Nové video Boba Dylana sa dá pozerať ako televízor

Americký hudobník zverejnil cez svoju webstránku zaujímavý klip k hitu Like a Rolling Stone.

20. nov 2013 o 13:55 SITA

Bob Dylan zverejnil videoklip k piesni Like a Rolling Stone. Ide o prvý oficiálny klip ku skladbe, ktorá sa nachádza na albume Highway 61 Revisited (1965) a patrí medzi najslávnejšie pesničky v dejinách.



Ide o prvé video k legendárnej piesni, ktorá pochádza z albumu Highway 61 Revisited (1965). V interaktívnom klipe si fanúšikovia a fanúšičky môžu prepínať medzi viacerými kanálmi, pričom v každom z nich postavy spievajú text piesne.

''Keďže aj ja som hudobník, neviem si predstaviť vzrušujúcejší projekt, ktorý by pomohol vytvoriť prvé video k piesni Like a Rolling Stone, ktorú všeobecne uznávajú ako jednu z najlepších skladieb všetkých čias,'' vyjadril sa generálny riaditeľ spoločnosti Interlude, ktorá klip produkovala. Pieseň Like a Rolling Stone zaradil magazín Rolling Stone v roku 2004 aj v roku 2011 na prvé miesto v rebríčku 500 najlepších skladieb všetkých čias.

Sedemdesiatdvaročný Bob Dylan, vlastným menom Robert Allen Zimmerman, založil prvú kapelu už na strednej škole. V roku 1962 vydal debutový album a dodnes má na konte 35 štúdiových nahrávok. Zatiaľ posledná s názvom Tempest vyšla vlani v septembri. V roku 1988 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy, potom prevzal Grammy za celoživotný prínos (1991), za pieseň Things Have Changed pre film Skvelí chlapci (2000) získal Oscara a Zlatý glóbus, je aj držiteľom Pulitzerovej ceny (2008).