor Project zameraný na pomoc a podporu homosexuálne orientovaných mladých ľudí, ktorých tiež často šikanujú.

„Šikana je niečo, čo som zažila od tretej do šiestej triedy, až kým ma rodičia zo školy nezobrali. Ak by som mala niečo odkázať Obetiam by som chcela odkazať: Verte mi, raz sa to skončí.“