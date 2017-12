Kam za kultúrou

Koncerty, výstavy, divadlo, súčasný tanec - vyberte si z našich tipov na tento týždeň.

25. okt 2010 o 10:00 kul

Pondelok 25. október 2010



Koncert / Jednofázové kvasenie a Pavel Malovič

19.00 h, Klub Ticho a spol., Bratislava

Divadelný (a iný) klub Ticho a spol. plní predsavzatie a dáva priestor hudobným žánrom, ktoré nemajú svoju stálu scénu. Priestor 10x10m na Školskej ulici v Bratislave, kde dlhšie sídlilo Divadlo a. ha, ovládne v pondelok o 19.00 h folkový koncert Jednofázové kvasenie s hosťom Pavlom Malovičom.

Súčasný tanec / Ultime Exil

19.00 h, Stanica Žilina-Záriečie, Žilina

Žilinská Stanica sa o 19.00 h premení na „krajinu nikoho." V tej sa totiž odohráva tanečný príbeh Ultime Exil, Lisy de Boit a Giovanniho Scarcellu z Belgicka. Ich predstavenie spája energický pohyb s jednoduchými gestami a hovorí najmä o samote, premýšľaní a hľadaní prijateľného miesta pre život.

Koncert / Joanna Domańska

18.00h, Akadémia umení, Banská Bystrica

V koncertnej sále Akadémie umení v Banskej Bystrici odznie koncert v podaní významnej poľskej klaviristky Joanny Domanskej. Začiatok je o 18.00 h.

Divadlo / Dezorzovo lútkové divadlo

21.00 h, Nu Spirit Club, Bratislava

Originálne Dezorzovo lútkové divadlo ocenila tohtoročná Bábkarská Bystrica Haštericou. Ich predstavenie Perun, hrom bezbožných, s ktorým vystúpia v bratislavskom NuSpirit Clube o 21.00 h, sľubuje „krutú satiru súčasných etnických a náboženských konfliktov, schopnú konkurovať ktorýmkoľvek večerným správam." Nehašterte sa, proti Perunovi nemáte šancu.

Viac o programe divadla a predstavení sa dozviete tu .

Diskusia / Súčasné výstavy SNG

17.00 h, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava

Už tradične sa v priestoroch GCM na Ventúrskej v Bratislave uskutoční diskusia k práve prebiehajúcim výstavám - tento raz sú na scenári výstavy SNG - Juraj Bartusz, Holé baby a František Drtikol, ktoré uvedie Ľuba Belohradská, Zuzana Bartošová a Bohunka Koklesová.

Utorok 26. október 2010

Výstava / Daryl Cagle a Shooty

13.00 h, Námestie SNP, Banská Bystrica

Nie náhodou sa na Námestí SNP v Banskej Bystrici o 13.00 h stretne americký karikaturista Daryl Cagle a „náš" Martin Shooty Šútovec. Otvoria výstavu politicko- spoločenských karikatúr, ktorá bude prebiehať priamo na námestí do 9. novembra. Až do septembra 2011 bude putovať po ďalších mestách, začne Žilinou, presunie sa do Trnavy, Bratislavy, Košíc, Prešova, Martina, Trenčína, na Kremnické Gagy a do Nitry.

Koncert / Valryrien Allstars

Nu Spirit bar, Bratislava

V bratislavskom Nu Spirit bare si dnes večer zahrajú Valryrien Allstars. Kapela originálne spracúva tradičné nórske folk songy. Vstup je zadarmo.

Divadlo / Vĺčik

19.00 h, Štátne divadlo, Košice

V stredu sa oplatí zájsť aj do Štátneho divadla v Košiciach, ktoré uvedie predstavenie súčasného ruského autora Vasilija Sigareva - Vĺčik. V réžii poľskej režisérky Joanny Zdrady sa predstaví Dana Košická a Ivana Feníková, o hudbu sa postaral Marián Čekovský.

„S takou dobre napísanou hrou sa len tak nestretnete," - prečítajte si viac v recenzii Zuzany Uličianskej tu.

Výstava / Fotografie Ctibora Bachratého

17.00 h, Štúdio L+S, Bratislava

Vernisáž divadelných fotografií Ctibora Bachratého otvorí o 17.00 h v priestoroch Štúdia L+S Milan Lasica. Hudobným hosťom bude Marián Jaslovský so skupinou Silvia Fourporation.

Streda 27. október 2010

Koncert / RetroAct Experience

21.00 h, Subteren Gallery, Michalovce

Michalovská Subteren Gallery zažije v stredu večer nápor dobrej hudby. RetroAct Experience je najnovším projektom bubeníka Martina Valihoru. Spolu s Oskarom Rózsom a Eugenom Vizvárym namiešajú zmes acid jazzu, funku a soulu.

Výstava / Predpremiéra

15.00 h, Bethlenov dom, Banská Bystrica

Katedra fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave otvára v spolupráci so Stredoslovenskou galériou a samosprávnym krajom v Banskej Bystrici výstavu Predpremiéra - 20 rokov fotografie na VŠVU. Od 15.00 h budú v Bethlenovom dome prebiehať prezentácie fotografických škôl, výstavu kurátorsky pripravil Ľubo Stacho so spolupracovníkmi.

Diskusia / Nezávislá kultúra

17.00 h, A4, Bratislava

Koho zaujíma, aké miesto má mať kultúra v komunálnej politike, môže zajtra o 17.00 h prísť do bratislavskej A4–ky na diskusiu s kandidátmi na primátorov (Ján Budaj, Milan Ftáčnik, Alojz Hlina a Magdaléna Vášáryová). Sériu diskusií pripravila sieť nezávislých kultúrnych centier Anténa paralelne vo viacerých mestách: v žilinskej Stanici, košickej Tabačke, Divadle Ivana Palúcha v Banskej Bystrici a v Klube Lúč v Trenčíne. Začiatky sú o 18.00 h.

Štvrtok 28. október 2010

Koncert / Faithless

Steel Aréna, Košice





Pätnásť rokov po sformovaní zavíta londýnska skupina Faithless na Slovensko. Prvé slovenské koncerty budú v čase, keď sa zdá, že najväčšia sláva formácie je už minulosťou. Dnes trio uvidíte v Košiciach, v piatok v Bratislave. Čítajte viac tu

Koncert / Cigánsky oheň

19.00 h, Zimný štadión, Banská Bystrica

V Banskej Bystrici bude vo štvrtok naozaj horúco - na koncerte Cigánsky oheň vystúpi špeciálny hosť. Jeden z najuznávanejších súčasných balkánskych skladateľov Goran Bregovič vystúpi so svojou skupinou Wedding and Funeral Band a s cigánskym orchestrom Gypsymusic Alexandra Daška. Kto sa na koncert nedostane, Štátna opera uvádza v ten istý večer tanečnú tragikomédiu Gypsy roots - čili - Cigánske korenie s hudbou Gorana Bregoviča.

Koncert / Azymuth

21.00 h, Nu Spirit Club, Bratislava

Pre všetkých, ktorým sa aj po BJD máli džezu, donesie bratislavský Nu Spirit Club ešte jednu chuťovku. V rámci cyklu Sounds of the World rozprúdia náladu páni z legendárnej brazílskej jazz-funkovej formácie Azymuth, ktorým to spolu hrá už od roku 1972. Dokazuje to aj zbierka viac ako dvadsiatky štúdiových albumov, na ktorých umne spájajú džez s elektronikou. Vypočujte si, na čo sa môžete vo štvrtok večer tešiť.

Výstava / Íst metrom na lúku, alebo odkiaľ vietor fúka

17.00 h, Bunker, Nitra

Dvaja minuloroční absolventi VŠVU - Erika Miklóšová a Viliam Slaminka - sa predstavia na spoločnej výstave Ísť metrom na lúku, alebo odkiaľ vietor fúka v Bunkri Nitrianskej galérie. Kurátorkou výstavy je Veronika Kahánková, vernisáž sa začne o 17.00 h.

Výstava / Der Drang nach Osten

19.00 h, Galéria Hit, Bratislava

Medzinárodný projekt venujúci sa paralelám k post- kolonializmu a kolonialite v stredoeurópskom priestore, ktorý kurátorsky zostavil Ivan Jurica, otvorí vernisáž výstavy „Der Drang nach Osten" v bratislavskej Galérii Hit na Hviezdoslavovom námestí o 19.00 h.

Muzikálová šou / Trik Trejsy

19.00, Divadlo Heineken tower Stage, Bratislava

Divadlo Ludus uvádza svoj prvý muzikálový projekt. Ide o krimišou Trik Trejsy, ktorej autorom a režisérom je Václav Púčik. Inšpiráciou predstavenia sú komiksové príbehy o detektívovi menom Dick Tracy, ktorý vyšetruje vraždu Johnnyho Trasha v prestížnom klube Hernando v 30. rokoch minulého storočia. V interaktívnej tanečno-speváckej hre uvidíte známe tváre – Zuzanu Šebovú, Mirku Partlovú, Zuzanu Mauréry, Jána Slezáka, Vila Csontosa a mnohých ďalších. V úlohe detektíva Trajsyho sa predstaví nepočujúci herec Jozef Rigo. Viac sa dozviete tu.

Koncert / Teória Otrasu

18.00 h, Nitrianska galéria, Nitra

V rámci cyklu intermediálnych hudobných podujatí Postmutart (zvuk-obraz-gesto-text) sa na domácej scéne v Nitrianskej galérii predstaví formácia tEóRia OtraSu. Toto „podivné teleso", ktoré vzniklo na základoch Teórie odrazu, ktorá v 80.- 90. rokoch razila alternatívny rock, oslávi koncertom desať rokov existencie. Viac informácií nájdete na stránke Nitrianskej galérie.

Piatok 29. október 2010

Divadlo / Vagína monológy

19.00 h, Divadlo Meteorit, Bratislava

Bratislavské Medzinárodné divadlo Meteorit prináša slovenskú premiéru celosvetovo úspešnej drámy Vagína monológy, ktorá vznikla podľa knihy s rovnomenným názvom. Jej autorka Eva Ensler považuje svoje dielo za „antropologický výskum", keďže pozostáva z reálnych výpovedí viac ako 200 žien. Počas niekoľkých rokov si už jednotlivé úlohy stihli zahrať Whoopi Goldberg, Alanis Morissette či Cate Blanchett. Hru režijne spracoval Róbert Csontos, v hlavných úlohách sa predstaví Katarína Krátka, Andrea Halaszová a Adisa Zuberovic. Viac info nájdete tu .

Vizuálne umenie / Pecha Kucha Night Žilina - Volume 12

20.20 h, Stanica Žilina-Záriečie, Žilina

Populárny prezentačný formát 20 obrázkov x 20 sekúnd predstavujúci tvorbu zaujímavých ľudí z rôznych oblastí opäť na Stanici. Na dvanástej (ktorá určite nebude tuctová) Pecha Kucha Night Žilina vystúpia napríklad architekti Jiří Přibyl (Koncern.cz), Martin Lepej (Unimo.sk) a Zuzana Kierulfová (ozArtur.sk), výtvarník Rado Čerevka (Kassaboys) a ďalší.

Divadlo / Bosé nohy v parku

19.00 h, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava

Komédiu Neila Simona o dvojici čerstvých novomanželov, ktorí si ešte len zvykajú na pravidlá a zákony spolužitia, si vybralo Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava v Bratislave ako titul, ktorý je pre toto divadlo vôbec prvou premiérou. V réžii Jozefa Krasulu sa predstaví štvorica hercov Lucia Rózsa Hurajová, Marek Majeský, Marta Sládečková a Štefan Kožka. Hra Bosé nohy v parku bude mať premiéru dnes a zajtra. Začiatky sú vždy o 19.00 h.

Súčasný tanec / Quadrans

20.00 h, elledanse, Bratislava

Alternatívne divadlo elledanse predstaví dnes už svoju tretiu premiéru v prebiehajúcej divadelnej sezóne. Quadrans je inscenácia štyroch výnimočných choreografov na tému hľadania seba samého. Vladislav Šoltýs, Boris Nahálka, Lenka Vágnerová a Pavel Mašek v ňom zároveň hľadajú interdisciplinárne prieniky za pomoci nových interaktívnych médií. Premiéra Quadrans sa uskutoční dnes o 20.00 h v dome T&D v priestoroch trhoviska na Miletičovej ulici 17/B v Bratislave.

Divadlo / Činet, alebo more na konci sveta

18.00 h, Staré divadlo Karola Spišáka, Nitra