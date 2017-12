V zime je ako panda v zajatí, preto počúva Rammstein. Hudobné tipy #3

Pozrite a pustite si, čo počúvajú hudobníci a ľudia, čo o muzike píšu.

30. nov 2013 o 13:45 Michal Durdovanský

Kým v prvých dvoch výberoch sa z vybraných skladieb ozývala najmä angličtina a po nej slovenčina, tentokrát dostala priestor aj nemčina a taliančina.

Vypočujte si, čo si práve pospevujú ľudia, ktorí sa v hudbe vyznajú.

Tomáš Prokopčák, redaktor SME

"Niekedy sa tie svety poprepájajú. Hľadáte trochu inú klasickú muziku a trochu iný pop. Vlastne také obyčajné pesničky, aj keď znejú rádovo inak, ako patvary denne chrliace slovenské súkromné rádiá. Vtedy by vám možno nenapadlo, že nakoniec skončíte u ľudí z Einstürzende Neubauten. Lenže spoločný album Blixa Bargelda a Teha Tearda je číra, aj keď pre ultrapoperov trošku pokročilá krása. Still Smiling predstavuje niečo, čo si musíte púšťať znovu a znovu - a napriek tomu sa tento album prirýchlo neopočúva. Práve takáto muzika by mohla byť pre laikov bránou do sveta Hudby. A to je super zistenie."

Prečítajte si aj rozhovor s Blixom Bargeldom, bývalým spoluhráčom Nicka Cavea.

Štefan „Pišta Vandal“ Chrappa, hudobník a spisovateľ

"V zime si pripadám ako panda v zajatí. Mal by som konať hrdinské skutky, no sedím v teple a čítam knihy. Keď je toho priveľa, otvorím okno a vdychujem ľadový vzduch. Do toho si pustím Ohne Dich od Rammstein. Ten klip odrovná každého chlapa! Odráža sa v ňom všetko statočné, čo v nás ešte ostalo."

Rudi Rus, hudobný publicista, moderátor Rádia_FM

"Už nejaký ten rok zvyknem vždy pred Vianocami nakupovať u Henryho Rollinsa. Knihy, tričká, hudbu. Tentokrát mi v zásielke z Kalifornie veľkú radosť urobil album A Nicer Shade Of Red z roku 2001. Ide o materiál, ktorý si nenašiel svoje miesto na štúdiovke Nice a je až prekvapujúco dobrý. Skladba A Life Denied mi dokonca spôsobila menší šok, na Rollins Band naozaj nečakané aranžmány a dychberúca atmosféra."

Jonatán "Pjoni" Pastirčák, hudobník

"Cashmere Catovu hudbu sledujem už dlhší čas, ale keď pred par dňami vypustil track With me, tak si ma definitívne získal. Je to neuveriteľne hravá a energická pesnička s hitovým potenciálom, ktorý sa istotne čoskoro naplní. Veľmi pestrá kompozícia s netradičnými zvukmi, ktoré i napriek svojej bizarnosti spolu ladia ako súčasti orchestra. Odporúčam pustiť si ráno na prebudenie. K tomu dobra kávička a hneď sa vám bude rezkejšie kráčat do práce!"

Andrej Šuba, hudobný publicista

"Alexandre Tharaud je francúzsky klavirista, ktorý ma zaujal gurážou pustiť sa do repertoáru, na ktorý si robia nárok najmä čembalisti. Rameau, Couperin, Bach, Scarlatti, žiadny z jeho výletov do baroka nie je márny. Toto je skladba Françoisa Couperina (1668–1733) so zvukomalebným názvom Le Tic-Toc-Choc. Hudba je rovnako hravá ako jej názov. Niekedy sa mi tí tanečníci zdajú ako dobrý nápad, inokedy ani nie. Couperin a Tharaud sa mi ale páčia vždy."

Stanka Apfelová, hudobníčka

"Warpaint sú dôkazom, že aj ženy hudobníčky sa dokážu vyrovnať svojim mužským kolegom. Ich tvorba a zvuk sú tak špecifické a nezvyčajné, že si ich nemôžete pomýliť so žiadnou inou kapelou. Majú svoj „ksicht“, ktorého sa držia a navyše každá z týchto muzikantiek ovláda výborne svoj nástroj. Koncert na Pohode som si naozaj veľmi užila!"