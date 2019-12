Sú stelesnená krása, ich šarm je neznesiteľný. Denník SME stretol najväčšie filmové hviezdy

Boli medzi nimi Brad Pitt, Leo DiCaprio či Robert Pattinson.

27. dec 2019 o 10:49 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Niekedy je to len pätnásť minút, niekedy sa respondentovi nechce odísť ani po hodine. Denník SME mal aj tento rok šancu rozprávať sa s najväčšími filmovými hviezdami.

Zo všetkých rozhovorov, ktoré sme robili, vyzeral najviac neisto rozhovor s Robertom Pattinsonom. S hviezdou z Twilightu sme sa stretli na festivale v San Sebastiáne, ale až po tom, čo sa toto stretnutie niekoľkokrát zrušilo, a zase potvrdilo.

Pattinson sa týmto spôsobom vraj vyhýbal davu prenasledovateľov. Samotný rozhovor bol veľmi príjemný, anglický herec je skôr plachou hviezdou s veľmi dobrou výchovou.

Ešte sa asi nestalo, aby legenda španielskeho filmu Pedro Almodóvar prišiel niekde bez slnečných okuliarov. Nie sú to hviezdne maniere, naopak, je za tým nepríjemný zdravotný údel.

V rozhovore pre SME Almodóvar otvorene hovorí o svojich fyzických aj psychických bolestiach, ale aj veľkých láskach. Stretli sme ho, keď mal premiéru jeho výborný film Bolesť a sláva s Antoniom Banderasom.

Toto bol ten prípad, keď sme museli odovzdať aj telefón, aby boli zabezpečené bezpečnostné opatrenia, ktoré sprevádzajú príchod takých hviezd ako Brad Pitt a Leonardo DiCaprio.

Hviezdnych hercov sme nemohli fotiť, ale mohli sme sa s nimi rozprávať. Bola to priam neznesiteľná koncentrácia šarmu.

Vtedy v Hollywoode bola jedna z najväčších udalostí roka 2019. A pre filmového fanúšika nemôže byť hádam väčšia udalosť, ako stisnúť ruku tomu, kto ju nakrútil. Quentinovi Tarantinovi. Vedeli ste, aká bláznivá babysitterka sa oňho v detstve starala?

Stelesnením krásy, akokoľvek si ju definujete, je francúzska herečka Juliette Binoche.

V rozhovore pre SME úprimne hovorí o tom, ako prežíva náročné intímne scény pri nakrúcaní, slávu, ktorú jej kariéra priniesla a aj o tajnom dialógu, ktorý vedie s divákom.

Dnes už sa to zdá byť zažehnané, ale začiatkom roka 2019 pustošilo Paríž hnutie Žltých viest. To, čo spočiatku vyzeralo ako klasické protesty proti reformám, vyústilo do rozbíjania výkladov. O svojom postoji a ľavicových názoroch nám vtedy rozprávala herečka Leatitia Casta.

Na festivale v San Sebastiane sme sa stretli s vychádzajúcou hviezdou Lily-Rose Depp, dcérou Johnnyho Deppa a Vanessy Paradis. S Leatitiou Casta hrala v romanci Verní neverní, prežíva v ňom prvú veľkú lásku. Pre SME porozprávala, ako vyrastala.

Sme senzibilnejší ako väčšina populácie, hovorí o hercoch Tatiana Vilhelmová. Prevtelovanie do postáv ju dokáže poriadne vyšťaviť, vytvorila si rituály, ako sa z nich dostať von. Energie rozoznáva aj v hľadisku, okamžite vycíti, keď tam sedí nezdraví divák.

Slovensko by sa mohlo tešiť, že má najlepšiu európsku herečku. Alexandra Borbély vyhrala takzvaného európskeho Oscara za vynikajúci film O tele a duši. Narodila sa pri Nitre, herecké vzdelanie však získala v Budapešti a tam aj žije.

O mystických zážitkoch pri nakrúcaní, strese z práce a o pocite, že do žiadnej krajiny poriadne nepatrí, sme sa s ňou rozprávali, keď do kín prišla medzinárodná adaptácia slávneho románu Sklenená izba.

Práca na filme Sklenená izba priviedla na Slovensko aj držiteľa ceny pre najlepšieho európskeho herca Claesa Banga. Porozprával nám o svojich dojmoch z postkomunistickej krajiny.

Bang je Dán, veľkú rolu dostal vo švédskom filme Štvorec a na Slovensku nakrúcal aj seriál Dracula.

Veľa skúseností s medzinárodnými projektmi má Roman Luknár. Okrem nich získal aj nadhľad. Odmieta status hereckej hviezdy, čo sa prejavuje aj na tom, ako sa oblieka a aké topánky si kupuje. Že je veľký herec, dokazuje len vo filmoch, napríklad v dráme Ostrým nožom.

Komunistický systém ironizujú vo svojej komédii I Feel Good francúzski režiséri Gustave Kervern a Benoȋt Delépine.

Ich hrdina, ktorého hrá ocarový Jean Dujardin, vymýšľa všetko možné, len aby nemusel pracovať, a predsa zarobil. Francúzi vravia, že by mali tip na celkom nový politický systém, ale upozorňujú, že by fungoval len pre vtipných.

Režisér Cédric Kahn pozoroval kresťanské komunity a silu viery. Nakrútil film Modlitba a keď sme sa ho naňho pýtali, vysvetlil, prečo sa v živote nepomodlil.

Pre nás sú Gérard Depardieu a spisovateľ Michel Houellebecq dve neprístupné osobnosti, legendy, inštitúcie. Francúzsky režisér Guillaume Nicloux ich však pozná celkom inak - ako zraniteľné, krehké a niekedy aj smiešne bytosti závislé od alkoholu.

Presvedčil ich o tom, aby hrali v jeho mystifikačnom filme a úplne sa obnažili. V rozhovore pre SME vysvetlil, prečo ľudí tak dráždia a provokujú.

V Česku zase mnohých provokuje Jan Kraus. Českú spoločnosť vie s presnosťou chirurga rozpitvať na márne kúsky, a pozorne sleduje aj Slovensko. Otvorene hovorí o tom, akú výchovu a vzdelanie dostal a ako ho to navždy ovplyvnilo.

Má fanúšikov v Taliansku aj Thajsku, preto sme medzi medzinárodné hviezdy zaradili aj Jiřího Lábusa. Predstaviteľ Rumburaka pritom nemá auto, nemá byt, nemá dokonca ani počítač. A hovorí, že jeho herecký plat v divadle nedosahuje ani priemerný zárobok v Česku.

Bonus na záver. Sylvester Stallone síce denníku SME rozhovor neposkytol, také šťastie sme nemali. Dostali sme sa však na jeho filmovú lekciu, na ktorú prišiel v dobrej nálade a kde ukazoval, ako mu už treba namazať kosti, aby chodil.