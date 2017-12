2012: Komu z hudobníkov to vyjde?

Hovoriť začiatkom roka o tom, čo ten rok prinesie, je asi ako predpovedať počasie s mesačným predstihom. V každom prípade je isté, že niekoľko hudobníkov vydá nové albumy a už sa aj trochu vie, aké budú.

10. jan 2012

Nové nahrávky sľubujú viaceré známe mená. Od Paula McCartneyho cez Pearl Jam a Terryho Rileyho až po Sigur Rós a Animal Collective.

Zatiaľ to vyzerá tak, že na hudobnej scéne nás čaká celkom pestrý rok. Rozbehnú ho veteráni, ktorých budú nasledovať ďalšie známe a zaujímavé mená.

Domáca scéna Malé veľké mená Najočakávanejšia udalosť Po deviatich rokoch od ostatného štúdiového albumu sa znovu nakopla aj Slobodná Európa. "Už máme naskúšané nové veci. Práve sedím nad textami, cez víkend by mal byť hotový prvý singel a na jar chceme ísť do štúdia nahrávať," tvrdí spevák Whisky. Hlavnou zmenou i bude zvuk, okrem staronového bubeníka Ďura Černého je už totiž stabilným členom kapely aj druhý gitarista Temo: "Radi by sme ešte zavolali pár hostí, napríklad Laca Lučeniča či Mariána Vargu a chceli by sme rozšíriť aranžmány o nejaké ďalšie nástroje," tvrdí spevák Whisky. Nové pesničky Sľubujú ich Longital, trio Burlas/Kladivo/Zagar aj pesničkárka Zuzana Homolová. Nové nápady majú rozrobené aj skupiny Diego, Got Blue Balls, ale napríklad aj rapper Bene s Delikom alebo zoskupenie Tu v dome. Debuty Konečne by sme mali z CD počuť osobité songy skupiny Med aj sólový album talentovaného tínedžera Pjoniho, ktorý ponúkne "najmä ambientnejšie plochy v podobnom duchu, ktoré dokopy tvoria osobný príbeh". Či sa konečne k oficiálnemu albumu dokope alternatívna legenda Kosa z nosa, vyzerá byť stále viac nemožné než možné. Coververzie Niekoľko slovenských hudobníkov budete počuť na špeciálnej kompilácii, ktorú k svojmu 25. výročiu chystá skupina Mňága a Žďorp. S jej pesničkami sa napríklad pohrali Živé kvety, Longital aj Sto múch.

Kto ešte nechce do dôchodku

Vlani oznámil koniec koncertných turné, no štúdiu ešte neodolal. 77-ročný Leonard Cohen poteší svojich fanúšikov na konci januára možno naposledy. „Vekom som pochopil, že mojím príkazom je Nikdy len tak nelamentuj. Ak sa niekto chystá vyjadriť veľký a nevyhnutný koniec, ktorý nás všetkých čaká, mal by to urobiť dôstojne a krásne.“

O pár dní neskôr príde Paul McCartney s nahrávkou Kisses in the Bottom. Nájdete na nej dve novinky a niekoľko amerických štandardov, ktoré exbeatlesák počúval ešte ako dieťa spolu s otcom. V štúdiu mu vypomohli Eric Clapton, Diana Krall aj Stevie Wonder.

Ak aj Bob Dylan vie, čo urobí najbližšie, necháva si to pre seba. Ale už tento mesiac vyjde štvoralbum Chimes of Freedom s jeho coververziami, ktoré pre 50. výročie vzniku Amnesty International nahrali viacerí slávni muzikanti - Patti Smith, Joan Baez, Pete Townshend, Mark Knopfler, Lenny Kravitz či Queens of the Stone Age.

Zo slávnej generácie Sixties sa čoskoro pripomenú aj The Doors. K výročiu ich posledného albumu L. A. Woman je pripravená výpravná dvojdisková reedícia s jednou dosiaľ nevydanou piesňou a zatiaľ neznámymi alternatívnymi štúdiovými demonahrávkami (napríklad hitu Riders on the Storm).

Neil Young zase na svojej webovej stránke napísal, že sa teší z príchodu zvukového záznamu s vysokým rozlíšením, čo môže znamenať nový album, ale skôr pokračovanie archívnych nahrávok, na ktoré sa už dlhšie čaká a ich pôvodne plánovaný termín bol vlani.

Taliansky skladateľ Nino Rota zomrel už v roku 1979, ale sila jeho tvorby stále funguje. Nepochybne to potvrdí aj dvojalbum poskladaný z 34 menej známych či už nedostupných soundtrackov tohto veľmajstra filmovej hudby a dlhoročného spolupracovníka režiséra Federica Felliniho. Nahral ho orchester Solisti E Orchestre Del Cinema Italiano.

Žijúcim klasikom-klasikom je americký skladateľ Terry Riley. Vydavateľstvo Johna Zorna Tzadik má v sekcii Upcoming releases nahrávku Aleph, o ktorej píše "Hudba zachytáva magicky mystické vibrácie, nadčasové, meditatívne a úchvatné. Moderná klasika od krstného otca minimalizmu, ktorý stále pokračuje v prekvapovaní a výzvach."

Čo bude a čo len možno

Pred pol druha rokom spievala prvýkrát na Slovensku a po piatich rokoch konečne dokončila nové CD. Termín vydania je február a podľa vydavateľa je to „encyklopedická definícia umenia Sinéad O’Connor: piesne o láske a strate, nádeji a ľútosti, bolesti a vykúpení, hneve a spravodlivosti, ktoré tvoria dojímavé, vzrušujúce, brilantné skladby vystavané okolo speváčkinho hlasu v najlepšej forme“.

Rok 2012 by mohol patriť aj írskej štvorici U2, ale rovnako nemusel. „Robíme na troch albumoch naraz. Ešte sme sa nedohodli, v akom poradí budú, ale The Songs Of Ascent má krásnu intímnosť, o ktorej hovoríme,“ vyvesil na web skupiny Bono. Gitarista The Edge však dodáva, že pri hľadaní nového zvuku sa už stihli tak pohádať, že radšej nechajú nové veci ešte chvíľu odležať.

Pearl Jam zase vlani poriadne oslávili dvadsať rokov od debutového albumu Ten. Spevák Eddie Vedder pripravil výbornú sólovku Ukulele Songs, no nezanedbal ani domovskú skupinu. Tá už hráva nový singel Olé a v marci má objednané štúdio. Novinka má byť tvrdšia ako Backspacer (2009) a keďže bude desiatym štúdiovým albumom, očakáva sa niečo špeciálne. Možno niečo z neho zaznie aj na letnom európskom turné, v rámci ktorého sa kapela 2. júla zastaví v Prahe.

Drobným problémom pre Pearl Jam by mohol byť iba bubeník Matt Cameron. Stále totiž funguje aj v ďalšej kultovej skupine zo Seattlu Soundgarden, ktorá sa opäť dala dokopy a tiež chystá nové CD.

Nezhody po rokoch vyprchali aj medzi štvoricou zakladajúcich členov heavymetalovej legendy Black Sabbath. A nezostalo len pri koncertoch, s novým materiálom, ktorý je podľa gitaristu Tommiho Iommiho „v duchu a zvuku starého Sabbathu“, im pomôže slávny producent Rick Rubin. Slová „teraz alebo nikdy“ dostali nečakanú naliehavosť, keďže Iommimu v týchto dňoch diagnostikovali rakovinu.

Dlhánsku pauzu chcú svojmu publiku vynahradiť aj americkí rockeri Van Halen. Album A Different Kind of Truth vyjde 7. februára a budete na ňom dokonca počuť aj speváka Davida Lee Rotha.

Veľké hiphopové mená vypustili nové veci vlani, takže skôr sa dopredu derie mladá scéna. Na jar si dali termín vydania islandskí postrockeri Sigur Rós, pri charakterizovaní novinky používajú slová ako „introvertná, plávajúca, minimalistická“.

Nadšenie z obnovenej chuti do spoločného hrania a nahrávania už skloňujú v rozhovoroch aj milovníci psychedelických nálad a elektronických mašiniek Animal Collective a nemecké duo Mouse on Mars, ktoré ponúka IDM čiže inteligentnú tanečnú hudbu. Druhí menovaní už majú aj názov (Parastrophics) a termín (28. február).

A na záver ešte dva reparáty. Nepodarené posledné albumy sa vyhrážajú v tomto roku vytesniť z hláv fanúšikov novinkami Madonna a Metallica.