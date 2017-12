Kto získa Cenu Oskára Čepana

Tomáš Rafa

Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko a téma nového nacionalizmu v srdci Európy tvoria základ projektu, ktorý ocenila porota. Rafa v ňom mapuje problém nového nacionalizmu vyskytujúceho sa medzi rôznymi skupinami obyvateľov: Poliaci – Židia, Slováci – Maďari / Rómovia, Češi – Rómovia. Dva roky zachytáva prostredníctvom kamery vyhrotené situácie demonštrácií, blokád, protestov, ale i obyčajných dní.

Prečítajte si viac o projekte New Nationalism >>

Tomas Rafa: projekt "New Nationalism in the Heart of Europe" (Nový nacionalizmus v strednej Európe) 2009-2011

Video: NewNationalism.eu: Svätopluk