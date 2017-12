Poľský black metal na SME ešte nebol. Hudobné tipy #8

Metalová skupina Behemoth žne so svojim novým albumom pozitívny ohlas u kritikov.

8. feb 2014 o 15:08 Michal Durdovanský

Naposledy písali hudobní nadšenci o tom, čo v poslednom čase počúvali z platne. Niektorí spomínali na staré časy, niektorí si ich púšťajú pravidelne.

Tento týždeň dostali opäť voľnú tému a podelili sa s tým, čo si aktuálne púšťajú najčastejšie.

Štefan „Pišta Vandal“ Chrappa, hudobník a spisovateľ

"Punková scéna v posledných rokoch zdochla. Cítiť to na návštevnosti koncertov, na nových nahrávkach, na celkovom nadšení, ktoré opadlo. Svätá punková trojica –Slobodná Európa, Davová psychóza a Zóna A si drží pozície, ale pokles je aj u nich citeľný. Ťažké časy však vždy zrodia niečo silné, autentické, neopakovateľné.

Takýmto muzikantom je umelec Dáša von Flaša – cestovateľ, punkáč, vegetarián, bojovník proti hlúposti a DIY (do it yourself – urob si sám) nadšenec. Jeho LP Radšej sám ako v zlej spoločnosti vyšlo v náklade 300 kusov, každá platňa má iný, ručne robený obal. Špina, ktorá z tej nahrávky ide, je špina úprimnej radosti, vzdoru a nadhľadu. Nepotrebujem virtuózov, stačia mi géniovia."

Stanka Apfelová, hudobníčka

"Warpaint som už v tejto rubrike raz predstavovala. Odvtedy sa zmenila ale jedna zásadná vec. Týmto slečnám vyšiel čerstvý rovnomenný album Warpaint, ktorý už teraz môžeme zaradiť medzi najsilnejšie albumy roku 2014. Celá nahrávka je pre mňa o nálade a pocitoch. Dá sa počúvať ako kulisa pri inej činnosti, ale keď sa do nej započúvate, vtiahne vás celou svojou výnimočnosťou.

Okrem toho, že sú to všetko talentované hudobníčky, sú aj výborné speváčky, čo je veľká výhoda pri využívaní viachlasov, čo dodáva ich hudbe zaujímavejší rozmer. (Prvoplánové) hity na tomto albume nehľadajte."

Rudi Rus, hudobný publicista, moderátor Rádia_FM

"V roku 2010 mu diagnostikovali leukémiu v pokročilom štádiu. Napriek všetkým chmúrnym predpovediam sa mu vďaka transplantácii kostnej drene podarilo vyzdravieť a vrátiť sa na koncertné pódiá. Teraz prichádza aj s novým štúdiovým albumom.

Adam "Nergal" Darski je v Poľsku celebritou mamutích rozmerov - bol dokonca porotcom v tamojšej verzii Superstar. So svojou kohortou Behemoth hrá extrémny metal najvyššej kvality, tohtoročným albumom The Satanist potvrdili svoju výnimočnosť a príslušnosť k svetovej extra-triede."

Tomáš Prokopčák, redaktor SME

"Sitzfleisch je jedným z najzaujímavejším minuloročných a slovenských albumov. Nie je to zase také veľké prekvapenie, Levičan Peter Janovický už v minulosti ukázal, že miestna elektronika by v ňom mohla nájsť zaujímavý talent. Z jeho aktuálnej nahrávky ťažko vybrať iba jedinú výnimočnú skladbu, ale povedzme taká Ibiza 2079 vám môže aspoň naznačiť, ako to celé znie."

Andrej Šuba, muzikológ, redaktor časopisu Hudobný život

"Pokiaľ mi pri ňom nehrozí pohyb, tango mám rád. Priznávam, moje poznanie je selektívne, no láska úprimná. Tango nuevo Astora Piazzollu, postpiazzollovské akustické impresie Dina Saluzziho, komerčnejší Gotan Project, electrotango či neotango kapiel Bajofondo Tango Club a Otros Ayres i Triango Petra Breinera. Všetko jedno, všetko vo voľných chvílach môžem.

Pred časom som narazil na Tango Crash. Eklektická zmes využívajúca jazz, elektroniku a improvizáciu, všetko okorenené štipkou súčasnej hudby na pozadí tanečných a lámaných beatov. Zaujímavé a vedia to hrať i naživo."