Rok 2012 v galériách: Bude to o ženách

Výstavy v zahraničí



Pražské galérie plánujú najmä výstavy súčasného umenia, no neobídu ani starých majstrov. Vo februári príde na rad očakávaná výstava diel zlatého veku holandského maliarstva 17. storočia. V Šternberskom paláci by mali byť vystavené aj diela Rembrandta van Rijna. V Galérii hlavného mesta Prahy bude mať výstavu aj Krištof Kintera so staršími, ale aj novými dielami.

K vrcholom brnianskej scény má patriť výstava aktivistickej skupiny Rafani, ktorá bude v Dome umenia začiatkom leta. Dovtedy sa v týchto priestoroch ocitnú aj zástupcovia Slovenska – Ilona Németh a Radovan Čerevka. Medzi najdôležitejšie projekty Moravskej galérie patria Medzinárodné bienále grafického dizajnu a výstava, ktorá postaví vedľa seba diela Jana Kotěru a Dušana Jurkoviča.

Londýnskym galériám vlani kraľovala výstava Leonarda da Vinciho, ktorá sa skončí na budúci mesiac. Presne vtedy otvorí National Portrait Gallery retrospektívu Luciena Freuda. Bude tam aj jeho posledný obraz – portrét dlhoročného asistenta, ktorý namaľoval vlani krátko pred smrťou. V Tate Modern sa zasa usadí Damien Hirst so svojimi žralokmi.

Vo viedenskej Albertine je ešte do konca februára výnimočná výstava surrealistu – René Magritta. Po ňom budú v Albertine pastelové kresby a akvarely slávnych impresionistov a následne kresby Gustava Klimta. V júni budú výstavy s dielami Klimta pokračovať, keďže tento rok je 150. výročie jeho narodenia. Horný Belvedere sľubuje jeho najlepšie diela – od júna až do januára.

MuseumsQuartier vo Viedni sľubuje viacero projektov. V Mumoku koncom januára ukážu diela popartistov Pop and the Sixties. V Leopold Museum je až do apríla Melancholy and Provocation – The Egon Schiele-Project, vo februári sa tiež zapojí k oslavám Gustava Klimta sériou súkromných listov a obrazov, na jeseň chystá výstavu japonských diel pod názvom Jemnosť bytia.

Tím kurátorov newyorského Múzea moderného umenia narazil na vyjadrenie švédskeho dizajnéra a sociológa – Ellen Key v roku 1900 povedal, že nastávajúce storočie bude najmä o progresívnom myslení v dizajne, ktorý slúži deťom. Výstavu Century of the Child: Growing by Design, ktorej predchádzal podrobný výskum, uvidíte, ak si v lete odskočíte do New Yorku.