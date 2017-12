Zomrel španielsky gitarista Paco de Lucía

Gitarista, ktorý preslávil flamenco, zomrel na infarkt počas dovolenky v Mexiku. Mal 66 rokov.

26. feb 2014 o 9:28 Oliver Rehák

Gitarista, ktorý preslávil flamenco na celom svete, zomrel na infarkt počas dovolenky v Mexiku. Mal 66 rokov.



BRATISLAVA. Vo veku 66 rokov zomrel v utorok španielsky gitarista Paco de Lucía, jeden z najvýraznejších svetových gitaristov, ktorý vo svete preslávil flamenco.

Podľa španielskych denníkov El País a El Mundo utrpel infarkt na pláži počas dovolenky v Mexiku, kde bol s vnúčatami.

Rodina chystá prevoz do rodného mesta Algeciras v španielskej Andalúzii, kde gitaristu pochovajú.

Jeho najväčšou vášňou bolo flamenco, ktoré sa stalo populárnym aj vďaka jeho iskrivej virtuozite. Paco De Lucía sa preslávil v akustickom hviezdnom triu s Johnom McLaughlinom a Al di Meolom.

"Môj drahý priateľ odišiel, nikdy nezabudneme na jeho dôležitý odkaz. Moje roky s Pacom boli úžasné a nezabudnuteľné, bude mi strašne chýbať," napísal na sociálnej sieti Al di Meola.

video //www.youtube.com/embed/0o8vszqVL2U

Hudba, nie biznis

"Je to hudba silne spojená so samotnou ľudskou podstatou, vychádza zo srdca a nemá nič spoločné s biznisom. Teda presný opak toho, čo sa deje so súčasnou, modernou hudbou a jej mediálnym promom. Flamenco je hudbou skutočných ľudí, je to vlastne ich reč," povedal v roku 2010 v rozhovore pre SME pred koncertom na Slovensku.

To však nebola jeho premiéra u nás. V roku 1988 hral na Bratislavskej lýre, vo vtedajšom Dome odborov. Stáli o neho aj organizátori "Džezákov", ale termínovo to nikdy nevyšlo.

Paco de Lucía sa narodil 21. decembra 1947. Pochádza z hudobníckej rodiny, jeho brat Ramón de Algeciras je významný skladateľ a gitarista, ďalší brat Pepé de Lucía zasa známy spevák. Otec bol tiež gitarista.

Na gitaru začal hrať od piatich rokov, od jedenástich už vystupoval profesionálne a v pätnástich vyhral prvú veľkú súťaž.

Prelom v kariére prišiel v roku 1976, keď ho pre svet objavil Al di Meola a nahrali bravúrny duet Mediterrean Sundance. Vyšiel na nahrávke Elegant Gypsy, ktorú časopis Guitar Player vyhlásil za album roka a keď sa k nim pridal John McLaughlin, vzniklo gitarové supertrio.

[content type="avizo-clanok" id="5318174" url-type="sme-article" title="Rozhovor s Pacom de Lucíom:"]Hudba je vec srdca, nie biznisu[/content]

Virtuózny inovátor

Záznam koncertu hviezdnej zostavy zo San Francisca sa v roku 1981 stal bestselerom a učebnicou gitarovej virtuozity. Po albume Passion, Grace and Fire (1983) sa rozišli, no o dekádu neskôr spravili ešte jednu spoločnú nahrávku

Paco de Lucia bol cenený najmä pre oslnivú techniku pravej ruky, v ktorej ho odborníci považujú za jedného z najlepších na svete. Ovládal rôzne techniky ako picada (rýchle staccatové tónové vodopády), typické boli aj jeho rasgueada (rytmické údery palcom ukazovákom cez struny) a povestný bol svojimi improvizáciami, v ktorých nápadito flamenco dopĺňal džezom. Ťažil zo svojich začiatkov, keď ho sám aktívne hrával v rôznych formáciách.