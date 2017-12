Národný pochod za národ a nesúvisiaci bizár. Hudobné tipy #9

Pozrite sa, čo práve počúvajú hudobníci a hudobní kritici.

23. feb 2014 o 13:36 Michal Durdovanský

Minule medzi tipmi rezonovali najmä poľskí metalisti Behemoth, ktorí na koncertoch zvykli trhať Bibliu, tentokrát je medzi ukážkami najvýraznejšia avantgardná tvorba Samča, brata dážďoviek.

Nová posila tímu hudobných tipov, hudobník, muzikológ a dramaturg Slávo Krekovič prispel niečím, čo sa dá skôr nazvať zvukovými kolážami, než klasickými piesňami. Ak nezaujmú, tak aspoň pobúria.

Štefan „Pišta Vandal“ Chrappa, hudobník a spisovateľ

"Staré pušky je kapela starých punkáčov, ktorí sa zliezli zo všetkých kútov Moravy a Čiech a v trojici začali hrať pokleslý rokenrol. Potetovaní od hlavy až po päty, jemne nostalgickí, ako všetci starnúci chlapi a naivní, ako všetci muži bez výnimky. Túžiaci po láske ako puberťáci.

Pesnička Nikdo neprišel môže byť osobnou hymnou mnohých z nás. Rúca falošné predstavy o priateľstve, láske, úprimnosti a vzťahoch. Ak budú hrať niekde nablízku, určite ich koncert nevynechajte. Ja tam budem a budem s nimi spievať: 'Jenže už je deset a zvonek pořád nezvoní / Kdo to kdy řek, že kluci slzy neroní / K čemu mám plnej stůl / Když nemám komu bych z něj nabídnul...'"

Slávo Krekovič, hudobník, muzikológ, dramaturg

"Zdá sa, že už nie spisovatelia, ale skôr mladý pesničkár a zvukový kolážista Samuel Szabó, ktorý si hovorí Samčo, brat dážďoviek, je novým svedomím národa, akýmsi očistným spodným prúdom slovenskej kultúry. Jeho zľahka šialené sociálno-kritické konceptuálne nahrávky už dlhší čas budia pozornosť a režú riadne do živého, či sa to niekomu páči alebo nie.

Mne áno: SLOBODNY NEZAVISLY ALBUM, ktorý vznikol na sklonku minulého roka a nájdete ho celý na webe, vnímam (nielen) ako veľmi svojské, drsné, ironické aj hravé, no hlavne hlavne potrebné korenie do prebiehajúcich spoločenských debát. Sprievodný text hovorí za všetko: 'národný pochod za život, národný pochod za národ, národný folklór za všetko. drobná prehliadka slovenského občianskeho aktivizmu a nesúvisiaceho pestrého bizáru.'"

Rudi Rus, hudobný publicista, moderátor Rádia_FM

"Je radosť sledovať, ako sa vyvíja súčasná tvrdá gitarová muzika. Neustála práca so zvukom, aranžmánmi, miešaním najrôznejších vplyvov. Britskí sympaťáci Hacktivist predvádzajú naozaj parádnu fúziu djentu a rap-metalu.

Dokonalú spoluprácu hip-hoperov a metalistov sprevádza už dnes veľká radosť, že ju našinec bude môcť obdivovať na tohtoročnej edícii prestížneho českého festivalu Brutal Assault."

Tomáš Prokopčák, redaktor SME

"Horšie než tváriť sa, že dávna hudba dnes už nemá človeku čo povedať, je iba predstierať, že je nedotknuteľná a nekritizovateľná. Ale ak máte pocit, že zaprášané nahrávky spred stáročí musia byť nevyhnutne nudné, obzrite po tomto projekte.

Britský skladateľ Max Richter siahol pred ani nie dvomi rokmi po Vivaldiho husľových koncertoch Štyri ročné obdobia. Je, aj nie je to Vivaldi - hovorí sa, že Richter zahodil tri štvrtiny prác z 18. storočia a s tým zvyškom pracoval moderne: loopoval, sekal a prerábal. Ak ale chcete objaviť to prvé okno, cez ktoré by ste mohli nazrieť do sveta klasickej hudby, toto je úplne ideálne. Možno zistíte, že klasika nemusí byť ani nóbl, ani snobská, ani pozérska. Aj keď sa vám mnohí budú snažiť túto predstavu vnútiť. Počúvajte tu."

Stanka Apfelová, hudobníčka

"V poslednej dobe som závislá na albume Black Sands (2010) od anglického hudobníka, producenta a DJ-a so pseudonymom Bonobo. Úvod albumu je akousi symbiózou klasického štýlu (sláčiky s klavírom) v skladbe Prelude, ktorá postupne prerastie do moderného tanečného beatu v skladbe Kiara. Tu sa tiež občas mihne sláčikový motív z Prelude.

Takáto „hra“ ma neskutočne baví a v podobnom duchu pokračuje aj zvyšok albumu. Bonobo využíva širokú škálu samplov a kombinovaných basových liniek, ktoré dopĺňa v niektorých skladbách svojím spevom vynikajúca Andreya Triana."