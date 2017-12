Filmové premiéry

Tento týždeň do našich kín prichádzajú filmy 12 rokov otrokom, Kapitál, Špinavý trik. Únos a Vejška.

22. jan 2014 o 15:00 Miloš Ščepka

12 rokov otrokom

12 Years a Slave. USA – Veľká Británia 2013. 134 minút. Réžia: Steve McQueen. Účinkujú: Chiwetel Ejiofor, Dwight Henry, Bryan Batt, Michael Fassbender, Brad Pitt, Benedict Cumberbatch, Paul Giamatti a ďalší

Zlatý glóbus v kategórii Najlepší film, deväť nominácií na Oscara a mnoho ďalších ocenení zožala dráma režiséra Steve MvQueena podľa skutočného príbehu

Solomona Northupa (Chiwetel Ejiofor), ktorý sa síce narodil v 19. storočí ako slobodný, ale musel prežiť dvanásť rokov v otroctve na juhu USA. V roku 1853 o tom napísal knihu, ktorá sa stala americkou klasikou. Vo filme, nakrútenom za 20 miliónov dolárov, účinkuje aj spoluproducent Brad Pitt.

Kapitál

Le Capital. Francúzsko 2012. 114 minút. Réžia: Costa-Gavras. Účinkujú: Gad Elmaleh, Gabriel Byrne, Natacha Régnier, Céline Sallette, Liya Kebede, Hippolyte Girardot, Daniel Mesguich, Olga Grumberg a ďalší

Osemdesiatročný francúzsky režisér gréckeho pôvodu Konstantinos Costa-Gavras nakrútil predvlani adaptáciu románu Stéphane Osmonta Le Capital ako politický thriller, odveký príbeh o vplyve moci a peňazí. Finančník Marc Tourneuil (Gad Elmaleh) sa v časoch svetovej ekonomickej krízy vypracuje až na post riaditeľa najväčšej európskej banky. Čím vyššie stúpa, tým hlbšie padá.

Špinavý trik

American Hustle. USA 2013. 129 minút. Réžia: David O. Russell. Účinkujú: Christian Bale, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Amy Adams, Robert De Niro, Jeremy Renner a ďalší.

Kriminálna komediálna dráma Špinavý trik režiséra Davida O. Russella získala tri Zlaté glóbusy a nominovali ju na desať Oscarov. Aj ju nakrútili „podľa skutočných udalostí“, ktoré sa odohrali v 70. rokoch, vyvrcholili korupčným škandálom a odsúdením amerického senátora. Podvodník Irving Rosenfeld (Christian Bale) musí aj so svojou partnerkou Sydney Prosser (Amy Adams) robiť riskantnú prácu pre agenta FBI Richieho DiMasa (Bradley Cooper). Nestačí, že robia politické machinácie, hrozbou je aj Irvingova nevyspytateľná manželka Rosalyn (Jennifer Lawrence).

Únos

The Factory. USA - Kanada - Francúzsko 2012. 108 minút. Réžia: Morgan O'Neill. Účinkujú: John Cusack, Jennifer Carpenter, Dallas Roberts, Mae Whitman, Sonya Walger, Mageina Tovah, Katherine Waterston a ďalší

Kanadský mysteriózny kriminálny thriller „na základe skutočných udalostí“ The Factory v réžii televízneho seriálového herca Morgana O’Neilla mal vstúpiť do svetových kín už na sklonku roka 2011, ale producenti ho uvoľnili až v roku 2012 – a len mimo USA, výlučne na videu. Vlani sa dostal do kín vo Francúzsku a Japonsku, teraz prichádza aj do tých našich. Policajt Mike (John Cusack) naháňa v uliciach mesta Buffalo vraha. Keď zmizne Mikova dcéra, prípad sa stáva viac než osobným.

Vejška

Česká republika 2014. 85 minút. Réžia a kamera: Tomáš Vorel. Účinkujú: Jiří Mádl, Filip Vorel, Tomáš Vorel ml., Jakub Kohák, Zuzana Bydžovská, David Vávra, Eva Josefíková, Jan Kraus, Ivana Chýlková a ďalší.

Voľné pokračovanie komédie Gympl je cenná výnimka z aktuálnej filmovej nádielky: nikto netvrdí, že vznikla podľa skutočných udalostí a netrvá viac ako sto minút. Nemá ani tradičnú hodinu a pol. V pokračovaní veselých príhod niekdajších spolužiakov Kocourka (Tomáš Vorel Jr.) a Kolmana (Jiří Mádl) účinkujú populárni českí herci, scenár napísal Vorel so streetartistom Pasta Onerom, hudbu zložil Mike Trafik. Rolu profesora Servíta stvárnil sám režisér.