Filmovou udalosťou roka je dokument Kauza Cervanová

Robert Kirchhoff ako nespokojný občan otvára prípad vraždy medičky z roku 1976.

18. dec 2013 o 18:03 Kristína Kúdelová

Čo najviac zaujalo tvorcov a ľudí, ktorí sa zaoberajú kultúrou? Oslovili sme ich takmer tristo.

Sudcovia držia pokope a odmietajú si priznať zlyhanie, tvrdí Robert Kirchhoff. Osem rokov sa pokúšal sprehľadniť uzatvorený, ale nejasný proces, ktorý nasledoval po smrti študentky Ľudmily Cervanovej.

V máji slovenské kiná naplnil slogan Pravda je jednoduchá, lži sú zložité. Vstúpil do nich Robert Kirchhoff s Kauzou Cervanová. Keďže ide o film, Kirchhoffa by sme mali predstaviť ako režiséra, dokumentaristu.

V tomto prípade to však bol reportér, vyšetrovateľ, detektív, svedok - a najmä občan, nespokojný, s akými rozsudkami bol prípad vraždy medičky Ľudmily Cervanovej z roku 1976 uzavretý.

Začiatkom osemdesiatych rokov odsúdili sedem ľudí, ktorí patrili k „zlatej mládeži“ a boli deťmi vysokopostavených straníkov. To Kirchhoff vysvetľuje tým, že komunistickému režimu niečo také prišlo vhod. „Vtedy nebol toaletný papier, pomaranče ani banány, hrozila tretia svetová vojna. Tento prípad mu poslúžil na kamufláciu, preto z neho urobili monster proces.“

Rozsudok potvrdili slovenské súdy aj niekoľko rokov po revolúcii, čo už Kirchhoffa priviedlo k tvrdeniu, že tu máme justičnú mafiu: „Sudcovia držia pokope a vedome alebo nevedome si odmietajú pripustiť zlyhania.“

Film s jasným názorom

Poradie 1. Kauza Cervanová réžia: Robert Kirchhoff 2. Kandidát réžia: Jonáš Karásek 3. Môj pes Killer réžia: Mira Fornay 4. Nový život réžia: Adam Oľha 5. Zázrak réžia: Juraj Lehotský

Skúste tému Cervanová nadhodiť medzi priateľmi alebo v skupine diskutujúcich ľudí. Debata by sa ľahko mohla zvrhnúť k mnohým hypotézam a konšpiračným teóriám, pretože aj z toho, čo je v prípade známe, sa dá ľahko vyrobiť niečo tajomné, neuchopiteľné až mystické.

Nechýbajú ani podozrenia, že Ľudmila Cervanová žije.

Režisér Robert Kirchhoff o tejto kauze nakrútil film, kde nie je miesto na žiadne rozjímanie. Je v ňom veľmi veľa informácií, poľaviť pozornosť sa neodporúča. Je z neho celkom zrejmé, že obvinených považuje za nevinných, čo mnohí nemusia akceptovať. Rovnako zrejmá je však aj jeho snaha byť otvorený a svoj názor šíriť férovo.

V rozsudkoch mu chýbali argumenty, upozorňuje na nedostatočný motív obžalovaných aj nedostatok dôkazov proti nim. Zavolal amerického špecialistu na vyhodnocovanie výsledkov z detektora lži a šiel aj za policajtmi, vyšetrovateľmi, súdnymi lekármi, sudcami i prezidentom Gašparovičom.

Vraví, že nakrúcanie ho naplnilo skepsou, a tá sa prirodzenie preniesla do filmu. Vyplýva z načrtnutého stavu justície, stále prítomného socialistického dedičstva aj z ťažoby samotného prípadu.

Pomôcť spravodlivosti

Takmer pred desiatimi rokmi, v čase, keď sa náš hraný film len tak potĺkal a skoro nič sme v kine nemali, nakrútili Česi Bolero. Režisérovi F. A. Brabcovi poslúžil prípad Cervanová na rozvíjanie svižnej detektívky a jej príbeh bol v zásade v súlade s oficiálnou verziou súdu.

Približne vtedy sa Kirchhoff začal ako režisér - alebo teda ako reportér, vyšetrovateľ a občan - kauze venovať. Kým skončil, prešlo osem rokov. Film považuje za „etickú kategóriu“ a ten svoj zdôvodňuje: „Robil som ho, aby som pomohol spravodlivosti. Niekedy stačí jednoducho opísať stav, ukázať, že sa ľudia boja hovoriť aj v demokratickej spoločnosti, že sudcovia odmietajú zdôvodniť svoje rozhodnutie a policajti, ktorí by mali byť pyšní na to, že našli zločincov, predo mnou zabuchli dvere.“

Medzitým sa aj slovenský hraný film pozbieral. Tento rok vyhral Môj pes Killer režisérky Miry Fornay na prestížnom festivale v Rotterdame a v kinách mal úspech aj Kandidát Jonáša Karáska. Tí, čo hlasovali v našej ankete, však rozhodli, že v kategórii filmová udalosť si prvenstvo zaslúži dokument Kauza Cervanová.

„To som veľmi rád, to ma teší,“ reagoval Robert Kirchhoff. Hoci za väčšie víťazstvo by považoval, keby sa na súde prípad znovu otvoril a jemu by niekto zavolal s prosbou, že potrebuje nakrútený materiál.