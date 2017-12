Za každým dokonalým tvarom je práca

Na dizajnérskej akcii roka sa môžete pozerať, počúvať, ale i sami vyskúšať, ako vznikajú pekné a funkčné veci.

17. sep 2014 o 17:23 Jana Németh

Benjamin Hubert, hviezda súčasného britského dizajnu, príde do Bratislavy.(Zdroj: BDW)

Festival Bratislava Design Week predstaví tvorcu najľahšieho stola na svete aj dizajnéra, ktorý vie, ako sa nie pomocou peňazí, ale dizajnom dá vyriešiť konkrétny problém.

Najprv to boli krátkodobé výstavy, potom akcia s názvom Dizajnvíkend, ktorá súčasným dizajnom zaplnila roky chátrajúci interiér Pisztoryho paláca v Bratislave. Dnes je to týždňový medzinárodný festival, ktorý obsadí sedemposchodovú budovu v centre mesta a privezie známe mená svetovej scény.

V pondelok sa začína druhý ročník Bratislava Design Week a hovoriť bude najmä o práci. Jeho tvorcovia na čele s Ľubicou Hustou sa inšpirovali pesničkou islandskej hudobníčky Björk, ktorá v nej spieva, že láska je všade. „Tak ako láska aj práca je niečo, čo definitívne presakuje naším životom a čo ho robí zmysluplnejším,“ hovorí Ľubica Hustá. A preto je mottom festivalu jedno slovo: Práca.

O tom, ako pracujú dizajnéri, sa dá počas celého týždňa nielen počúvať, ale na chvíľu si ich úlohy môžete aj vyskúšať počas workshopov s najmodernejšími 3D technológiami alebo s dlátom v ruke. Stačí si vybrať a prísť.

Londýnske Múzeum dizajnu zaradilo stôl Ripple medzi najlepšie produkty roka a jeho tvorca Benjamin Hubert príde na budúci týždeň do Bratislavy.

Ako môže dizajn pomôcť

„Celé to vzniklo veľmi prirodzene a jednoducho,“ hovorí o téme Ľubica Hustá. „Dizajn totiž vnímame predovšetkým ako prácu. Tým, že ju vyzdvihujeme, chceme poukázať na skreslený pohľad, ktorý má o dizajne množstvo ľudí. Dizajn nie je len výsledok – hotový dokonalý produkt. V prvom rade je to práca konkrétneho človeka – dizajnéra a ďalších ľudí, s ktorými spolupracuje, aby jeho produkt skutočne fungoval tak, ako má.“

Výstava s názvom Work is all around chce prostredníctvom diel domácich i zahraničných autorov ukázať, ako rôzne si túto prácu možno predstaviť a aké rozličné úlohy môžu plniť hotové produkty. „Na jednej strane napríklad diváci uvidia diela Benjamina Huberta, ktorý sa presadil vo svete 'dokonalého produktu', a na strane druhej budú stáť diela katalánskeho dizajnéra Curra Clareta, ktorý sa orientuje na sociálne ladený dizajn. Robí veci, ktoré pomáhajú sociálne znevýhodneným skupinám, a ukazuje, ako sa za málo peňazí dá pomocou dizajnu pomôcť v konkrétnom probléme,“ hovorí Hustá.

Stoličky katalánskeho dizajnéra Curra Clareta.

Najľahší stôl na svete

A keďže Curro Claret rád pracuje s okrajovými komunitami, v Bratislave sa predstaví v spolupráci s OZ Vagus na workshope. Spolu s bezdomovcami bude jednoduchou formou vyrábať nábytok. Ten nájde miesto v novootvorenom dennom stacionári Domec na Mýtnej ulici.

Benjamin Hubert síce nebude nič vyrábať, ale v tomto prípade „postačí“, keď bude rozprávať. Napríklad o tom, ako sa mu podarilo vytvoriť pravdepodobne najľahší drevený jedálenský stôl na svete. Volá sa Ripple, váži iba deväť kilogramov, no nijako to neskracuje jeho životnosť či odolnosť. Londýnske Múzeum dizajnu ho zaradilo na zoznam najlepších produktov tohto roka a Hubert ešte poskočil na rebríčku mladých dizajnérskych hviezd.

Curro Claret a Benjamin Hubert sú však iba dvaja z veľkého počtu ďalších autorov, ktorých diela a prístup budú na festivale inšpirovať.

Napokon, aj nápad presťahovať festival a oprášiť ďalšiu, niekoľko rokov nevyužívanú budovu v centre mesta, stojí za pozornosť. „Páčila sa nám už dávno. Je to moderná architektúra, ktorá kontrastuje s okolitou historickou zástavbou, no nerušia sa navzájom,“ hovorí Ľubica Hustá. V minulosti tam sídlila Katedra scénografie VŠMU či architektúry VŠVU. Azda sa tam bude dobre dariť aj dizajnu a podarí sa mu vyrušiť nás z predsudkov o tom, ako vzniká a ako funguje.

Tipy na festival dizajnu Vladimír Dedeček

od pondelka do nedele

Laurinská 14

Prvá súhrnná výstava diela a práce architekta, ktorý výrazne ovplyvnil architektonickú tvár Slovenska 2. polovice 20. storočia. Tento rok sa jeho Vysokoškolský areál SPU v Nitre stal národnou kultúrnou pamiatkou. A(u)kcia

pondelok 20.20 h

Átrium Filozofickej fakulty UK

Vydražte si diela mladých súčasných domácich tvorcov, ktorých mená raz budú mať cveng, alebo siahnite po osvedčených kúskoch dizajnérskych bardov. Ponuku dopĺňajú unikáty zahraničných hostí festivalu. In the Midl Design Forum

utorok 8.30 – 17.00 h

showroom Techo, Továrenská 14

Odborná platforma festivalu – medzinárodná konferencia, na ktorej sa môžete nechať inšpirovať príbehmi zaujímavých ľudí, pre ktorých je dizajn viac než prácou. Florian Hauswirth

streda, workshop

Laurinská 14

Jeho diela sú funkčné, komfortné, premyslené do detailu, no zároveň dostatočne poetické. Švajčiarsky dizajnér ovláda klasické technológie aj digitálne a aj o ich prelínaní bude jeho workshop. Design Night

piatok 18.00 – 22.00

Večerná prechádzka Bratislavou po otvorených dizajnérskych ateliéroch spojená s komentovanou prehliadkou, ukážkami z tvorby dizajnérov a hudbou. Začína sa v Starom avione ateliérom Chooze, pokračuje v Cvernovke a končí sa na Šafku. Trh s dizajnom

sobota – nedeľa

Stará tržnica

Bratislavský Visegrad Market, ktorý je pravidelnou súčasťou programu Starej tržnice, po prvý raz predstaví český designSupermarket - štyridsať českých dizajnérov z oblasti módy, šperku a produktového dizajnu.