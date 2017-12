SNG bude opäť zadarmo

Voľný vstup výrazne zvýšil návštevnosť výstav Národnej galérie.

29. okt 2014 o 17:31 Jana Németh

Slovenská národná galéria predstavila program budúcej sezóny. Do expozícií v Bratislave a Pezinku bude aj v roku 2015 voľný vstup.

Vlani v januári oznámila Slovenská národná galéria spoluprácu s J&T Bankou, ktorá galérii preplatila výšku vstupného a umožnila tak divákom vstup zadarmo. Dohoda počítala so sumou 60-tisíc eur na rok, ktorá vychádzala z výšky vybraného vstupného v predošlom roku.

„Tento krok bol verejnosťou vnímaný veľmi rozporne – ako negatívne, tak aj pozitívne – a nás veľmi zaujímalo, ako to v konečnom dôsledku bude fungovať. Hlavnou motiváciou bolo ponúknuť divákom neobmedzený prístup k umeniu a boli sme veľmi zvedaví, ako sa voľný vstup prejaví v návštevnosti. Výsledok nás potešil,“ hovorí Alexandra Kusá, šéfka SNG.

Prvý raz

Zo štatistiky za deväť sledovaných mesiacov vychádza, že návštevnosť sa v priemere na mesiac zvýšila o 132 percent. Najväčší nárast nastal v januári – krátko po ohlásení voľného vstupu a v máji, keď sa končila výstava Impresionizmus SK. „Bola to pre nás výzva, lebo sme zistili, že musíme vysvetľovať veci, o ktorých sme si mysleli, že sú už dávno známe. Veľa ľudí k nám prišlo po prvý raz a my sme ich museli učiť napríklad to, čoho sa v galérii smie dotýkať a čoho už nie.“

Zavedením voľného vstupu galéria nezrušila možnosť zaplatiť si riadne vstupné tak ako doteraz. Túto možnosť využilo šesť ľudí. Banka plánuje v budúcom roku okrem sumy na vstupné preplatiť galérii aj sumu, ktorú vyzbiera v rámci dobrovoľných príspevkov. Tá za tento rok predstavovala necelých tisíc eur.

Zvýšený záujem divákov sa neprejavil iba v návštevnosti výstav, ale i sprievodných podujatí – tvorivých dielní, kurátorských výkladov a ďalších platených akcií, informovala Bohdana Hromádková, šéfka oddelenia marketingu a tvorby programov.

Plánované výstavy

Okrem štatistík a budúcej spolupráce predstavila galéria aj nový výstavný program. O pár dní sprístupní výstavu Svetlo na hrane, ktorá predstaví po prvý raz fotografiu architektúry ako samostatný žáner.

Počas roka 2015 ponúkne „obdobie pokoja“ – dobu biedermeieru a pohľad na obľúbené žánre, ale i životný štýl prvej polovice 19. storočia. Kurátorka Petra Hanáková pripravuje výstavu Tekutá múza – alkohol a vizuálna kultúra. V rámci programu monografických výstav žijúcich mladých umelcov sa predstaví vo svete etablovaný fotograf Martin Kollár. Na Zvolenskom zámku v rámci „otvoreného depozitára“ koncipovaného Dušanom Buranom postupne diváci uvidia gotické a barokové umenie, a moderné slovenské sochárstvo.

V rámci prebiehajúcej digitalizácie zbierok a práce na obsahu Webu umenia, spúšťa SNG nový projekt s názvom Príbehy umenia. „Chceli by sme zozbierať rozličné podnety a príbehy ľudí, ktorí objavili na maľbách, sochách a umeleckých fotografiách zverejnených na webe umenia svoje rodisko, príbuzných, priateľov či poznajú okolnosti ich vzniku. Chceme tak vytvárať krátke filmy a ukázať nimi aj trochu iný, ľudskejší, intímnejší a azda aj emotívnejší príbeh, ktorý stojí za vznikom jednotlivých diel,“ hovorí Kusá.

Rekonštrukcia

Galéria momentálne funguje v provizóriu – počas minulého roka zatvorila veľkú časť výstavných priestorov z dôvodu rekonštrukcie. Verejné obstarávanie na ministerstve kultúry už prebehlo, teraz prebieha jeho kontrola. „Po rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré očakávame v najbližších týždňoch, pristúpime k elektronickej aukcii,“ informovalo ministerstvo.