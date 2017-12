Radio_Head Awards boli najmä cenami Bety Majerníkovej

Hudobne zaujímavejší, lepšie zorganizovaný a neskloňovali sa tam iba nové mená. Tak vyzeral piaty ročník cien Rádia_FM.

4. mar 2013 o 18:21 Oliver Rehák

Radio_Head Awards vytiahli to podstatné z hudobného roka 2012. Zbližovanie alternatívy s mainstreamom potvrdili Vec a Billy Barman, ktorí účinkovali aj na Slávikoch.

V nedeľu večer znelo v bratislavskom MMC klube veľa rôznej hudby.

Tohtoročné udeľovanie cien Radio_Head Awards však zosobnila jediná pesnička.

Kvety pre Bety

„Míňajú ma dni/ sú ako my/ nemôžu mať všetko, čo by chceli/ musia zabudnúť,“ spievali Longital so sprievodom Korben Dallas, a keď na záver peknej balady medzi ľudí hádzali kvety, už bolo každému jasné, že toto nie je len obyčajné vystúpenie.

Šina takmer úplne splynula s pôvodným partom Bety Majerníkovej, bol to najsilnejší moment večera, ktorý ešte dlho zostane v pamäti.

Pesnička z albumu Háj & lov zaznela na počesť jej speváčky. Keď skupina Noisecut vlani získala cenu za album roka, nik netušil, že sa stane posledným. Bety zomrela v máji pri autohavárii.

S cenami Rádia_FM bola spojená od začiatku. Vymyslela sošku pre víťazov, niekoľkokrát ju so svojou skupinou sama dostala. Cenu za prínos do hudby nemohol tento rok dostať nik iný.

Noisecut skončil silným rozlúčkovým koncertom na festivale Grape a jeho členovia ukázali, že úspech skupiny nebol náhodný.

Kapelník Erik Horák naplno rozbehol nový projekt Zlokot, ktorý sa na cenách Rádia_FM zaslúžene stal nováčikom roka. Dokazuje to aj jeho debutový album, ktorý práve vychádza.

Na piatom ročníku sa opäť potvrdilo, že najviac fanúšikov majú skupiny Billy Barman a Puding pani Elvisovej. Stačí im urobiť jeden singel alebo pár koncertov a vždy sa to skončí nejakou cenou.

Čo do počtu cien víťazom sa stal Vec. Rapper, ktorý už dávno prerástol výlučne hiphopovú komunitu, mohol k dvom soškám pridať tretiu, keby sa mu v kategórii singel nerozdelili hlasy pre dvojicu nominovaných pesničiek.

Vecov album Stereo Farbo Slepo získal cenu poslucháčov, v ešte silnejšej konkurencii nahrávok roka 2012 podľa hudobných kritikov a promotérov sa tou najlepšou stala Chobotnica Tomáša Slobodu a jeho vynovenej skupiny Sounds Like This.

Scénu treba spájať

Galavečer tentoraz nebol v priamom televíznom prenose. Škoda. Bol totiž oveľa lepší než vlani.

Na pódiu znela lepšia hudba (vítané generačné osvieženie priniesli Karpatské chrbáty), o skupinách Swan Bride a Nvmeri bude ešte veľa počuť, šťastný ťah bol nechať moderovanie zákulisia Pištovi Vandalovi a Rudimu Rusovi.

Veľmi sympatické novinky boli finančné prémie po 2500 a 500 eur, aj videografika ceremoniálu z dielne mladého dua Ové pictures.

Diskutovať sa dá o vzniku niektorých nominácií. Preferovanie vybraných mien a ignorovanie iných je čudné, scénu treba spájať. Selektovať treba len to, či je hudba zaujímavá.