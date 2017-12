Tak ako je to s tou hymnou?

V Slovenskej národnej galérii sa bude hovoriť o nových verziách štátnej hymny, v Žiline uvidíte skvelé predstavenie súčasného tanca + ďalšie kultúrne tipy.

6. jún 2011 o 16:00 (kul)

Pondelok 6. jún 2011

Divadlo / Dych Lukavických zápiskov

19.00, Ticho a spol., Bratislava

„Lukavické zápisky vznikali na mlyne pri Sliači, kam sa počas normalizácie uchýlila nepohodlná spisovateľka, neváhajúca odsúdiť okupáciu v auguste 68. Z bohatého spomienkovo-denníkového materiálu sa Janoušková sústredila na rok 1977. Teda na rok Charty 77, následnej Anticharty a zjazdu spisovateľskej organizácie, na ktorý si Ponická chystala kritický príspevok,“ píše o hre, ktorú v pondelok uvidíte v Tichu a spol. Alexander Balogh.

Utorok 7. jún 2011

Autorská projekcia / Tomáš Rafa

19.00, Stanica Žilina Záriečie

Utorok bude na Stanici patriť Tomášovi Rafovi, ktorý predstaví svoje videá a dokumenty – jeden videoprojekt už viac ako 20 roky hľadá krehkú hranicu medzi patriotizmom a nacionalizmom, prejavom rasizmu a xenofóbie na pozadí demonštrácií a protestov každodenného života v krajinách V4.

Výstava / Alena Adamíková – Tvárou v Tvár

18.00, Max Klinger, Bratislava

V showroome firmy Kabinet – v priestore Maxa Klingera otvoria výstavu ďalšej maliarky – Aleny Adamíkovej s názvom Tvárou v Tvár, kurátorkou je Beata Jablonská.

Výstava / Diplom No 11

17.00, Nitrianska galéria, Nitra

V utorok o 17.00 otvorí Nitrianska galéria pravidelnú prehliadku absolventských prác študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre, kurátorkou je Adriana Récka, výstava potrvá do 19.júna.

Koncert / Martin Geišberg, Květy (CZ)

19.00, Ticho a spol., Bratislava

Poetické texty a originálnu, veľmi ťažko zaškatuľkovateľná hudba – to sú dve hlavné charakteristiky, ktoré spájajú pesničkára Martina Geišberga a brnenskej kapely Květy, ktorá patrí k najvýraznejším súborom tamojšej alternatívy. Na jednom pódiu ich uvidíte v utorok v Tichu a spol.

Diskusie / Slovenské centrum dizajnu

Dom umenia, Bratislava

V rámci výstavy 20. rokov Slovenského centra dizajnu sa môžete zúčastniť zaujímavých diskusií – v utorok o 16.00 h – Maroš Schmidt: Dizajn náš každodenný; v piatok o 16.00 – Tibor Uhrín: Drevo, dizajn a tradícia.

Výstava / Katzensuppe

18.00, Soda Gallery, Bratislava

Soda Gallery otvorí novú výstavu – Katzensuppe, ktorej autorkami sú Alexandra Barth, Hana Mikulenková, Kristína Šimeková a Dominika Žáková, kurátoruje Katarína Morháčová.

Výstava / Cena Galérie Nova: Sklo 2011

18.00, Galéria Medium, Bratislava

V bratislavskej galérii Medium vyhlásia v utorok o 18.00 víťaza súťaže Galérie Nova: Sklo 2011 a zároveň bude otvorená výstava nominovaných.

Streda 8. jún 2011

Výstava / Multiplace

8. – 10. jún, Bratislava

Medzinárodný festival umenia nových médií, ktorý sa konal v máji sa mal konať aj v Trnave. To sa však kvôli problémom vo vedení Galérie Jána Koniareka nestalo. Teraz tamojšiu časť programu prichýlila Slovenská národná galéria v Kinosále na 1. poschodí. Uvidíte tak napríklad realizáciu projektu Viliama Slaminku – animácia, Kto je tu šéf?!, Tomáš Beňadik predstaví interaktívnu inštaláciu SKejt, Martina Slováková predstaví projekt Z hymny do hymny, Jana Kapelová bude prednášať o umeleckom aktivizme prostredníctvom médií, Peter Rónai a Vladimír Beskid odprezentujú sériu videí a Michal Hvorecký bude čítať novú poviedku. Prečítajte si o projekte Slovenský národný remix viac >>

Festival / Dni starej hudby

8. – 18. jún, Bratislava

V stredu sa začínajú už tradičné „Dni starej hudby“. Stredobodom dramaturgie tohto ročníka bude hudba druhej polovice 18. storočia. Na festivale, ktorý potrvá až do 18. júna vystúpia renomovaní špecialisti na interpretáciu starej hudby Nicolau de Figueiredo, Jana Semerádová a súbor Collegium Marianum, či medzinárodne obsadená Musica aeterna (SK, CZ, PL, HU) vedená Petrom Zajíčkom. Zaznie aj svetová premiéra slovenského skladateľa Antona Steineckera v interpretácii svetoznámeho fínskeho čembalistu a dirigenta Aapa Häkkinena.

Minifestival / Cesta do neznáma – príbeh Rómov na Slovensku

8. – 9. jún, Kasárne Kulturpark, Košice

Dvojdňové podujatie Cesta do neznáma, ktoré bude prebiehať v košických Kasárňach podporuje aktivity zamerané na všímavosť verejnosti a spoluprácu umelcov s obyvateľmi znevýhodnených komunít, zároveň podporuje rozvoj sociálnej a komunitnej práce. Budú sa tu premietať filmy, premietať fotografie, budú prebiehať panelové diskusie, divadlo, živá knižnica a hudobné vystúpenia Gipsy CZ. Viac >>

Súčasný tanec / Dame de Pic, cie Karine Ponties (BE): Havran, Babil, Fidèle à ľèclair

19.00, Stanica Žilina – Záriečie

Karine Ponties je jedna z najznámejších choreografiek súčasného tanca v Európe. V stredu máte možnosť vidieť tri krátke tanečné sóla v jej choreografii, ktoré vytvorila pre svoj súbor Dame de Pic. Účinkujú: Jaro Viňarský, Claudio Stellato, Eric Domeneghetty.

Čítačka / Iris Hanika – To najpodstatnejšie

17.00, letná čitáreň U červeného raka, Bratislava

V stredu popoludní bude v letnej čitárni U červeného raka čítať nemecká spisovateľka Iris Hanika zo svojej knihy To najpodstatnejšie. Moderuje Jana Cviková.

Výstava / Ako sa uchováva pominuteľnosť

17.00, Slovenské národné múzeum, Bratislava

Výstava Ako sa uchováva pominuteľnosť si stanovila ťažkú úlohu – zachytiť nezayhctiteľné, čosi, s čím sa dá stretnúť iba počas divadelného predstavenia. Výstavu toho, čo sa zachovalo v archívoch Divadelného ústavu otvoria v stredu o 17.00.

Výstava / Vladimír Morávek – Poézia dreva

17.00, Galéria Michalský dvor, Bratislava

Vernisáž výstavy Vladimíra Morávka s názvom Poézia dreva sa uskutoční v stredu o 17.00 v galérii Michalský dvor, výstavu otvorí Marta Moravčíková.

Štvrtok 9. jún 2011

Koncert / Hrana Tour 2011_ Oskar Rózsa – Hrana, pocta Marekovi Brezovskému

20.00, MMC, Bratislava

Od prvého júna sa po slovenských mestách presúval projekt Oskara Rózsu Hrana, pocta Marekovi Brezovskému. Po utorkovom koncerte v Trenčíne bude štvrtková zastávka v bratislavskom klube MMC (zatiaľ) poslednou.

Výstava / Milan Bočkay

18.00, Galéria 19, Bratislava

Výstavu Milana Bočkaya s názvom Obrazy z minulého tisícročia (1963 – 1976) uvedie Otis Laubert v Galérii 19, vo štvrtok o 18.00. Hovoriť bude aj Aurel Hrabušický a samozrejme aj autor.

Divadlo / Divadlo na Peróne: Rany

19.00, Tabačka Kulturfabrik, Košice

Tvorivý rezidenčný projekt Divadla na Peróne, českého režiséra Jána Komárika a Tabačky sa volá Rany – ide o inscenáciu inšpirovanú textom Dany Turanskej, ktorý bol ocenený v rámci súťaže pre mladých autorov Vejk ap. Po divadle bude koncert slovinskej kapely Srečna Mladina.

Piatok 10. jún 2011

Výstava / Somethin over the Rainbow + Global Endemit

Kasárne Kulturpark, Košice

Výstava Something over the rainbow, ktorú otvoria v piatok v Kulturparku je pokračovaním projektu česko-poľskej dvojice mladých výtvarníkov Jakuba Adamca a Magdy Janczuk. Doplnkom ich diel bude aj koncert Global Endemit + Jakub Adamec

Pecha Kucha Night Žilina – vol 15

20.20, Stanica Žilina – Záriečie

Druhá tohtoročná Pecha Kucha v Žiline uvedie v tradičnom formáte aj zážitky režiséra Aramisova z Cannes, kde súťažil jeho film Cagey Tigers, ale predstaví sa aj združenie Človek v ohrození, architekt Stano Toman, mjolk, Braňo Jobus a ďalší.

Čítačka / Lucia Piussi

19.00, Artforum na Mlynskej ulici v Košiciach

Lucia Piussi príde svoju knižku Láska je sliepka predstaviť aj do Košíc – o 19.00 bude v Artfore na Mlynskej, akcia pokračuje afterparty od 21.00 v klube Pokhoi, kde Lucia zahrá spolu s Petrom Bálikom.

Výstava / Peter Barényi

19.00, galéria Enter, Bratislava

Galéria Enter otvorí v piatok výstavu Showrooms Petra Barényiho – ide o tematicky a technicky minimalizované diela, ktoré sú vizualizáciou jeho premýšľania o javoch každodenného života.

Sobota 11. jún 2011

Folklórny festival / Javornícke ozveny

13.00, Hvozdnica (okr. Žilina)

V sobotu sa vo Hvozdnici uskutoční už piaty ročník folklórneho festivalu Javornícke ozveny, tento ročníku bude prezentáciou dedičstva ľudovej hudobnej kultúry z dolín Javorníkov, od 13. 00 je pripravený program.

Divadlo / Cena za nežnosť

19.00, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava

Sfilmovaná verzia hry Dana Gordona Cena za nežnosť získala v 80. rokov hneď päť filmových Oscarov. V sobotu si jej divadelnú podobu môžete vychutnať v Mestskom divadlo P. O. Hviezdoslava – hosťovať tam bude pražské Divadlo Palace.

Divadlo / Marjane Satrapi: Broderies

19.00, Stanica Žilina – Záriečie,

Marjane Satrapi sa nielen v komixovom svete preslávila excelentnou ságou Persepolis. Dnes vydáva nové dielo – Broderies (Šitíčko), ktoré je záznamom dôverných rozhovorov iránskych žien. Javiskovú adaptáciu komixu uvedie amatérsky divadelný súbor žilinského Bilingválneho gymnázia pod vedením Nicolasa Theysa.

Nedeľa 12. jún 2011

Koncert / Blues na lodi

19.00, Loď – Divadlo v podpalubí, Bratislava

Ak ste už zažili „Blues na lodi“ tak viete, že iba ťažko si môžete predstaviť lepší nedeľný večer – opäť príde známa zostava – Boboš Procházka, Ajdži Szabo, Pišta Lengyel, Martin Zajko a možno zahrá aj Oskar Rózsa.

Koncert / Databases Tour

20.00, Tabačka Kulturfabrik, Košice

Databases Tour je vlastne mikrofestival prebiehajúci počas jedného večera – spája známejšie a menej známe hudobné projekty. V nedeľu večer v Tabačke vystúpia: Tiedes from Nebula (PL) + Foolk + Tittingur + Dead Janitor + Dj Ujko Ormoš a Stepaside.