V hudbe najviac zaujala Moruša biela

O novom albume Jany Kirschner sa veľa hovorilo v tomto roku. Zaujal kombináciou žánrov, novými zvukmi aj koncertným turné.

17. dec 2013 o 0:00 Oliver Rehák

Úspešnú popovú kariéru zanechala už dávnejšie, po albume Krajina rovina (2009) prekvapila druhýkrát. Aj tým, že namiesto sprievodnej skupiny nahrávala a na turné sa predstavila so 14-členným orchestrom.(Zdroj: SME - GABRIEL KUCHTA)

Čo najviac zaujalo tvorcov a ľudí, ktorí sa zaoberajú kultúrou? Oslovili sme ich takmer tristo.



O nahrávke Moruša biela sa veľa hovorilo v tomto roku a bude sa aj v ďalšom.

Vydavateľstvo Slnko records má na svojej internetovej stránke pri každom hudobníkovi krátku základnú informáciu. Pri Jane Kirschner je napísané „Tá, ktorá prekračuje hranice“, a sedí to. Dokázal to už predchádzajúci album Krajina rovina (2010) (2009), jej najnovšia nahrávka to potvrdila ešte viac.

Nový zvuk, nový hlas

„Keby to bolo celé na mne, tak pravdepodobne nenahrám nič ďalších päť rokov,“ povedala v rozhovore pre SME speváčka. „Bol to Eddie, kto ma stále povzbudzoval – začni robiť, písať a skladať, nemôžeš stagnovať, musíš pokračovať, si v najlepších rokoch a tvoj hlas má najlepšiu kvalitu.“

Práve to sú najzásadnejšie posuny od Krajiny roviny k albumu Moruša biela. Už to nie je len jej autorské dielo, na hudbe sa výrazne podpísal partner, anglický producent Eddie Stevens. A už to nie je kolekcia natoľko otvorených osobných piesní, texty sú štylizovanejšie a hudba znie úplne inak.

Jana Kirschner kompletne vymenila starú sprievodnú kapelu. Novinku poňala ako projekt pre komorný orchester – v štúdiu sa zišlo štrnásť hráčov, od klasických muzikantov a džezmenov po mužské vokálne kvarteto.

S nimi prišiel nový zvuk, okrem gitár na Moruši bielej znejú aj husle, klarinet, cimbal, harmonika, popri nezvyčajných nástrojoch speváčka skúša nové polohy hlasu. Vznikla z toho nadžánrová akustická hudba s postupmi z worldmusic, šansónu, sú tu aj presahy ku klasike.

Je to album, na ktorý si musíte urobiť čas a nezostať len pri jedinom vypočutí. Naživo však funguje okamžite, o čom vedia všetci, ktorí videli niektorý z koncertov turné.

Poradie Hudobná udalosť roka 1. Jana Kirschner: Moruša biela

(album + turné)

(album + turné) Nick Cave

(album Push the Sky Away + koncert na Pohode

(album Push the Sky Away + koncert na Pohode Festival Bažant Pohoda 2013

Korben Dallas : CD Karnevalová vrana

: CD Karnevalová vrana Festival Melos-Étos

Pohoda 2013 a 2014

Na budúci rok sa už chystá album Moruša čierna, Jana Kirschner totiž po materskej dovolenke dala s Eddiem Stevensom dokopy viac nápadov, než sa zmestilo na jednu nahrávku. Jeho termín ešte jasný nie je, Slnko records však hlási, že koncom februára vyjde Moruša biela na LP platni a za necelý mesiac predaja sa už musela robiť dotlač CD.

Kto ešte Morušu nepočul naživo, bude mať možnosť v lete na Pohode. Inak, dá sa povedať, že práve tento festival obsadil druhé dve miesta našej ankety. Väčšina ľudí dala síce totiž hlas albumu Nicka Cavea Push the Sky Away, ale pre niekoľkých bol najväčším hudobným zážitkom roka letný koncert tohto austrálskeho speváka na trenčianskom letisku.

A že Pohoda stále patrí medzi najvplyvnejšie udalosti, dokazuje jej tretie miesto v tomto rebríčku.