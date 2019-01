Trhlina obstála vo svetovej konkurencii. Je medzi najlepšími debutmi roka

Môže sa stať najlepším domácim filmom.

28. jan 2019 o 13:18 Marek Majzon

BRATISLAVA. Bestseller v kníhkupectvách i na plátne. Sfilmovaná Trhlina sa javí ako istá voľba nielen pre čitateľov, ale aj divákov.

Na príbeh Igora a jeho priateľky, konšpirátora Andreja a skeptika Dávida, ktorí zažijú paranormálne javy v pohorí Tribeč, sa prišiel pozrieť na slovenské pomery nevídaný počet ľudí.

Dovedna videlo adaptáciu knihy Jozefa Kariku v réžii Petra Bebjaka vyše 87-tisíc fanúšikov thrilleru. Do návštevnosti sa rátajú aj predpremiéry v Žiline, Poprade, Banskej Bystrici a Bratislave.

Oficiálny termín premiéry bol 24. januára. Pilotná návštevnosť je tak zrátaná za štyri dni.

Pre porovnanie, úvodné čísla zatiaľ najúspešnejšieho filmového debutanta - Bebjakovej Čiary z roku 2017 - hovoria "iba" o viac ako 69-tisícoch divákov.

Ak produkčne lacnejšia Trhlina v celkovej návštevnosti prekoná Všetko alebo nič, sfilmovanú evitovku, stane sa najpopulárnejším slovenským filmom.

Vlani bol počas svojho prvého víkendu najlákavejší film Backstage. Karikova kniha však prekonala aj jeho 65-tisíc divákov.

Spomedzi všetkých úspešných otvárakov, vrátane zahraničných, je Trhlina na piatom mieste.

"Rád by som sa poďakoval všetkým divákom, ktorí prišli do kín na celom Slovensku – veľmi si to vážime, bez vás by tento úspech nebol možný.

Ďakujem Jozefovi Karikovi, že s nami do tohto projektu išiel, tvorcom a hercom, že na plátno priniesli príbeh, ktorý vyvoláva zimomriavky,“ povedal Rasťo Šesták, producent DNA Production.

Trhlina bola pôvodne trojdielnym seriálovým projektom pre obrazovky televízie JOJ. Peter Bebjak v rozhovore pre SME povedal, že boli s televíziou koproducenti.