Umenie pod stromček

Vždy koncom roka všetci vydavatelia začnú chrliť nové knihy, cédečká, dévedéčka. Ako sa zorientovať v tejto nadprodukcii? Ponúkame vám 94 tipov na vianočné darčeky.

4. dec 2013 o 19:26 Alexander Balogh

Opäť vám ponúkame naše tipy na to najzaujímavejšie z domácej aj svetovej scény. Je možné, že ceny v obchodoch sa budú v porovnaní s tými, ktoré uvádzame v tejto prílohe, trochu líšiť, ale väčšinou sme ich hľadali priamo na stránkach vydavateľstiev. Tie ostatné sme vytiahli z najvyužívanejších internetových portálov.

Pôvodná tvorba

Dominik Tatarka: Navrávačky



Artforum

Prepracovaný autorizovaný monologizovaný záznam Tatarkovho rozprávania sa s českou publicistkou Evou Štolbovou – pôvodne „navraveného“ na magnetofónový pás na sklonku jeho života – plynie voľne a ľahko. Matka, detstvo, mladosť, študentské časy... Povstanie, povojnová éra, Tatarka-spisovateľ, Tatarka-redaktor, Tatarka-učiteľ, spoločnosť, spoločenstvo...

Cena 7,50 eura



Svetlana Žuchová: Obrazy zo života M

Marenčin PT

Životný príbeh hlavnej hrdinky Marisie, ktorá sa po smrti matky rozhodla vrátiť z Viedne na Slovensko a pracuje ako zdravotná sestra, jej spomienky na matkino umieranie a začleňovanie do rodiny partnera. Každodenný, banálny život sa strieda s výnimočnými životnými situáciami, pričom každodennosť víťazí. Marisia sa stretáva s nájdeným nevlastným bratom, o ktorom dovtedy vôbec nič nevedela. Hlavným motívom rozprávania sú rodinné väzby, pôvodné aj tie novo utvorené, úzke aj formálne, ich dôležitosť, ale aj zbytočnosť.

Cena 9,90 eura

Marek Vadas: Čierne na čiernom



KK Bagala

„Marek Vadas ostáva Afrikou očarený aj vo svojej najnovšej knihe. Jej obraz je však tentoraz drsnejší, desivejší a naturalistickejší než predtým: nájdeme v ňom menej rozprávkovosti, zato viac živelného násilia a temnoty. V príbehoch je naďalej silno prítomný princíp spiritualizmu, no stráca karnevalový ráz a mení sa na vypätý súboj so silami, ktorých prítomnosť viac cítime, než vidíme,“ napísala o knihe Čierne na čiernom kritička Lenka Szentesiová.

Cena 12,00 eura



Jana Shemesh: Dobrá krajina

Ikar

Tri ženy rôzneho veku, postavenia aj temperamentu – Miriam, Riva a Inbal – sa spoja, aby zachránili sudánskeho chlapca, ktorý utiekol pred vojnou a hrozí mu deportácia. To všetko sa stretáva v príbehoch, ktoré sa začali vo Varšave v 30. rokoch a vrcholia v dnešnom Izraeli a Spojených štátoch. Spája ich téma úteku pred zlom, hľadania miesta v novej krajine a to, ako sa to všetko dotýka tých slabších – detí a žien.

Cena 10,90 eura

Michal Hvorecký: Spamäti

Marenčin PT

Autentický portrét autora od detstva v Bratislave cez príbeh rozvetvenej rodiny až po narodenie syna. Putovanie po Slovensku aj po svete od Michaloviec cez Palermo až do Kábulu. Keď chcete vedieť, na čo výrazný prozaik svojej generácie myslí, kade chodí, čítajte Spamäti.

Cena 9,99 eura

Pavol Rankov: Na druhej strane

Artforum

Autor sa po „románovom období“ vrátil k svojmu obľúbenému žánru mysterióznej poviedky. Texty svojej novej knihy rozdelil do dvoch štýlovo odlišných, zdanlivo protichodných častí. V prvej archaickým jazykom vyrozprával dávne príbehy ďalekých krajín a mýtických čias. Na druhej strane stoja príhody našich geograficky blízkych súčasníkov zaznamenané autentickou rečou v štádiu jej dnešného rozpadu. Nečakaná pointa je Rankovovou tradičnou ozdobou.

Cena 10,12 eura

Pavel Vilikovský: Prvá a posledná láska

Slovart

Téma tohto Vilikovského diela je zdanlivo jasná (inak v doterajšej pätnástke kníh sa autorovi láska do ich názvov „nehodila“, ešte tak milovník či Casanova, hoci v samotných knihách si túto tému s rozkošou a nadhľadom, prevahou aj iróniou vychutnáva). No teraz je to trochu iná láska, láska k životu svojmu i k životom ostatných, bez ktorých by ten náš nemal zmysel.

Cena 10,76 eura

Peter Krištúfek: Atlas zabúdania

Artforum

Kniha vznikala voľne popri písaní predošlého Krištúfkovho románu Dom hluchého (finalista Anasoft litera 2013) pri zbieraní historického a dobového materiálu. Výsledkom je netradične spracované dielo, ktoré čitateľa prevedie posledným storočím na Slovensku originálnou formou. Zachytáva obdobie od roku 1914, pričom každému roku je priradený jeden text, ktorý vyjadruje atmosféru danej doby: list, telegram, báseň, správa, nariadenie, rozsudok, rozhovor, zápis v kronike, denníkový záznam, text Charty 77 či dokumenty o kauze Hedvigy Malinovej.

Cena 13,90 eura

Katarína Kucbelová: Vie, čo urobí



Artforum

Katarína Kucbelová vo svojej štvrtej básnickej knihe vychádza z rámca každodennej životnej skúsenosti, ako ho určujú rodinné vzťahy, väzby na domov a na dôverne známe lokálne spoločenstvo. Neprezentuje však ich idylické stránky, ale mnohé znepokojujúce témy, ako sú netolerancia, strach, agresivita či predsudky. Pôsobivé znepokojujúce texty, aj formálne odlišné od predchádzajúceho Malého veľkého mesta, tvoria so zdanlivo kontrastujúcimi a na prvý pohľad „bezstarostnými“ ilustráciami Daniely Olejníkovej kompaktný knižný artefakt.

Cena 6,72 eura

Dušan Dušek: Melón sa vždy smeje

Slovart

„Škorica sa spýtala: naučíš ma plávať? - Veď ty vieš. - No a čo, povedala. Aspoň to budeš mať ľahšie.“ Dialógy lekárky Škorice a spisovateľa Adama sú kúzelné a poetické sú aj ich príbehy. No nejde len o príbehy, prostredníctvom nich autor glosuje udalosti, pričom majstrovsky spája osoby skutočné s imaginárnymi. Pre čitateľov je dobrou správou, že Dušek všetky tie doterajšie doplnil o ďalšie dve novely. Adam a jeho Škorica, stále tí istí a príťažlivo noví.

Cena 10,76 eura

Stanislav Rakús: Fáza uvoľnenia

KK Bagala

Rakús je príkladom symbiózy autora pôsobiaceho v oblasti literárnej vedy i prozaickej tvorby. Kto číta jeho odborné knihy a na druhej strane poviedky, novely či romány, je svedkom toho, že Rakús svojou beletriou v praxi potvrdzuje pravdivosť a životaschopnosť vlastných teoretických textov. Výsledkom sú brilantné diela, čo platí aj o novej knihe troch textov, zameraných na 60. roky, všeobecne považované za uvoľnené.

Cena 10,00 eur

Július Satinský: Listy Oľge

Slovart

Korešpondencia Júliusa Satinského a jeho prvej manželky Oľgy Lajdovej z rokov 1962 až 1965, teda z obdobia od ich zoznámenia sa pri nakrúcaní filmu Výlet po Dunaji až po sobáš, je nielen unikátnym dokumentom, ale aj výtvarným artefaktom. Vydavateľstvo Slovart podobne ako pri Satinského knihe Expedície spolupracovalo so štúdiom vizuálnej komunikácie Pergamen, výsledkom je originálna náročná grafická úprava, využívajúca aj faksimile ručne písaných poznámok, kresieb, známok a pečiatok.

Cena 17,96 eura

Viliam Klimáček: Vodka & chróm

Marenčin PT

„V novembri 1989 padli komunisti tak rýchlo, že sme nestihli ani prechladnúť,“ začína svoje rozprávanie hlavný hrdina najnovšieho Klimáčkovho románu. Je to síce dobrý bonmot, no ďalej je to už vážne. Protagonista Roman si kladie otázku, ako by to u nás vyzeralo, keby vtedy štátna moc krvavo potlačila zhromaždenia, keby aj na bratislavské námestie, kde ľudia zvonili kľúčmi, vošli tanky ako na Námestie nebeského pokoja v Pekingu.

Cena 10,14 eura

Juraj Červenák: Mŕtvy na Pekelnom vrchu

Slovart

Detektívka z konca 16. storočia, keď sa Turci pokúšajú preniknúť k bohatým banským mestám v hornom Uhorsku. Vojnového veterána Steina vyšlú do Štiavnice odhaliť zradcu, ktorý sa chystá nepriateľom ukázať tajnú cestu do opevneného mesta. Pátranie Steinovi komplikuje aj vražda miestneho šľachtica i tajomstvo vrchu, právom nazývaného Pekelný.

Cena 9,95 eura

Lukáš Luk: Záhada Považského bula

Petrus

Lukáš Luk je jedným z mnohých slovenských utajených autorov. Záhada okolo jeho identity mu zrejme nestačí, tak sa venuje aj záhadám Považia. Teda jednej, ako je zrejmé z názvu jeho druhej knihy, ilustrovanej Milanom Laluhom, nadväzujúcej na úspešný debut spred troch rokov Príbehy Považského Sokolca. S ním sa dostal do finále Anasoft litery, čo je na prvotinu slušný výkon, a aj teraz nás Luk zasväcuje do nevšedných problémov čarovnej dedinky pod Sokolským hradom.

Cena 9,99 eura

Milan Hamada: Odpovede

KK Bagala

Štvrtý, záverečný zväzok súboru Kritické komentáre Milana Hamadu 1989 - 2011, tvorí desať rozhovorov s legendou slovenskej literárnej kritiky. V jednom z nich Hamada zdôrazňuje, že keď po okupácii Československa v roku 1968 zotrval dôsledne na svojom proteste a mal zakázané publikovať, začal sa venovať otázkam zrodu našej novodobej kultúry. „Túto prácu som chápal aj ako formu protestu. Písal som štúdie bez autocenzúry, takže nemusím na nich nič meniť,“ hovorí prvý laureát Ceny Dominika Tatarku.

Cena 6,00 eur

Ivan Štrpka: Básne II.

Modrý Peter a KK Bagala

Štrpka. Text, po ktorom tu zostáva úžas čitateľa, pot interpretátorov a vylomené zuby literárnej kritiky. Tieto slová z prebalu sú akési povedomé, áno, vydavatelia ich zopakovali z predošlej knihy Básne I. Oprávnene, veď platia stále, keďže Štrpka je od knižky ku knižke vždy iný a predsa ten istý. Druhý zväzok obsahuje knihy Teraz a iné ostrovy, Správy z jablka, Všetko je v škrupine a Medzihry. Bábky kratšie o hlavu.

Cena 12,35 eura

Mila Haugová: Tvrdé drevo detstva

KK Bagala

„Nič by som nezmenila, som zodpovedá za každý svoj verš i krok v živote,“ uzatvára svoju knihu významná slovenská poetka Mila Haugová. Kniha je výberom záznamov z denníkov („Ja mám rada písanie a čítanie. Boh ma všade vidí. Ja mám rada číslo jeden“ – jún 1949) a rozhovorov („Len sa modlím, aby som si zachovala schopnosť sebareflexie a bola prísnejšia na seba ako na druhých.“)

Cena 9,00 eur

Alexandra Salmela: Žirafia mama a iné príšery

Artforum

Nádherná knižka je tvorená mnohými krátkymi príbehmi – v každom z nich sa odohráva niečo nezvyčajné – lieta sa tu na šarkanovi, šmýka na horskej dráhe medveďovi na hlavu, princezná chce draka, v klavíri sa zasa schováva tajné dievča... Fantázii sa medze naozaj nekladú. Dej príbehov sa melie rýchlo, hranice sa prekračujú s ľahkosťou a samozrejmosťou. Posolstvo rozprávok Alexandry Salmely je namierené skôr rodičom ako deťom – práve rodičia totiž v rozprávkach zlyhávajú, a tí osvietenejší sa v nich i nájdu a možno si dokonca vstúpia aj do svedomia. Pre deti sú zaujímavé skôr nevšedné obrázky Martiny Matlovičovej a všetky možné i nemožné tvory, ktoré v príbehoch vystupujú. S každým sa však deti zoznámia len na krátku chvíľu, priletia a zase odletia svojím bizarným spôsobom bez toho, aby zanechali hlbšiu stopu.

Cena 12,67 eura

Petra Džerengová Nagyová: Klára a iglu

Slovart

Je to voľné pokračovanie knihy Klára a mátohy. Klára je múdre (na svoj vek azda až príliš) a citlivé dievčatko, ktoré si rýchlo získa čitateľa každého veku. Jej príbeh je trocha mrazivý – nielen tým, že sa odohráva v zime a v iglu, ale aj tým, že ju opustila mama a ona sa vyrovnáva s komplikovanými vzťahmi vo svojom okolí – s otcom, nevlastnou mamou i novonarodenou sestrou. Svoje potreby Klára presadzuje cez svojho psíka, ktorý do sveta okolo nej však príliš nezapadá. Kniha pekne a citlivo odtabuizováva ťažké témy rozchodu rodičov, ich nových partnerov, šťastia či výchovy detí. Preto je vhodná pre väčšie deti (či ich rodičov), ktoré vedia pochopiť a uniesť aj zložitejšie situácie či emócie. Knihu ilustrovala Katarína Gasko.

Cena 8,96 eura

Milan Zelinka: Frajlenka Hollóška

Slovenský spisovateľ

Mária Hollósyová, vo svete uznávaná, no doma takmer úplne zabudnutá umelecká výšivkárka, ktorá svojou tvorbou na prelome storočí ovplyvnila dobovú európsku módu, ožíva na stránkach nového románu Milana Zelinku. Autor v ňom vzdal svojrázny hold „frajlenke Hollóške“, mimoriadne talentovanej, pracovitej a skromnej žene, ktorá si rozhodne zaslúži, aby sme o nej vedeli viac.

Cena 6,50 eura

Libuša Friedová: Magdalénka a škriatkovia

Perfekt

S babičkovskou láskou a pokojom prerozprávaný príbeh malého dievčatka Magdalénky, ktorá v dome nečakane spoznáva škriatkov. Tí zabezpečujú chod veľmi dôležitých vecí, tých minulých (napríklad gramofón, starý telefón, rádio), ale aj moderných. V knihe sa stretáva starý svet v podobe babkinho veľkého kresla s tým novým, v ktorom si usilovne škriatkovia hľadajú svoje uplatnenie. Sú milí, hoci majú svoje neresti, konflikty. Všetko sa to deje pozvoľne, viac-menej predvídateľne. Presne tak, ako to malé deti potrebujú. Samostatnou kapitolou knihy sú obrázky Ivana Popoviča, a nie hocijaké – nadšené dieťa, ale i rodič tu nájdu nakreslenú napríklad obľúbenú tmu ako vo vreci či márnosť šedivú, ale aj smutný kolotoč či koniec sveta.

Cena 6,90 eura

Zuska Kepplová: 57 km od Taškentu

KK Bagala

Všetko sa aj tak deje v New Yorku, hovorí protagonista novely 57 km od Taškentu, ktorý sa vrátil do Budapešti, kde v spoločnosti dvoch blízkych ľudí rozmýšľa nad životom v iných mestách. O tom, ako fungujú iné svety, vedia svoje aj hrdinovia druhej novely Sloboda, odohrávajúcej sa v Bratislave deväťdesiatych rokov.

Cena 9,00 eura

Lajos Grendel: Láska na diaľku

Kalligram

Návrat k tradičným etickým hodnotám a potrebu čistých medziľudských vzťahov a široko chápanej ľudskosti akcentuje nová Grendelova próza. Je o príbehu nenaplnenej lásky a vysrovnávaní sa s minulosťou.

Cena 6,00 eura

Monika Kompaníková: Hlbokomorské rozprávky

Artforum

Je to kniha čarovná nielen prostredím, v ktorom sa odohráva – na najhlbšom dne oceánu, ale i hlavnými hrdinami – ryba Biba a morský had Rado – nie veľmi pekní ani akční, každému niečo dôležité chýba. O to väčší dôvod vzájomne si pomáhať, prekonávať vlastný strach, lenivosť i predsudky. Odmenou im i čitateľom budú farebné morské sklíčka, množstvo fascinujúcich podmorských živočíchov, diskotéka na morskom dne všetko s nádhernými ilustráciami Veroniky Holecovej. Krásny, prehľadný a napriek chladu prostredia veľmi teplý príbeh, ktorý je vyrozprávaný s materinskou láskou.

Cena 12,67 eura

Daniela Olejníková: Liek pre vĺčika

ASIL

Malá knižočka s ohnivým dizajnom má za sebou zaujímavý príbeh vzniku i financovania. Skutočnosť, že ľudia sú schopní poskladať sa na knihu pre deti, je veľmi pozitívna. Autorka je viac výtvarníčka ako literátka – a je to v knihe cítiť. Miestami to pôsobí tak, akoby text vznikol preto, aby sa niečo k pekným, intímnym a zároveň impresívnym obrázkom napísalo. Samotný príbeh je veľmi jednoduchý a krátky, zároveň však nejasný – nevieme presne, čo sa vlastne vĺčikovi stalo ani čo ho nakoniec vyliečilo. V reálnej ani v symbolickej rovine. Dozvieme sa o ňom viac z obrázkov ako z textu. Liek pre Vĺčika je kniha skôr na pozeranie ako na čítanie. Čo však vôbec nemusí byť na škodu.

Cena 8,46 eura

Ľubo Bechný, Terézia Rončáková, Emília Mihočová (ed.): Kristovci

VIFO

Názov knihy rozhovorov o viere odkazuje na označenie prvých kresťanov a je ekumenickým symbolom pre katolíkov, evanjelikov i členov cirkvi bratskej. Zostavovatelia oslovili dvanásť slovenských osobností (Róbert Bezák, Daniel Hevier, Terézia Lenczová či Daniel Pastirčák). Tie v rozprávaní o vzťahu k Bohu súčasne hovoria aj o živote, povolaní i „bežných“ veciach.

Cena 13,90 eura

Igor Válek: Nebojsa! a iné HOROrozprávky

Trio Publishing

Tieto rozprávky majú síce moderný názov i obálku, vnútri sa však skrýva najklasickejšia klasika – čerti, vlkolaci, ježibaby, černokňažníci, draci, dokonca i kmotra smrť. Dobšinský v takmer nezriedenej podobe - literárne veľmi poctivo prerozprávaný. Kniha vhodná aj pre dospelých - pre nich je ako bonus krátky náznak kultúrneho pozadia rozprávok na začiatku. A tie sú niekedy pekne husté – na jednej strane ponúkajú deťom skvelú možnosť, ako sa stretnúť so všetkým, čoho sa boja, a ako to poraziť – veď hrdinovia klasických rozprávok to vedia najlepšie. Na druhej strane treba dať pozor, aby sme nejaké malé dieťa týmto (ináč veľmi potrebným) stretnutím so strachom nepredávkovali. No a komu sa v moderných rozprávkach nepáčia novotvary a máli sa slovenčiny, tu si ju môže dosýta vychutnať - cedidlá, črpáky, mrchavá macocha, driečny Janko, švárna Anička, oplecko, kepeň čí paripa pôsobia v strašidelných rozprávkach autenticky a dodávajú im vierohodnosť a dramatickosť. HOROrozprávky sú skvelou príležitosťou pre rodičov a deti spolu sa báť. Povinné vybavenie detskej knižnice. Knihu ilustroval Rudolf Cigánik.

Cena 7,90 eura





Ľudmila Šandalová: Poďte, ďity, što vam povim

Tota agentura

Kde zaspalo kuriatko? Aká je životná pravda starého kocúra a čo Vám poradí sova? Čo má v komôrke veverička? Prečo má zajac veľké uši? Je myška dobrou gazdinou? Kto to v lese diriguje orchester? A kto si postavil nový dom? Na dvore, lúke, či v lese sa dejú zázračné veci. Zvieratká zažívajú neobyčajné príhody každý deň. Kniha Poďte, ďity, što vam povim odkrýva 28 príbehov zo zvieracieho sveta. Básne v rusínčine doplnené prepisom v latinke rozvíjajú rusínsku slovnú zásobu detí, ich rodičov, či starších súrodencov.

Svetová literatúra

Barry Neil Kaufman: Nič neľutujme

Barracuda

Dojemný a víťazoslávny príbeh dvoch rokov, ktoré otec a syn (autor) strávili spolu pozerajúc do tváre smrti. Je to príbeh o zmierení za ťažkých okolností, skúmanie strachu, ktorý môže roztrhať rodiny na kusy, je to príbeh odvahy a lásky, ktorá ich môže spojiť dohromady. Syn povzbudil svojho otca, aby bral svoju chorobu ako príležitosť.

Cena 13,95 eura

Robert Musil: Naplnenie lásky

Inaque.sk

Rakúšan Robert Musil sa preslávil trojdielnym románom Muž bez vlastností, kánonickým dielom svetovej literatúry. Kniha Naplnenie lásky, obsahujúca dve novely o láske, žiarlivosti a pochybnostiach o zmysle manželských vzťahov, témami i poetikou, predznamenáva Muža bez vlastností.

Cena 11,55 eura

Michail Bulgakov: Zápisky mladého lekára

Európa

Na to, aby bol z Bulgakova slávny spisovateľ, štúdium medicíny priamo nepotreboval, svetoznámym sa stal až neskôr hlavne románom Majster a Margaréta. No tri roky svojej lekárskej praxe predsa len zúročil aj literárne a keď sa s medicínou rozlúčil v roku 1919, vydal Zápisky mladého lekára. Autor, niekedy sebaironicky, avšak vždy s pocitom veľkej zodpovednosti za ľudský život, rozpráva o svojich prvých, väčšinou do úspešného konca dovedených lekárskych prípadoch. Jemne groteskné prózy vychádzajú prvý raz v slovenčine.

Cena 9,95 eura

M. Šašek: To je Paríž

Baobab

České vydavateľstvo, ovenčené množstvom cien zo súťaží o najkrajšie detské knihy, začalo vydávať sériu slávnych sprievodcov pre deti. Ich autorom je Miroslav Šašek, český architekt a ilustrátor, ktorý emigroval v roku 1947. Knihy z edície This is... vyšli pred polstoročím a preložili ich do mnohých jazykov. Baobab ich popri češtine vydáva aj v slovenčine.

Cena 13,50 eura

Pavel Kohout: Katyně

Větrné mlýny

Najúspešnejší román Pavla Kohouta z roku 1978 o tajnej škole pre popravcov, kde sa nádherná Lízinka stane prvou „katkou“ na svete. Čierny humor, s ktorým autor sleduje osudy žiakov a ich učiteľov, majstrov katovského umenia, vyvoláva mrazivý úsmev. Totalitný režim veľmi dobre pochopil metafory románu a Kohouta čoskoro vyhostil z Československa.

Cena 11,30 eura

Vojtěch Lindaur: Dávám, tak ber!

Galén

Známy publicista dôverne pozná históriu slávnej folkrockovej skupiny Marsyas, a tak jeho kniha je plná autentických spomienok a rozhovorov s jednotlivými členmi kapely. Mapuje základné zostavy skupiny i vydané albumy, sleduje osudy Petra Kalandru a Zuzany Michnovej v normalizovanom Československu i Oskara Petra, tretieho z prvej a najslávnejšej zostavy, ktorý emigroval. Popri vzácnej fotodokumentácii dostali priestor aj ďalšie osobnosti, ktoré spomínajú na Marsyas.

Cena 13,20 eura

Erlend Loe: Doppler

Premedia

Jeden z najprekladanejších nórskych spisovateľov Erlend Loe sa našim čitateľom už predstavil knihou Naivne. Super, no naivita jeho štýlu je len zdanlivá, zato príjemná a vtipná. Tak je to aj v Dopplerovi, kde opisuje príbeh človeka, ktorý sa rozhodne odsťahovať do lesa kúsok od Osla, začne bývať v stane, zabije losiu samicu a jej mláďa prijme ako svoje adoptívne dieťa. Zdá sa, že je šťastný, no kazí mu to jeho závislosť od nízkotučného mlieka a čokolády Toblerone.

Cena 8,95 eura

Jo Nesbo: Prízraky

Ikar

Inšpektor Harry Hole sa vďaka svojmu literárnemu otcovi Jo Nesboovi už zaradil po bok Maigreta, Marlowa, Holmesa či Poirota, o slečne Marplovej nevraviac. Tentoraz sa Hole podujme vyšetriť už takmer uzavretý a objasnený prípad vraždy na drogovej scéne. Samozrejme, po jej spoznaní sa stáva nepohodlnou osobou, najmä keď stopy vedú do najvyšších kruhov. Nesbo opäť napísal dobrú knihu a úspešný bol aj vyšetrovateľ - ako to už býva.

Cena 13,90 eura

Jonas Jonasson: Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol

Ikar

Už predstava storočného starčeka vyliezajúceho z okna sľubuje zábavu. Pravda, jej prvým predpokladom je, že to okno je na prízemí. Bestseller o človeku, ktorý pred oslavou svojej storočnice utečie zo starobinca a zažíva bláznivé dobrodružstvá, už vyšiel vo vyše tridsiatich jazykoch. Starček sa teší z úteku, a to nevie, akú radosť pripravil aj čitateľom.

Cena 12,93 eura

Arnošt Goldflam: Tata a jeho syn

Sefer

Známy herec, s ktorým je neodmysliteľne späté brnianske HaDivadlo, je aj plodným dramatikom a prozaikom. Svoj neopakovateľný herecký prejav dokáže vtlačiť aj písanému slovu, každý, kto ho pozná, pri čítaní tejto knihy má pocit, že Goldflama počuje. Ten s osobitým humorom v poviedkach, ktorých hrdinom je jeho otec - tata, zachytáva 50. a 60. roky v Brne, atmosféru komunistického režimu i osudy jednej židovskej rodiny v tom všetkom.

Cena 13,58 eura

Agatha Christie: Smrť v oblakoch

Slovenský spisovateľ

Autorka tentoraz posadila Poirota do lietadla. Slávny detektív v ňom síce takmer celú cestu prespal, no to mu nebránilo pred pristátím nenápadne, ale suverénne odhaliť príčinu smrti starej dámy, ktorá počas letu zomrela. Všeobecný názor posádky i spolucestujúcich, že išlo o infarkt či uštipnutie osou, ktorá si tiež dopriala cestu lietadlom, hravo vyvrátil. Jasné, že to bola vražda a Hercules ani tentoraz nesklamal čitateľov a prípad vyriešil.

Cena 8,60 eura

Bohumil Hrabal: Slavnosti sněženek

Mladá fronta

Neskrátená zbierka Hrabalových poviedok o Kersku a jeho svojráznych obyvateľoch. O ľuďoch, ktorí si uchovali pohľad prvej lásky na tento svet i na často neľahký život. Sú to obyčajní dedinčania z oblasti Kerska, kam sa autor vrátil do krajiny svojej mladosti, aby písal a písal.

Cena 10,51 eura

Koethi Zanová: Zoznam zákazov

Ikar

Autorka je Američanka a svoj prvý román písala údajne vždy skoro ráno. Vyšiel jej z toho psychologický triler, ktorý sa stal známym na frankfurtskom knižnom veľtrhu už predtým, ako vyšiel. Zoznam zákazov nemal za cieľ niekoho obmedzovať, naopak, bol absolútne dobrovoľný a vytvorili si ho dve priateľky, aby sa jeho dodržiavaním vyhli najrôznejšiemu nebezpečenstvu. Keďže ide o triler, je zrejmé, že dievčatá ich zoznam neuchránil pred zlobou sveta.

Cena 12,91 eura

Olga Tokarczuková: Denní dům, noční dům

Host

V poľskej minulosti bolo dobrým zvykom viesť si v domácnostiach kroniky, do ktorých si zaznamenávali všetko podstatné - napríklad hospodárenie s financiami či recepty, ale tiež politické udalosti či náboženské inšpirácie. K tejto žánrovej forme sa blíži Tokarczukovej román o jej novom vidieckom domove. Koláž zážitkov i vymyslených príhod tvorí strhujúci príbeh, kde majstrovstvo napísaného tkvie aj v znalosti C. G. Junga.

Cena 10,51 eura

David Grann: Stratené mesto Z

Tatran

Plukovník Fawcett, ktorý popri Livingstonovi patril k najväčším bádateľom minulého storočia, sa pred zhruba sto rokmi podujal hľadať starú civilizáciu v Amazónii, no po zmiznutí tisícok pátračov boli mnohí vedci presvedčení, že je to len smrteľná pasca. Fawcett sa však nevzdával, no nakoniec sa aj jeho výprava stratila bez stopy. David Grann po dôkladnom štúdiu Fawcettovej pozostalosti, denníkov, korešpondencie a máp napísal román, po ktorom hneď siahli aj filmári.

Cena 14,90 eura

Timothy Snyder: Krvavé územie

Premedia

Na krvavom území medzi Berlínom a Moskvou zavraždili počas dvanástich rokov nacisti a Sovieti štrnásť miliónov ľudí – na území dnešného Poľska, Ukrajiny, Bieloruksa, západnej časti Ruska a pobaltských štátov. Bol to výsledok cielenej Hitlerovej a Stalinovej politiky, ktorá priamo nesúvisela s bojovými akciami. Historik Snyder skúma motívy a metódy oboch diktátorov, pričom čerpá z denníkov a iných odkazov obetí.

Cena 23,66 eura

Vladimír Merta: Mimo čas

Galén

Zhruba tisícstranová kniha je prvým súborným a autorizovaným vydaním piesňových textov kľúčovej postavy českého folku, mapuje vyše štyridsať rokov pesničkárovej tvorby od prvých textov z roku 1967 až po najnovšie z tohto roku. V knihe je aj libreto k experimentálnej monoopere Ikariána z rokov 1979 až 1983, paródia Párkař a záverečný súbor doteraz nezhudobnených textov. Mertovo slovesné dielo ja aj svedectvom o jeho živote, názoroch a občianskych postojoch.

Cena 19,50 eura

Alessandro Baricco: Trikrát na svitaní

Slovart

Na začiatku románu Baricco uvádza, že v predošlej knihe sa hlavná postava Jasper Gwyn zmieňuje o neveľkom dielku s názvom Trikrát na svitaní. Autorovi už v tom čase skrsla v hlave myšlienka túto vymyslenú knihu naozaj vytvoriť. Stalo sa. Román Trikrát na svitaní rozvíja tri príbehy, čo sa začínajú na svitaní v hoteli. Ich protagonistami sú ľudia, ktorí sa stretnú v rôznych fázach ich životov, hoci by sa stretnúť nemohli.

Cena 9,95 eura

Umenie

Martin Kollár: Field Trip

MACK

Novinka slovenského fotografa Martina Kollára, ktorú vydalo nezávislé londýnske vydavateľstvo MACK, ukazuje celkom iný pohľad na Izrael, než aký by ste čakali. A dokonca aj celkom iný pohľad na krajinu a aj na to, aké objekty či situácie dokážu sprostredkovať celkom špecifickú atmosféru. Výnimočný rukopis jedného z našich najvýraznejších súčasných fotografov stojí za pozornosť.

Cena 40 eur

Ivan Jančár: Miroslav Cipár – Maľba

Spoločnosť 7 Plus

Aktuálna výstava Miroslava Cipára v Galérii mesta Bratislavy sa skončí, no výber z jeho maliarskych diel máte možnosť sledovať aj v podobe rozsiahlej knihy, ktorá vznikla pri tejto príležitosti. Popri ilustráciách, grafikách, značkách, logách či kaligrafických dielach sa teda maľba ukazuje ako neoddeliteľná súčasť tvorby autora, ktorý sa bráni tomu, že by umenie malo byť výrazom doby.

Cena 49 eur

Lucia Nimcová: Animal Imago

CEE PhotoFund

Pri každodennej komunikácii so synom jej vraj chýbali pomôcky z reálneho sveta, ktoré by ukázali zvieratá také, aké v skutočnosti sú. Fotografka Lucia Nimcová sa preto rozhodla v knihe Animal Imago ukázať vskutku rozličné podoby zvierat. Od mierumilovných animovaných postavičiek sú tieto jej veru vzdialené, no miesta na príbehy je v jej fotografiách stále dosť.

Cena 13 eur

Iva Mojžišová: Škola moderného videnia

Artforum, SCD

Písali o nej viacerí, no až Iva Mojžišová ju uchopila ako centrálnu udalosť slovenskej kultúry 20. storočia, píše o knihe Peter Zajac. Teoretička Iva Mojžišová ponúka svojím jedinečným pohľadom príbeh bratislavskej Školy umeleckých remesiel v rokoch 1928 – 1939. Opisuje v nej genézu európskej, ale i našej umeleckopriemyselnej výchovy, rolu Josefa Vydru pri vzniku školy, jej rané obdobie, čas avantgardy, roky stabilizácie, mesiace ohrozenia aj jej koniec.

Cena 18 eur

Keith Haring: Deníky

Kniha Zlín

Keith Haring sa o umenie zaujímal od útleho detstva. V devätnástich odišiel do New Yorku, začal vytvárať grafity v staniciach metra a v uliciach a vydobyl si suverénne miesto na scéne. Zväzok jeho osobných denníkov odkrýva, čo všetko je za tým. Koľko úvah, pochybností, hľadaní zmyslu či zmyslov, ktoré by mu pomohli priblížiť sa k pochopeniu samého seba, svojej práce i práce iných. A zároveň je to nesmierne pútavé čítanie, ktoré vrcholí v roku 1989, krátko pred Haringovou smrťou.

Cena 17,70 eura

Pavel Karous (ed.): Vetřelci a volavky

Arbor vitae

Výnimočná výpravná publikácia z dielne českého vydavateľstva Arbor vitae nesie podtitul Atlas výtvarního umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968 - 1989). Kolektív autorov podrobne mapuje široký fenomén sochárstva vo verejnom priestore s miernym presahom až do porevolučných rokov. Okrem pomníkov a pamätníkov zaznamenáva aj reliéfnu výzdobu úradov, škôl, nemocníc či tovární. Spolu predstavuje asi 500 zachovaných či odstránených diel, ktoré dnes, akoby nikomu vlastne nepatrili. Autori odkrývajú ich minulosť a ukazujú, že situácia nikdy nebola iba čiernobiela. Že podmienky, pohnútky a príbehy ľudí a ich diel sa líšia a prestupujú.

Cena 56 eur

Lena Lešková (ed.): Košická moderna

Východoslovenská galéria

Dvadsať domácich, ale i zahraničných historikov umenia pracovalo na projekte, ktorý mapuje doposiaľ neprebádaný fenomén výtvarného hnutia 20. rokov minulého storočia v Košiciach. Podľa miesta vzniku dostal názov Košická moderna. Autori tu predstavujú Košice ako regionálnu, avšak napriek tomu významnú obdobu avantgardných centier ako Paríž či Weimar. Rozsiahla publikácia je výsledkom trojročného projektu, ktorého súčasťou bola aj výstava a vedecké sympózium i konferencia.

Cena 50 eur

Ľubomír Longauer: Vyzliekanie Slovenska z kroja

Slovart

Po prvom dieli cyklu Ľubomíra Longauera mapujúceho slovenskú úžitkovú grafiku po roku 1918 s názvom Modernosť tradície prichádza na trh pokračovanie. Vyzliekanie Slovenska z kroja sa zaoberá prienikom modernej typografie a úžitkovej grafiky na Slovensko. Kniha je bohato ilustrovaná stovkami dobových diel, z ktorých väčšina ešte v takomto rozsahu či kontexte nebola publikovaná.

Cena 69 eur

Boris Németh: Na ceste

O.K.O., Slovart

Celkom obyčajné dni obyvateľov Európy, ale aj ich štátne sviatky, smútky, oslavy, protesty, pochody a nepokoje. Ukrajina, Holandsko aj Slovensko. Dokumentarista Boris Németh sa rád pozerá ponad ploty aj plecia, aby podal správu o tom, ako žijeme. Kniha fotografií, komentovaných teoretikom Aurelom Hrabušickým v grafickej úprave Borisa Meluša je novým výberom z autorovej doterajšej tvorby.

Cena 24,90 eura

Juraj Mojžiš: V znamení kruhu

Krása a GMB

Kruh, jediný tvar, na ktorý zredukoval Marián Čunderlík geometrizované tvary, sa celkom zákonite „prebojoval“ aj do názvu monografie, ktorú Juraj Mojžiš venoval jemu, Anastázii Miertušovej a ich dcére Marianne Arvay-Čunderlíkovej. Ako hovorí autor, v kruhu boli zadefinované všetky centrálne témy troch aj rodinne spriaznených umelcov. Vyše 160-stranová kniha s množstvom reprodukcií a dobových fotografií fundovane a pritom zrozumiteľne opisuje životnú i umeleckú dráhu všetkých troch umelcov s dôrazom na súbežnú tvorbu manželov. Na spomínanej dráhe stretávame Skupinu galandovcov, legendárne Bratislavské konfrontácie, Rudolfa Filu, Oskára Čepana a, samozrejme, vyznávačov geometrického umenia. Veď Čunderlík aj Miertušová boli od roku 1967 pri zrode Klubu konkretistov.

Cena 20 eur

Otto M. Urban (ed.): Martin Gerboc – Un saison en enfer

Arbor vitae

Vskutku výpravná monografická publikácia slovenského výtvarníka Martina Gerboca ponúka ucelený pohľad na autorovu tvorbu. Svojím názvom odkazuje na názov knihy Arthura Rimbauda Sezóna v pekle a podobne ako v básnikovej poézii stoja vedľa seba ostré kontrasty, aj tu nájdete zmes vyhrotených emócií.

Cena 59 eur

T. Berka, J. M. Bahna: Vily nad Bratislavou

Marenčin PT

Najvýznamnejšie projekty a stavitelia, ale i pôvodní či neskorší majitelia neraz výnimočných architektonických objektov – to všetko ponúka kniha s množstvom fotografií a náčrtov. Mapuje vilové časti Bratislavy na Kalvárii, Slavíne s priľahlým Horským parkom a na Hradnom vrchu. Odhaľuje históriu týchto miest a rozvíja ich príbeh cez dobu nemecko-maďarskej romantizujúcej a eklektickej zástavby na prelome 19. a 20. storočia, stavebný rozmach za prvej Československej republiky až po súčasnú, modernú, občas aj kvalitnú vilovú architektúru.

Cena 39,90 eura

Ana Benaroya: Illustration Next

Thames & Hudson

Päťdesiatka svetovo známych ilustrátorov z viac ako dvadsiatich krajín sveta pohromade v jednej knihe. A okrem toho, že tu nájdete rozhovory a ukážku ich prác, obsahuje publikácia aj druhú, azda ešte zaujímavejšiu časť. Autori projektu rozdelili ilustrátorov do dvojíc a dali im tému, na ktorej mali spoločne pracovať. To, čo vytvorili, si môžete pozrieť iba v tejto knihe.

Cena 25,50 eura

Juraj Mojžiš: Objavil som motív

GMB

„Názov Objavil som motív je erbové heslo. On mal svoj vlastný motív, ktorý by mu vystačil aj na tri životy. Laluha vlastne vystaval krajinu. Sú to jej zápisy, je to krajina vytvorená z ľudí, z pohybu človeka,“ vysvetľoval Juraj Mojžiš názov výstavy aj rovnomennej publikácie venovanej Milanovi Laluhovi. Posledný deň výstavy maliar zomrel, no jeho dielo bude pripomínať aj táto kniha.

Cena 49 eur