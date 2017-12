Kam za kultúrou

Mesiac fotografie, festival českého divadla aj medzinárodného džezu, výstavy, koncerty...

1. nov 2010 o 0:00 (kul)

Počas celého týždňa vám ponúkame aktualizovaný prehľad tipov na koncerty, výstavy, divadelné či iné predstavenia a akcie na každý deň.

Festival / Mesiac fotografie

Bratislava

November patrí už tradične fotografii - celý mesiac sa bude niesť v organizácii Stredoeurópskeho domu fotografie, ktorý pripravil už 20. ročník festivalu Mesiac fotografie (čítajte viac aj tu). Už samotný program hovorí, že pôjde o poriadnu oslavu. Pripravené sú kolektívne výstavy (World Press Photo 2010, Oficiálne fotografie Slovenského štátu, Wildlife photographer of the Year), individuálne výstavy (Ouka Leele, Anastasia Khoroshilova, Frank Robert), tvorivé dielne a prednášky s osobnosťami sveta Magnum photos, Martinom Parrom a Chien-Chi Changom (snímka A newly arrived immigrant eats noodles z China Town Series / Magnum Photos.)





Festival / FotoFest Košice

Košice, Prešov, Poprad, Levoča, Bardejov, Humenné

Košice majú náskok, ich FotoFest sa už začal. Veľká časť programu však bude prebiehať tiež počas novembra - výstava košického Fotomaratónu, výstava Frame, multimediálne projekcie a besedy s hosťami - Alenou Dvořákovou, Viktorom Fischerom, Janom Šibíkom, Ulou Tarasiewicz, a (možno aj) Joeom Klamarom - víťazom Czech Press Photo snímkou Baracka Obamu v Prahe (na snímke). Viac informácií nájdete tu.

Divadlo / Festival českého divadla

Štúdio L+S, Bratislava

Od 4. do 15. novembra prebieha v Štúdiu L+S už sedemnásty ročník Festivalu českého divadla. Svoje hry predstaví Divadlo Rokoko, Divadlo Ungelt, Divadlo u Řeznické, Divadlo 90: U Valšů a Studio 2. V hrách sa predstavia známe herecké tváre - Jiří Lábus, Naďa Konvalinková, Zlata Adamovská, Simona Stašová (na snímke), Květa Fialová a mnohí ďalší. Lístky sú už v predaji. Viac sa dozviete tu.

Štvrtok 4. novembra

Výstava / Wildlife Photographer of the Year

19.00 h, Slovenská výtvarná únia, Bratislava

Prvýkrát máte možnosť vidieť prestížnu prehliadku Wildlife Photographer of the Year - fotografií divokej prírody na Slovensku. Súťaž so štyridsaťročnou históriou každoročne zostavuje výstavu víťazných fotografií, ktorá putuje po celom svete. Vernisáž sa uskutoční v Slovenskej výtvarnej únii v Bratislave o 19.00 h, pozrieť si ju môžete do 5. decembra. Súčasťou bude aj kolekcia veľkoformátových fotografií „zlatého fondu" National Geographic. Výstava je súčasťou festivalu Mesiac fotografie, čítajte tu.

Výstava / Erased Walls

18.00 h, SPACE, Bratislava

Vo štvrtok sa v bratislavskej galérii Space bude hovoriť o hraniciach - minulých aj budúcich. Projekt Erased Walls vznikol spoluprácou medzi viacerými významnými inštitúciami súčasného umenia v Poľsku, Nemecku, Českej republiky a Slovenska. Bratislavská výstava predstavuje 23 umelcov, ktoré sú výberom z diel vystavených začiatkom jesene v Poznani kurátorom Jurajom Čarným. Vernisáž sa uskutoční o 18.00 h.

Knižný veľtrh / Bibliotéka

Incheba, Bratislava

Od štvrtka do nedele ožije bratislavská Incheba svetom kníh. Už 18. ročník medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka opäť pripravil stretnutia so spisovateľmi, vydavateľmi, ilustrátormi, čítania úryvkov kníh, besedy a súťaže. Hlavným hosťom bude autorka Púštneho kvetu Waris Dirie. Príde aj Michal Viewegh, John Virapen a Richard Müller predstaví svoju knihu fotografií. Viac sa dozviete tu.

Koncert / Mezzoforte

20.00, MMC, Bratislava

Od 1983, kedy zabodovala ich skladba Garden Party už uplynulo pár rokov. Posledný album, v poradí trinásty, s názvom Volcanic vydali len nedávno a teraz sa zastavia aj u nás. V bratislavskom Majestic Music Clube (bývalý Babylon) sa so svojou zmesou jazzu a funku vo štvrtok večer predstaví islandská formácia Mezzoforte.

Prednáška / Čie telá zavážia?

17.00 h, SNG, Bratislava

Ďalším sprievodným podujatím výstavy Holé baby. Necenzurované akty moderných majstrov bude prednáška Ľubice Kobovej s názvom Čie telá zavážia?, ktorá sa uskutoční o 17.00 h v priestoroch Galérie.

Piatok 5. november 2010

Festival / Medzinárodný filmový festival v Bratislave

Od piatka platí heslo - kto nepríde, nezažije. Začína sa dvanásty ročník Medzinárodného filmového festivalu v Bratislave a do 11. novembra predstaví v Palace Cinemas Aupark, kine Mladosť, Filmovom klube 35 mm, SNG a v hoteli Carlton desiatky filmov z celého sveta a uprostred jesene vás pozve aj na pláž. V hoteli Carlton budú každý deň o 11.00 h prebiehať živé diskusie s filmovými tvorcami. Témou prvej je Korupcia a film, na ktorej sa zúčastnia režiséri Károly Makk, Pablo Trapero, Alexandru Solomon, Srdjan Kneževic a zástupcovia Transparency International Slovakia. Viac sa dozviete tu.

Výstava / Jet Lagged

19.30 h, Galéria X, Bratislava

Londýn, Tokio, New York a Bratislava sa stretnú na jednom mieste. A možno nie sú ani natoľko odlišné. Záleží len na tom, kam sa pozeráme. Výstava Jet Lagged, ktorej názov vychádza z anglického pomenovania pre únavu a narušený biorytmus po prekonaní niekoľkých časových pásiem, si kladie jedinú otázku: Znamená iný čas a iný priestor naozaj nejakú zmenu? Fotografie Dušana Kochola a porcelánové objekty Simony Janisovej sú zároveň úvodnou výstavou novovzniknutého fotografického Off-festivalu.

Divadlo / Black Peter - no concert

19.00 h, Štúdio 12, Bratislava

Ak chcete zažiť divadelný koncert, ktorý nemá nič spoločné s divadlom, v piatok a sobotu sa oplatí zájsť do Štúdia 12. V rámci Fokus-u Švajčiarsko sa tu predstavia hudobníci, performeri, tanečníci, vynálezcovia a remeselníci Compagnie Drift. Malo by ísť o čosi „poetické, cynické, elektronické, vzdušné, kybernetické, dramatické, chaotické/romantické a s náznakom hystérie" - všehochuť, ktorú treba zažiť. Pozrite si ukážku tu. Viac informácií nájdete na stránke Štúdia 12.

Koncert / Ecstasy Of Saint Theresa 19.30 h, Loft, Bratislava

Po dlhšej odmlke sa u nás predstaví česká skupina Ecstasy Of Saint Theresa. Jan P. Muchow, ktorý je držiteľom dvoch Českých levov za filmovú hudbu, a Kateřina Winterová sa ukážu v klube Loft. Predskokanom je domáca formácia Dope Aviators. Viac tu

Prednáška / Martin Parr

18.00 h, VŠMU, Bratislava



V piatok sa v rámci festivalu Mesiac fotografie predstaví člen Magnum Photos Martin Parr, ktorého výstavu Luxus máte možnosť vidieť v bratislavskom Dome umenia. Viac info nájdete tu.

Balet / Giselle SND, Bratislava Baletný súbor Slovenského národného divadla uvedie pietkovou prvou premiérou tejto sezóny jeden z baletov klasickej romantickej literatúry Giselle. Choreograficky predstavenie pripravili Ondrej Šoth, Juraj Kubánka, Natália Horečná, Mikhailo Novikov a Liudmila Zhytnikova, réžia baletu je spoločným dielom Ondreja Šotha a Juraja Kubánku, dramaturgom je Zuzana Mistríková, autorom scény Juraj Fábry, kostýmy navrhol Andriy Sukhanov. Autorom hudby je francúzsky skladateľ Adolphe Adam. Viac čítajte tu. Film / Něco z Alenky 19.00 h, FK Nostalgia, Bratislava





V piatok uvedie filmový klub Nostalgia prvý z filmov profilu surrealistickej legendy – svetoznámeho českého režiséra, scenáristu, animátora a výtvarníka Jana Švankmajera. Vo filme Něco z Alenky, ktorý je Švankmajerovým prvým celovečerným, sa autor vracia k jednému zo zdrojov svojej surrealistickej poetiky – ku knihe Lewisa Carrolla Alica v krajine zázrakov.

Sobota 6. november 2010

Festival / Jazz for Sale

Košice

Gitarista Mike Stern s huslistom Didierom Lockwoodom, kontrabasista George Mraz s pianistom Emilom Viklickým, bubeníkom Lacom Troppom a spievajúcou cimbalistkou Zuzanou Lapčíkovou a ďalšie dve kapely otvoria ďalší ročník festivalu Jazz For Sale. Hrať sa bude tri novembrové soboty po sebe v priestoroch Historickej radnice v Košiciach. Program je tu.

Festival / Hory a mesto

Zvolen

Festival horských filmov Hory a mesto sa po bratislavskej premiére presúva do Zvolena. Počas celého víkendu máte možnosť vidieť presne 23 filmov z deviatich krajín v šiestich kategóriách. Medzi uvedenými filmami nebude chýbať slovenská snímka Strážca divočiny, ktorá v Bratislave získala hlavnú cenu. Viac sa dozviete tu.

Festival / Wien Modern

Viedeň

Vo Viedni prebieha prestížny festival súčasnej hudby Wien Modern. Až do 20. novembra máte možnosť zažiť aj rôzne výstavy, performancie, sympóziá a samozrejme koncerty inštrumentálnej aj elektronickej hudby. Viac čítajte na oficiálnej stránke www.wienmodern.at.

Koncert / Remake

A4, Bratislava

Večierkom Remake me high! (Digitálna horúčka sobotňajšej noci) dnes o 20.00 h v bratislavskom A4 - nultom priestore odštartuje medzinárodný projekt Remake. Uvidíte premiéry slovenských umeleckých projektov, ale aj audiovizuálne predstavenia zahraničných hostí.

Výstava / Vynáranie v SNG

SNG, Bratislava

Výstava Daniela Fischera Vynáranie (8 statočných), ktorá bola na jar v Dome umenia, je do nedele reinštalovaná v SNG ako sprievodné podujatie Stredoeurópskeho fóra.

Nedeľa 7. november 2010

Festival / Nová slovenská hudba

Bratislava

V nedeľu o 19.00 h otvorí vystúpenie v Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu už 25. ročník festivalu Nová slovenská hudba. Počas týždňového programu predstaví diela viac ako štyridsiatich slovenských hudobných skladateľov, z toho až 29 kompozícií zaznie v premiére. Súčasťou festivalu budú okrem koncertov aj tvorivé dielne pre mladých skladateľov a hudobných pedagógov. Kompletný program nájdete tu.

Festival /Festival duchovnej piesne

14.00 h, Snina