Morricone už je fit, príde vo februári

Taliansky hudobník zverejnil, že začiatkom budúceho roka sa chce vrátiť na koncertné pódiá. Jeho turné sa zastaví aj v Bratislave.

24. nov 2014 o 17:20 Oliver Rehák

Jeho slovenská premiéra už mala dva termíny, ktoré padli, teraz to vyzerá veľmi nádejne. Ennio Morricone zverejnil, že začiatkom budúceho roka absolvuje veľké turné, ktoré sa 20. februára zastaví aj v Bratislave.

Pred dvomi týždňami oslávil 86 rokov a hoci sa dlho zotavoval z následkov operácie chrbtice, už sa opäť cíti vo forme. Až tak dobre, že si trúfa na dvadsať koncertov za dva mesiace. Jeden z nich bude aj v Bratislave – presnejšie 20. februára v Slovnaft aréne.

Kino pre uši

„Nie som už najmladší, ale mám stále veľké nutkanie dirigovať svoje diela. Samozrejme, niekto môže namietať, že moje gestá nie sú občas úplne jasné či výrazné, alebo že takto by to dokázal hocikto iný. Lenže ja nedirigujem Mozarta, Beethovena, Bartóka a iných autorov, iba svoje vlastné skladby,“ vysvetľoval Ennio Morricone pre SME prečo stále cestuje po svete, hoci by sa mohol sústrediť na komponovanie a dirigovanie zveriť niekomu inému.

Rozhovor vznikol vo februári v Prahe pred jeho koncertom. Vlastne to bolo skôr kino pre uši než klasický koncert. Taliansky skladateľ previedol publikum počas dvoch hodín časťou svojho obrovského katalógu filmovej hudby. Na pódiu ho sprevádzal symfonický orchester, uprostred ktorého sedí kapela s gitarami a bicími, aj veľký spevácky zbor a sólistka-sopranistka.

V apríli mal rovnaký večer zopakovať v Bratislave, no pre problémy s chrbticou musel prerušiť celé turné a skončil v nemocnici. Po podobných operáciách oveľa mladším ľuďom trvá dlho, než začnú opäť fungovať, takže prvé odhady o návrate na pódiá na jeseň sa ukázali príliš optimistické. A tak padol aj prvý náhradný termín slovenskej premiéry začiatkom októbra. Hudobník, jeho manažment aj promotéri však veria, že tentoraz to už konečne vyjde.

Privezie aj Dulce Pontes

„S veľkou radosťou môžem konečne povedať, že som naozaj úplne zotavený. Som veľmi vďačný všetkým fanúšikom za vernosť a za trpezlivosť, ktorú preukázali. Zrušenie minuloročných koncertov ma veľmi mrzí. Touto cestou by som si dovolil všetkým oznámiť, že takmer všetky naplánované koncerty budú preložené do môjho turné na február a marec 2015,“ napísal Ennio Morricone na svoju oficiálnu internetovú stránku.

Fanúšikom sa chce odvďačiť tak, že pôvodne plánovaný program trochu obmení a chystá aj niekoľko prekvapení. „V poslednom období som mal veľa času na oddych, preto som sa mohol aktívne pripraviť na rok 2015. Samozrejme, zaznie to najlepšie z mojej tvorby, ale aj niekoľko zaujímavých prekvapení. Prezradím aspoň jedno: okrem obvyklých 170 hudobníkov a spevákov z najlepších orchestrov a speváckych zborov, ktoré Európa ponúka a sopranistky Susanny Rigacci na turné s nami cestuje aj moja dlhoročná priateľka, veľká Dulce Pontes!“

Nebude to naposledy

Doteraz zložil hudbu k vyše päťsto filmom a seriálom. Jeho najznámejšie melódie znejú v kultových westernoch Vtedy na západe, Dobrý, zlý a škaredý, z ďalších slávnych diel stačí spomenúť Misiu a Nedotknuteľných. Majiteľovi Oscara za celoživotné dielo už pomaly ťahá na deväťdesiatku, ale na odchod do dôchodku sa stále nechystá.

„Mnoho ľudí sa pýta, či toto turné bude moje posledné. Mám plno sily, som oddýchnutý, plný nových inšpirácií a nadšený, že sa môžem vrátiť po takom dlhom čase na koncertné pódiá,“ odkazuje. „Dirigovanie a koncertovanie pre moje ctené publikum mám v úmysle vykonávať osobne ako uznanie za jeho veľké pochopenie.”