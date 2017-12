Umenie pod stromček - hudba

Ponúkame naše tipy na to najzaujímavejšie z domácej aj svetovej scény.

4. dec 2013 o 19:20 Oliver Rehák

Ponúkame naše tipy na to najzaujímavejšie z domácej aj svetovej hudobnej scény. Je možné, že ceny v obchodoch sa budú v porovnaní s tými, ktoré uvádzame trochu líšiť, ale väčšinou sme ich hľadali priamo na stránkach vydavateľstiev. Tie ostatné sme vytiahli z najvyužívanejších internetových portálov.

KNIHY (60 tipov) | HUDBA A FILMY (34 tipov)

Slovenská a česká hudba

Dežo Ursiny Komplet

Forza Music

S menšou publicitou, než by si zaslúžila, postupne vychádzala reedícia albumov Deža Ursinyho, ktoré urobil so skupinou Provisorium a textárom Ivanom Štrpkom. Zoznam dvojcédečiek s jednotným vizuálom je už takmer kompletný, hudba nadčasová, ceny priaznivé... Ideálny darček pre generáciu jeho rovesníkov, ktorí majú doma pôvodné LP platne, ale aj pre mladšiu generáciu, ktorá tvorbu jedného z najoriginálnejších hudobníkov u nás ešte len objavuje.

Miro Žbirka: Happy Birthday

Česká televize

Do roka a do dňa po „jubilantskom“ koncerte Mira Žbirku v pražskej O2 aréne, kde ho okrem kapely sprevádzal aj symfonický orchester, vychádza na DVD záznam. Okrem tohto večera si spevák pospomínal aj na to, čo všetko kedysi ponakrúcal pre Českú televíziu. Z jej archívu zostavil druhý, bonusový disk - sú tu vystúpenia na Zlatom slávikovi, v Televíznom klube mladých aj čarovné dobové videoklipy. A hoci sa kolekcia volá 25 najväčších hitov, obsahuje aj menej známe pesničky ako Ticho či Mesačný svit a na budúci rok sa ešte chystá DVD pokračovanie z archívov Slovenskej televízie.

Richard Müller & Fragile: Hlasy

Universal music

Po schodoch, Tlaková níž, Štěstí je krásná věc, Cigaretka na dva ťahy... Je to on, aj nie je to on. Tie pesničky poznáte, aj ten nezameniteľný hlas, ale namiesto tradičnej sprievodnej kapely je tu „a cappella“ - iba ďalšie hlasy. Žiadny iný nástroj. Richard Müller sa spojil s vokálnou skupinou Fragile a jej kapelník Branislav Kostka prearanžoval jeho pesničky z rôznych období. Výsledok sa už dal vidieť na veľkom turné, počuť (pripomenúť si) ho môžete v podobe trinástich skladieb tohto CD.

Jana Kirschner: Moruša biela

Slnko records

Jeden z horúcich favoritov na domáci album roka. Jana Kirschner vymenila celú kapelu za miniorchester a výsledkom je veľmi zaujímavá nahrávka akustickej nadžánrovej hudby. Sú to pesničky čerpajúce z tradície nášho regiónu na spôsob worldmusic, príde aj na šansón či presahy ku klasike. So štýlovou pestrosťou prichádzajú zvukové novinky – nové spevácke polohy a farby, mužské zbory, sláčikové nástroje, cimbal, harmonika, marimba, klarinet, klavír.

Le Payaco: Jukebox

Pavian records

Nie je to klasický výber najväčších hitov, nie sú to ani rarity v podobe anglických singlov, ktoré poznajú len ich najväčší fanúšikovia. Bratislavská alternatívno-popová kapela sa rozhodla urobiť prierez celou svojou tvorbou, všetky doterajšie albumy sú tu zastúpené takmer rovnomerne. Je to ich prvá LP platňa a dali si na nej naozaj záležať - všetko je dotiahnuté do detailov, od zvuku a poradia pesničiek až po obal.

Hex: Všetko najlepšie

Clockwise

Všetko (najlepšie), čo potrebujete vedieť o partii, ktorá debutovala na hudobnej scéne pred 20 rokmi s veselými indiepopovými pesničkami. Je to kniha - krátky príbeh kapely Hex ­ doplnená dvomi cédečkami. Prvé je klasickou výberovkou najväčších hitov doplnenou najnovším singlom Keď sme sami, na druhom je štrnásť pestrých coververzií od Vidieka cez Polemic až po metalistov Čad a mladé gitarovky ako Walter Schnitzelsson.

Darčekový 14 CD box: Hevhetia/ Hev-Het Tune

Šeban - Godár - Breiner - Kolkovič, Oskar Rózsa Sextet, skupina Sto múch, pianista Miki Škuta s Beethovenom... Na vianočný trh z malých domácich vydavateľov najviac myslela košická Hevhetia. Zo svojho katalógu, v ktorom vedľa seba stoja klasika, džez, improvizovaná hudba aj pesničkové skupiny, pripravila kolekciu so špeciálnym obalom.

Autumnist: The Sound of Unrest

Deadred

Pre tých, ktorí majú radi hĺbavejšiu hudbu, možno odporučiť Autumnist. Líder tohto projektu Vlado Ďurajka začal viac stavať na živých nástrojoch než na elektronike a posunul sa od inštrumentálnych plôch k pesničkám. Prepracovaná hudba so silnými atmosférami má exportný potenciál, vydal ju na CD aj na vinyle a ručne potlačený obal z recyklovaného papiera z nej robí krásny darček pre fajnšmekrov.

Stroon: Impermanence

Exitab

Tip pre tých, ktorí hľadajú domácu elektronickú hudbu. Dalibor Kocián, ktorý hráva pod pseudonymom Stroon, je bez debaty jedným z najväčších slovenských hudobných talentov. Má klasické hudobné vzdelanie, okrem kompozície študoval hru na vibrafón a zároveň dobre pozná aktuálne trendy na scéne svetovej urban music. To všetko sa jasne odráža aj v jeho najnovšej nahrávke pre domovské vydavateľstvo Exitab (z ktorého katalógu inak možno odporúčať aj ďalšie mená).

Korben Dallas: Karnevalová vrana

Slnko records

Za debut získali nomináciu za album roka na cenách Rádia_FM, už s prvým singlom Otec z nasledujúceho albumu čoraz viac presahujú hranice nezávislej hudobnej scény. Už nerobia skladačky viacerých nápadov, ale kompaktnejšie klenuté melódie. Ubudlo riffov, rockovejších polôh a nepravidelných rytmov, je tu žánrovejšia pestrosť aj pomalé skladby a hlas speváka Juraja Benetina, ktorý sa len tak prepočuť nedá.

Hana Hegerová: 1957 - 2010

Supraphon

Málokedy názov Zlatá kolekcia sedí ako v prípade tejto výberovky. Tvoria ju tri disky, ktoré presne hovoria, o čo ide: Srdcovky - Cudzojazyčné piesne - Filmové, televízne a raritné piesne. Je to kompletný obraz Hany Hegerovej, naozaj všetko, čím počas svojej dlhej kariéry prešla. Všetky spevácke výrazy a polohy, od úplných šansonierskych začiatkov a spolupráce s divadlom Semafor, cez najväčšie hity (Levandulová, Čerešne) až po nedávnu prekvapivú spoluprácu s mladými českými rapermi.

Karel Svoboda: Zlatá kolekce

Supraphon

„Slovo hitmaker sa mi nepáči už preto, lebo som nikdy nepísal len hity,“ tvrdil český skladateľ Karel Svoboda. Že to bola z jeho strany zbytočná skromnosť, dokazuje už letmý pohľad na zoznam piesní a spevákov tohto trojdisku – Lady Carneval (Karel Gott), Depeše (Marta Kubišová), Což takhle dát si špenát (Jiří Schelinger), zvučky seriálov Návštevníci či Včielka Mája, Stín katedrál (Petr Muk) či Jsi můj pán (Lucie Bílá). Plodnejšieho výrobcu hitov pre populárnu hudbu niekoľkých dekád asi na českej scéne nenájdete.

Lucie: Platinum Combo Box

Universal Music

Po dlhodobej umeleckej pauze sa vracia na pódiá i nosiče najuznávanejšia a dnes už legendárna česká poprocková skupina LUCIE. Pred svojím comebackovým turné, ktoré je naplánované na rok 2014, vydali zberateľský Combo Box. Tento box obsahuje všetky radové albumy skupiny. Bonusom je dnes už legendárny live dvojalbum z pražskej Lucerny v roku 1990, ktorý obsahuje i niekoľko raritných skladieb, ktoré doteraz nevyšli na žiadnom radovom albume.

Zahraničie

The Beatles: Live at BBC. The Collection

Universal Music

Čím začať zo sveta? Určite neurobíte chybu kúpou kolekcie z archívov legendárnej britskej skupiny. Obsahuje obe nahrávky pre BBC, v ktorej vysielaní boli beatlesáci medzi rokmi 1962 – 1965 pravidelnými hosťami. Niektoré pesničky tu nájdete v alternatívnych verziách, je tu aj veľa coververzií, ktoré kapela hrávala v začiatkoch kariéry ako napríklad I’m Talking About You z repertoáru Chucka Berryho alebo I Got A Woman, hit Raya Charlesa. Záznamy živého hrania zo štúdií BBC ukazujú, že Beatles boli zohranou kapelou (len na koncertoch to pre slabú aparatúru a hystériu fanúšikov nebolo príliš počuť), ich energické hudobné výkony dopĺňajú vtipné komentáre a rozhovory s moderátormi.

Eric Clapton: Unplugged Deluxe Edition

Reprise Records

V januári 1992 sa nakrútil jeden z najpamätnejších večerov vydarenej série Unplugged. Gitarista Eric Clapton s akustickou gitarou a malou kapelou odohral niekoľko bluesových štandardov, na ktorých vyrastal, a keď pridal vlastné skladby v nových úpravách a dojímavú baladu o smrti svojho syna Tears in Heaven, zrodil sa bestseller. Takmer 20 miliónov predaných albumov, šesť cien Grammy vrátane najsledovanejšej kategórie Album roka. Záznam z komorného koncertu vyšiel v rozšírenej reedícii na 2CD a jednom DVD, kde je šesť ďalších piesní, ktoré sa na prvé vydanie nedostali, rovnako filmový dokument obsahuje takmer hodinu doteraz nezverejneného materiálu nakrúteneného na skúškach Claptona a jeho „unplugged“ zostavy.

The Who: Tommy

Geffen

Ešte väčší tip pre zberateľov skutočných rarít a milovníkov hi­fi zvuku. Najnovšia reedícia nahrávky, ktorá je jednou z kľúčových nahrávok skupiny The Who, prináša záznam z koncertného uvedenia rockovej opery Tommy v roku 1969, ktorý sa dlho považoval za zničený, plus dvadsať demosnímok z archívu gitaristu Peta Townshenda zremixovaných v najmodernejšom audiofilskom formáte Hi Fidelity Pure Audio Blu-ray. Kto si ešte priplatí za Super Deluxe verziu Tommyho, dostane okrem 80­stranovej knižky s raritnými fotografiami a rukopismi textov napríklad aj faksimile dobového plagátu z koncertu a ďalšie fanúšikovské lákadlá.

Pink Floyd: Uncut - an Independent History Tour

Intense Studio

Komu by sa zdalo, že o priekopníkoch artrocku už vie a má od nich všetko, mýli sa. Ibaže by už mal najnovšiu verziu histórie Pink Floyd od roku 1967 až do polovice 90. rokov. Album za albumom na desiatich DVD počujete a vidíte, ako sa kapela postupne vyvíjala, ako hrala, čo o hudbe v čase jej vzniku hovorili sami hudobníci Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright a David Gilmour a ako ich hodnotili doboví kritici. Komplexnejší obraz o Pink Floyd asi momentálne nenájdete.

Black Sabbath: Live... Gathered in Their Masses/Box

Universal

Limitovaný box obsahujúci dve DVD, Blu Ray, CD, plagát, setlist piesní z comebackového koncertu a dve gitarové brnkadlá. Je to záznam dvoch beznádejne vypredaných koncertov na prelome apríla a mája tohto roka, keď Black Sabbath v Melbourne začali oficiálne svoje svetové turné. Milovníci britskej heavymetalovej legendy tu nájdu jej najväčšie hity, ale aj úplne nové skladby z comebackového štúdiového albumu 13, ktorý takisto vyšiel tento rok.

David Bowie: The Next Day

Columbia

Jedným z najväčších prekvapení tohto roka bol comeback Davida Bowieho. Jeho schopnosť meniť polohy a štýl je neuveriteľná. Kým v minulosti takto striedal albumy, teraz to robí s pesničkami. Jeho štýl je jednoducho kombináciou rôznych štýlov. Všetko slúži pesničke alebo presnejšie povedané príbehu, ktorý pesnička nesie. Bowie neomylne cíti, kedy treba posadiť hlas do spodnej polohy, kde pritlačiť a kde sa hodí falzet. Stále je to pop, ale inteligentný a parádne zahraný.

Nick Cave and the Bad Seeds: Push the Sky Away

Bad Seed Ltd

Cave & spol. skrotili svoje excentrické polohy a surový elektrický zvuk projektu Grinderman nahradili hrejivým akustickým. Pokojné tempá, namiesto tradičných gitár a bicích husle, fender piano, klavír či vibrafón. Hudba nemá konkrétny beat, iba voľne pulzuje, väčšina pesničiek sa akoby len tak vynorí a na konci mizne do stratena. No a nad všetkým samozrejme stále ten elektrizujúci hlas. Ideálne aj ako spomienka na vrchol festivalu Pohoda alebo na priblíženie atmosféry toho fantastického koncertu niekomu, kto ho nezažil osobne.

Nirvana: In Utero

Universal Music

Po obrovskom úspechu albumu Nevermind sa Kurt Cobain so spoluhráčmi z kapely Nirvana rozhodol urobiť experimentálnejšie ladenú nahrávku (o ktorej nik netušil, že sa stane poslednou). Jej reedícia však dokazuje, že išlo o záležitosť, ktorá predbehla dobu, a keďže uplynulo 20. výročie, vydavateľstvo pripravilo aj výpravnú spomienku v podobe 3CD a jedného DVD. Medzi viac ako 70 nahrávkami sa nachádzajú raritné demo verzie, B-strany kedysi vydaných singlov aj dosiaľ neznáme živé nahrávky. Na DVD je kompletný záznam legendárneho koncertu Nirvany, ktorý skupina odohrala v decembri 1993 v rodnom meste Seattle v rámci nakrúcania programu Live and Loud na MTV. Okrem toho, nosič ponúka v premiére aj niekoľko ďalších raritných živých vystúpení.

Pearl Jam: Lightning Bolt

Monkeywrench

Je to naozaj trochu iná kapela. Živelná energia akoby trochu ustúpila, nebol to plán, ale prirodzený spoločný pocit všetkých členov. Rockovejšie polohy sa striedajú s pokojnejšími v celej kolekcii nových pesničiek na desiatom štúdiovom albume, no hlas Eddieho Veddera nestratil nič na sile, zvuk kapely stále stojí na dvoch gitarách a zohranej rytmike. Žiadne veľké prekvapenie sa nekoná. Lenže väčšina fanúšikov Pearl Jam o nejaké radikálne prekvapenia rozhodne nestojí. Väčšinou sú medzi nimi takí, ktorí starnú spolu s kapelou. A tých, čo vlastnia gramofóny, týmto vinylom potešíte ešte viac.

Herbie Hancock: The Complete Columbia Album Collection (1972 - 1988)

Sony

Slovo „kompletný“ je medzi vydavateľmi vianočných kolekcií veľmi obľúbené, ale nie vždy je jeho používanie namieste. U slávneho amerického džezového pianistu a skladateľa je však úplne v poriadku. V tejto škatuli je totiž 28 albumov a tri dvojalbumy, inými slovami naozaj všetko, čo kedy nahral pre značku Columbia. Namiesto bookletu dostanete 200­stranovú sprievodnú knihu, ktorá je rovnako komplexná. Sú v nej komentáre k jednotlivým nahrávkam, podrobné zoznamy mien muzikantov, nástrojov či producentov, ktorí sa na nich podieľali, umiestnenia v dobových rebríčkoch, rozsiahla odborná esej o hlavnom hrdinovi aj množstvo raritných fotografií.

cena 132,55 eura

Frank Sinatra: Duets

Capitol

Niektoré špeciálne veci sa vydávajú špeciálne na vianočný trh, iné pri výročiach. Pri Duetoch speváka Franka Sinatru to bolo zjavne oboje. Pred 20 rokmi sa stal multiplatinovým, takže teraz prichádza v niekoľkých verziách. Najvýpravnejšia verzia reedície mieri rovno na najsolventnejších fanúšikov: embosované litografie, pozlátené písmo, 180­gramové vinyly s bookletom v ich veľkosti. Ale zároveň sú to aj mikrodejiny slávnych spevákov. Zišlo sa ich tu možno toľko ako na slávnych charitatívnych projektoch typu Live Aid – v štúdiu sa vedľa Franka Sinatru vystriedali najrôznejšie spevácke hviezdy od Elly Fitzgeraldovej cez Luciana Pavarottiho až po Bona.

Verdi: Requiem

Decca

Dvestoročnicu narodenia asi najznámejšieho talianskeho skladateľa nemohli obísť ani vydavatelia. Decca sa rozhodla nepripomenúť žiadnu z jeho opier, ale Requiem. Bola to prvá produkcia nového hudobného riaditeľa legendárnej milánskej La Scaly Daniela Barenboima, ktorá vznikla vlani. Sólistami boli Jonas Kaufmann, Anja Harteros, Elina Garanca a René Pape.





Archiv Produktion 1947 - 2013: A Celebration of Artistic Excellence from the Home of Early Music

Deutsche Grammophon

A to najväčšie na koniec. Kolekciu tohto typu si len tak nekúpite. Box 55 (!) albumov klasickej hudby je ideálnym vianočným podarúnkom pre odborníkov a najväčších milovníkov takzvanej ranej klasickej hudby. Obsahuje nahrávky takmer všetkých kľúčových interpretov vydávajúcich na značke Archiv. Karl Richter, Nicolas Harnoncourt, sir Charles Mackerras, Ralph Kirkpatrick, sir John Eliot Gardiner, Trevor Pinnock, Marc Minkowski, Anne Sofie von Otter, Magdalena Kožená... a mnohí ďalší dirigujú, hrajú či spievajú hudbu od gregoriánskych chorálov až po Beethovena.

Filmy

Pred úsvitom, Pred súmrakom, Pred polnocou

Fanúšikovia filmov Pred úsvitom (1995) a Pred súmrakom (2004) tŕpli, či Richard Linklater dokáže aj do tretice nakrútiť fantastickú romancu. Mohli si vydýchnúť - dokázal. A znovu tak, aby vzbudil dojem, že tento film je neuveriteľne jednoducho zrežírovaný a zahraný. Už aby prešlo ďalších deväť rokov. Chceme vidieť, ako sa láske medzi mužom a ženou darí, keď majú päťdesiat.

Vo štvorici po opici - Trilógia

Aj fanúšikovia filmu Vo štvorici po opici tŕpli, či sa dá stále dokola rozvíjať ten istý fór. A či sa dá aj tretíkrát zaujímavo nakrútiť film o kamarátoch, ktorí sa strašne opijú a potom zhrozene objavujú, čo všetko sa stalo, kým boli zmyslov zbavení. V tomto prípade to nedopadlo stopercentne, ale ešte stále je to milá zábava so silnou ideou o kamarátstve.

Veľký Gatsby

S remakami to býva ošemetné, niekedy sa ich vôbec neoplatí robiť. V prípade Fitzgeraldovej klasiky to bolo opačne. Film z roku 1974 s Robertom Redfordom sa nevydaril, chvalabohu, že prišiel nový. Čo na tom, že dnes už je džezom hiphop? Leonardo DiCaprio je pravý Veľký Gatsby! Režisér Baz Luhrmann vystihol ilúziu, v ktorej žil, a dezilúziu, do ktorej vytriezvel.

Virvar: Súčasný slovenský animovaný film

Veľký projekt sa podaril a vychádzajú 2 DVD, ktoré ilustrujú, čo naši animátori zvládajú. Vedia nakrútiť film pre dospelých aj pre deti, romancu, grotesku, drámu o vzťahoch i spoločenskú metaforu. Už vo svete vyhrávajú ceny. V našich kinách ich nikdy nebolo dosť, ale aj to sa postupne mení.

Hobit: Neočakávaná cesta

To bolo rečí, keď prišiel film Petera Jacksona do kín! Recenzenti nechápali, prečo musel knižku J.R.R. Tolkiena rozdeliť na tri časti a pohoršovali sa, že zveličil každú bodku, aj výkričník. Lenže ohlasy divákov boli opačné. Vianociam bez Hobita by chýbalo trochu krásy a šľachetnosti. Aj preto teraz príde do kín druhý diel.

Horiaci ker

Režisér Jan Hřebejk pri tohtoročnom odovzdávaní Českých levov povedal, že českí režiséri by vlastne nemali veľmi oslavovať, lebo najlepší film za nich nakrútila Poľka - Agnieszka Holland. Mal pravdu. Ale predsa, na tomto strhujúcom zobrazení upálenia Jana Palacha a následnej normalizácii sa podieľali aj naši tvorcovia a hlavnú úlohu hrala Táňa Pauhofová.

Terapia láskou

Za úlohu v tomto filme dostala mladá herečka Jennifer Lawrence Oscara. Možno viac ako cenu samotnú si vážila to, že za ňou po ceremoniáli prišiel Jack Nicholson a klaňal sa jej za to, čo predviedla. Pochvala patrí aj ostatným hercom (Bradleymu Cooperovi a najmä Robertovi de Nirovi vo vedľajšej úlohe) a scenáristovi a režisérovi Davidovi O. Russellovi. Toto nie je iba romanca, toto je aj pekný príbeh o ľuďoch, ktorí úplne nezapadajú do spoločenských noriem a ktorých diskvalifikuje len to, že im je život občas priťažký.

Môj pes Killer

Aj celovečerným hraným filmom zo Slovenska sa tento rok darilo. Napríklad film Miry Fornayovej Môj pes Killer vyhral hlavnú cenu na prestížnom festivale v Rotterdame. Jeho téma o pôvode a šírení zla ho síce nepredurčuje na radostný vianočný darček, ale zase, nemrazí o nič viac ako nedávny pastiersky list biskupov. Na DVD vyšiel pred Vianocami aj film Mátyása Priklera Ďakujem, dobre. Politicky ladený a vtipný Kandidát vyjde až na jar.