Oliver Stone nakrúti film o Snowdenovi, pomôžu mu novinári z Guardianu

O mladom Američanovi, ktorý pracoval pre CIA a potom odovzdal tajné informácie médiám, vznikajú dva filmy.

3. jún 2014 o 17:03 Kristína Kúdelová

Jeden už má aj režiséra – tradične angažovaného Olivera Stonea.

Nie je vôbec prekvapivé, že Oliver Stone nakrúti film o Edwardovi Snowdenovi. Tohto amerického režiséra počas celej kariéry v podstate nezaujímalo nič iné ako politika.

Nakrúcať by mal začať ešte tento rok a vraj bude mať k dispozícii veľký rozpočet.

Posadnutí bezpečnosťou

Oliver Stone Politika je jeho veľkou témou v kategórii najlepší režisér získal Oscara s filmami Narodený 4. júla a Čata, nomináciu získal aj s filmami Nixon a JFK.

vlani prišiel na festival v Karlových Varoch s režisérskym strihom historického veľkofilmu Alexander Veľký a seriálom Nevypovedané dejiny Spojených štátov.

Snowden bol pracovníkom americkej Národnej bezpečnostnej agentúry a presne pred rokom poskytol novinárovi z britského denníka Guardian informácie o tom, v akom rozsahu kontrolujú Spojené štáty telefonáty a maily slobodných občanov.

O pár dní neskôr šiel Oliver Stone do Karlových Varov a všetci sa ho tam pýtali, čo na to hovorí.

Stonea to až rozčúlilo, organizátori prosili novinárov, aby sa ho na politiku nepýtali – ale predsa, nemohol poprieť samého seba.

Na festival prišiel uviesť svoj dokumentárny cyklus Nevypovedané dejiny Spojených štátov a denníku SME hovoril o tom, ako by školy mali prepísať učebnice, lebo tak, ako kedysi štát vymýval mozog jemu, vymýva dnes mozog jeho deťom.

„Spojené štáty americké sa stali krajinou posadnutou národnou bezpečnosťou, v poslednom čase tomu všetko podriaďujú,“ vravel.

Myslí si, že „Snowden odhalil tajomstvá, ktoré by sme mali všetci poznať“ a čudoval sa, že mu nikto zo západnej Európy nebol ochotný poskytnúť azyl. „Minimálne od Francúzov by som to čakal.“

Konkurenti z Bonda

Chystaný film Stone nakrúti podľa knihy The Snowden Files, ktorú napísal Luke Harding z Guardianu. Mala pozitívne ohlasy, kritici písali, že je napínavá ako filmový triler.

Investigatívci z britského denníka budú Stoneovi so scenárom pomáhať, ak to bude potrebovať – a nebude to prvý raz, čo sa stanú filmovými hrdinami. Dôležitú úlohu už mali v špionážnej trilógii o Jasonovi Bournovi, ale napríklad aj vo filme Woodyho Allena Sólokapor.

Súčasne s týmto filmom vzniká ešte jeden. Ten bude podľa knihy No Place to Hide od Glenna Greenwalda, ktorý od Snowdena dostal informácie ako prvý. Už na ňom začínajú pracovať Michael Wilson a Barbara Broccoli, známi producenti Jamesa Bonda.

Je zrejmé, že filmári chcú zasiahnuť do verejnej debaty o tom, kto sú ľudia ako Snowden alebo Julian Assange z WikiLeaks (o ňom už vznikol film The Fifth Estate), či raz budú mať medaily za zásluhy, alebo ich budú navždy vyhlasovať za kriminálnikov.

Assange alebo hrdina

Snowdenovi zatiaľ hrozí 30-­ročný trest, ak sa vráti do Spojených štátov, zatiaľ je v azyle v Rusku. (Aj Oliver Stone bol nedávno v Moskve, na svojom Facebooku písal, ako pozoruje zvýšenú popularitu Putina a že keď o ňom číta komentáre v západných médiách, „má pocit, že žijeme na dvoch odlišných planétach“.)

Má prívržencov, ktorí v ňom vidia skutočného patriota, aj odporcov, ktorým sa väzenie zdá málo. Denník The Guardian pripomína, že bývalý riaditeľ CIA žiada pre Snowdena trest smrti.

Stoneovho filmu sa zrejme tridsaťročný Američan nemusí báť. Nemal by skončiť ako Assange, ktorému sa film The Fifth Estate nepáčil. Všetky svetové médiá už predsa citovali, čo Oliver Stone v Karlových Varoch divákom hovoril: „Edward Snowden je hrdina.“

Nakrútiť film o ňom sa v jeho očiach rovná rozprávaniu „najväčšieho príbehu našich čias“.