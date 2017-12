Režisér Jaro Vojtek: Navždy otec, navždy syn

Výborný dokumentarista prichádza do kín s prvým hraným filmom Deti.

Keby chcel niekto vedieť, ako vyzerá tradičná rodina na Slovensku, nech sa spýta Jara Vojteka. Výborný dokumentarista uvažoval nad podobami vzťahov medzi rodičmi a deťmi a tentoraz o tom nakrútil hraný film – Deti. Tie vzťahy sú bolestivé pošramotené, ale on si ustriehol, aby v nich bola aj krása. Dnes Deti vstupujú do našich kín.

Máte desaťročného syna Vincenta aj niekoľkomesačnú Dorotku. Aké je to byť otcom?

Je to všeličo dokopy. Cítim pri tom radosť, zodpovednosť, trápenie a zároveň vidím, že je to aj fyzický prejav mojej existencie. Už sa teším, ako aj moje deti budú mať deti a život sa bude vyvíjať ďalej. Pretože ja mám rád beh na dlhé trate, a ten si pri filme príliš neužijem. Premyslím si ho, nakrútim, potom ho vypustím do sveta a on vyšumí kdesi do stratena. Ale s deťmi si rodičia môžu robiť väčšie plány. Do osemnástich rokov ich môžu ovplyvňovať, modelovať...

Niekedy aj do tridsaťpäťky, dnes sa deťom nejako od rodičov nechce.

Veď to. Je to len dôkaz, že sme večné deti a veční otcovia. Neexistuje čiara, ktorá by tieto pozície oddeľovala, neexistuje chvíľa, keď sa dá povedať, že už nie som otec alebo že už nie som dieťa. Jedno aj druhé sme na celý život.

Veľa sa dnes hovorí o tradičnej rodine. Keby ste mali nakrútiť dokument o tom, aká je priemerná slovenská rodina, ako by asi vyzeral?

To je dobrá otázka, ale odpoveď na ňu je komplikovaná. Priemerná rodina, to je asi tá, čo chodí v nedeľu do kostola, nie? A tvorí ju muž a žena, dve deti, raz za rok dovolenka, práca, telka. Je to tá, ktorá sa nemôže rozpadnúť, aj keď nefunguje, pretože je to neslušné. Tá, ktorá má ambíciu navonok dodržiavať hodnoty, len aby ju susedia neohovárali a aby nevytŕčala z davu. Tradičná rodina je tá, čo navonok vyzerá pekne, a pritom sa bojí ísť do dobrodružstva, plniť si svoje predstavy a obhajovať svoje názory. Lenže ja nemám rád tradičné veci, mám radšej inakosť, takže si viem celkom dobre predstaviť, že by som urobil film o netradičnej rodine, aj keby som šiel nakrúcať o tradičnej. Stačilo by sa len začať pýtať, trošku naťuknúť to, čo sa javí zvonka.

Váš film tvoria štyri poviedky a v každej z nich vidno tak trochu pošramotenú rodinu. To je náhoda?

Asi nie. Pošramotená rodina nemusí byť nevyhnutne stratená, naopak. V pošramotenej rodine môže byť veľa problémov, ale dôležité je, či sa v nej o nich úprimne a otvorene rozpráva. Aj keď je to bolestivé. To si vážim viac ako tradičnú rodinu, kde muž a žena prídu z roboty, dajú deti do poriadku, okríknu ich, zapnú telku a zaspia.

Toto je téma, ktorú ste si zvolili na svoj prvý hraný film. Dokument by sa o tom nakrútiť nedal?

Mal by som s tým problém. Hovorí sa, že dokument môže byť autentický, že môže odhaľovať pravdu. Nesúhlasím s tým, myslím si, že dokumentarista sa k pravde môže iba priblížiť, ale pôvodný obraz sa mu nikdy nepodarí zrekonštruovať. Možno len Warholov film o šesťhodinovom spánku je výnimkou. Už len tým, že sa k ľuďom priblížim a zapínam kameru, pravdu zabíjam. A nehovorím o etických dôvodoch, ktoré ma nútia niektoré veci zamlčať. Moje rozhodnutie nakrútiť hraný film preto nijako nesúvisí s mojím egom, nepotreboval som si ho nejako nasýtiť. Len som si prosto myslel, že v ňom môžem dosiahnuť väčšiu autenticitu ako v dokumente.

A akou cestou?

Mohol som nakrútiť presne to, čo si pamätám, ukázať realitu takú, ako si ju pamätám. Nie som ten typ, čo ráno vstane a ide si zapisovať veľké vety a zaujímavé myšlienky. Nosím však v hlave obrazy, ktoré sú mi pri filmovaní užitočné. Akurát to nie je bohviečo pre praktický život. Ja keď si robím praženicu, aj zabudnem, že mám rozbiť vajcia, pretože som zaujatý obrazmi, ktoré sa mi v hlave uložili.

Ako dokumentarista ste sa neraz posťažovali, že vaše filmy sú vždy smutné, aj keď ste pôvodne odhodlaný nakrútiť čosi veselé. Človek by povedal, že pri hranom filme si veselý tón ustrážite – a vy ste zase pracovali so smútkom...

Je pravda, že som chcel nakrútiť niečo veselé... Ale aj smútok a melanchólia môže byť krásna vec. Nemyslím si, že Deti sú depresívny film, akurát hovorí o veciach, ktorým sa nikto z nás nemôže vyhnúť. Nie je predsa žiadna tragédia, že si v manželstve nie vždy rozumieme, že máme choré dieťa, alebo že nám odchádzajú rodičia.

Dôležité je zmierenie?

Zmierenie, to je to slovo, ktoré by mohlo opísať môj film. Nechcel som hovoriť o traumách, chcel som len pripomenúť, že čas nám beží medzi prstami, že prítomnosť vlastne ani neexistuje, pretože každým gestom si vytvárame budúcnosť a tak by sme mali myslieť na to, aby sme si ju nepokašľali. Aby sme sa poobzerali doľava, doprava, prekročili svoj egoizmus.

Nálada zmierenia je výrazná najmä v záverečnej poviedke, keď dospelá žena stráca svojho chorého otca v Bulharsku pri mori. Nevraveli ste kedysi, že ste s ňou mali trochu problém, pretože herec v hlavnej úlohe pri nakrúcaní zomrel?

Áno, mal som, bolo to tak. Tú postavu mal hrať Dušan Lenci z nitrianskeho divadla, aj sme roztočili prvý deň, pred tým, ako sme mali ísť do Bulharska. Pán Lenci ešte večer odohral predstavenie, no potom skončil v nemocnici a my sme sa ho už nedočkali. Telefonovali sme s jeho manželkou a ja som sa šokovaný dozvedel, že mal pripravený kufor s menovkou a že v ňom bolo všetko, čo mal najradšej. Počítal s tým, že sa už nevráti. To, že má metastázy a že môže každú chvíľu zomrieť, nám zatajil, tak veľmi chcel tento film nakrútiť. Prečítal si scenár, a asi sa s ním stotožnil.