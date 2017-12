Vypočujte si premiéru novinky Roberta Planta

Kým Led Zeppelin vydáva reedície s bonusmi, spevák legendárnej britskej kapely pripravil sólový album.

30. aug 2014 o 9:00 Oliver Rehák

Vypočujte si tento víkend na sme.sk v premiére novinku lullaby and… The Ceaseless Roar speváka Roberta Planta.

„Je to intenzívna a energická nahrávka, v ktorej sa africká hudba a nadšenie stretávajú s Led Zeppelin,“ tvrdí o svojej štúdiovej novinke Robert Plant. Posúďte sami:

Ako bude album znieť, naznačil už prvý singel Rainbow a ešte viac sa dozvedeli napríklad návštevnící festivalu Colours Of Ostrava. Tam totiž 66-ročný spevák v júli vystúpil so skupinou The Sensational Space Shifters, s ktorou album lullaby and… The Ceaseless Roar nahral (fungujú spolu od jari 2012).

Predchádzajúcou nahrávkou Roberta Planta bol album Band Of Joy (2010). O tri roky predtým niekdajší člen Led Zeppelin získal šesť cien Grammy za album Raising Sand, na ktorom spolupracoval s Alison Krauss.

Či ešte vznikne niečo nové v spolupráci s gitaristom Jimmy Pageom, sa uvidí. Ten sa totiž momentálne venuje postupným reedíciám starých albumov Led Zeppelin s množstvom bonusov. Ak k niečomu dôjde, bude to určite najskôr na budúci rok.