Hľadá krásu uprostred sídlisk

Nie je náhoda, že víťazné dielo súťaže Maľba roka porotcovia prirovnali k Vincentovi van Goghovi.

27. nov 2014 o 16:56 Jana Németh

Juraj Florek maľuje pisoáre, odpadkové koše, obchodné domy, rady áut a zhluky panelákov. Nie však preto, že by ich nemal rád. Naopak – miluje ich, miluje mesto.

Vraví, že má rád dobrodružstvá. Vyrástol na sídlisku, s kamarátmi robil grafity a možno preto sa mu dnes vôbec nezdá čudné, že svoje obrazy maľuje vonku a že je na nich takmer výlučne mestská krajina.

Chodí na vopred vytipované miesta a maľuje cez deň aj v noci. Normálne si rozloží trojnožku, na paletu vytlačí farby a za päť­šesť hodín má hotovo. V ateliéri dorába iba nejaké detaily, aj to nie vždy.

S bankomatom žiariacim do noci vyhral pred pár dňami súťaž Maľba roka. Porota ho prirovnala k Vincentovi van Goghovi a on je rád. „Je to môj vzor,“ hovorí mladý maliar Juraj Florek.

Nočný bankomat, 180 x 130 cm, olej na plátne. Víťazné dielo súťaže Maľba 2014.

Sásová, 56 x 46 cm, 2008.

Od grafitov k maľbe

Na Akadémiu umení do Banskej Bystrice prišiel tiež z akadémie, ale hotelovej. Trochu zvláštne, povedal by možno ktosi, ale fakt je, že Juraj Florek už na strednej vlastne robil čosi podobné ako dnes. Chodil po meste s partiou kamarátov a hľadal miesta pre svoje grafity.

„Typický život na sídlisku v Dolnom Kubíne. Väčšina ľudí si myslí, že je to už vidiek, ale je to mesto ako akékoľvek iné,“ hovorí Juraj. Až spätne si uvedomil, že medzi jeho súčasnými mestskými výjavmi a minulosťou v podobe grafitov je istá paralela.

„Keď robíš grafity, uvažuješ veľmi podobne, ako keď robíš plenérovú maľbu. Dennodenne chodíš po meste, vnímaš jeho prostredie, vyberáš si zaujímavé miesta a stále ti v hlave beží kreatívny film.“

Možno by dodnes maľoval iba na steny, ak by sa s kamarátom nerozhodli prihlásiť na ZUŠ. Učiteľka ho posmelila, že dobre kreslí a zhodli sa na tom aj na banskobystrickej Akadémii umení, kam ho prijali. Problém s tým, že prišiel z hotelovej školy, vraj veľmi nepocítil. „Prvý ročník je o remesle, bol som priemer. Z neumeleckých škôl sme tam boli iba dvaja – ja a ešte Martin Imrich, ktorý prišiel ako automechanik. Dnes je na doktorandskom štúdiu na varšavskej Akadémii krásnych umení.“