Mladý Polívka: Na Čechoch mi prekáža tá nekonečná závisť

Nemáme konkrétny cieľ, naša spoločnosť ho stratila, hovorí syn Bolka Polívku Vladimír.

18. sep 2014 o 21:49 Zuzana Uličianska

Pôsobí ako ideálny romantický hrdina, jeho búrlivá mladosť aj snowboardová kariéra ukazuje, že to nie je žiadny mamin maznáčik, Odmieta priživovať sa na sláve svojich rodičov, hľadá si vlastnú cestu, ale meno je meno. To jeho je Vladimír Polívka.

Ako vnímate film Miesta, v ktorom ste stvárnili hlavnú rolu?

Je to skeptický, ale ironický film pre mladých s veľmi zaujímavým dramatickým plánom.

Odohráva sa v deväťdesiatych rokoch, na ktoré môžete mať len detské spomienky.

Áno, ale film, jeho dej, je veľmi súčasný, zdá sa mi, že podobné veci prežívajú všetci mladí ľudia, otázka je len, v akej miere. Na každého mladého človeka vyvíja spoločnosť rôzne tlaky v akejkoľvek dejinnej etape, každý sa musí rozhodnúť, čo má robiť. Môj hrdina Adam má otca alkoholika, stavia sa do opozície. Ja som mu porozumel, lebo som v devätnástich tiež búril voči rodičom, tiež som sa bál mnohých vecí, vrátane neistej budúcnosti. Ja som však mal možnosť odísť a sám sa identifikovať, osemtisíc kilometrov od rodičov, len v malej garsónke. Adam toto nemôže urobiť, nemá tú možnosť, je viazaný na malomesto. Nemôže ísť len tak do iného kina, za inými ľuďmi, tak sa vída iba so svojím najlepším kamarátom. Musí sa pohnúť, ale nevie kadiaľ a nevie kam.

Ide trochu o iniciačný príbeh mladého muža, súhlasíte?

Áno, musí sa nájsť sám za seba. Často sa stáva, že syn kováča sa stáva kováčom, ale niekedy je to presne naopak, vydá na úplne inú stranu. U mňa to bolo podobne, hoci som vyrastal v divadle, keď som mal dvanásť až osemnásť rokov, divadlo som bojkotoval, veľmi som s ním bojoval. Aj Adam bojuje sám so sebou, preto som mu porozumel.

Bol vám Adam blízky aj povahovo?

Moja cesta k Adamovi bola veľmi komplikovaná. Pri čítaní som naraz zistil, že je to hlavná rola, ale je to introvert, že má problém s konaním, a jeho emočných vrcholov je vo filme veľmi málo, a keď aj sú, tak sú veľmi nežné. Odrazu som teda zistil, že je úplne iný ako ja. Režisér Radim Špaček sa však na mňa bol pozrieť v divadle a bol presvedčený, že to zvládnem.

Mali ste protekciu ako divadelné dieťa?