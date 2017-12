Pozrite si finalistov súťaže Maľba 2013

Pozrite si diela dvadsiatky finalistov a víťazov 8. ročníka súťaže Maľba. Výstavu si môžete pozrieť v bratislavskej galérii Nedbalka do 18. decembra.

Víťazkou Maľby 2013 sa stala Lucia Tallová s maľbou Zimný prístav - prečítajte si viac.

Matej Fabian: My Favourite Carnival Mask (Selfportrait at the Age of 5). 2013, kombinovaná technika, 180 × 140 cm