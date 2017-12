Aké nové knihy sa oplatí čítať

Toto je náš výber z kníh momentálne dostupných na našom trhu, ktoré odporúčame na mesiace, keď je na čítanie najviac času.

14. máj 2013 o 18:00 kul

LETNÉ ČÍTANIE



| Domáca tvorba | Preklady | Knihy o umení, dejiny a knihy o vede

Hoci mesiacom knihy je marec a Svetový deň knihy je v apríli, knihy a ich autori sa intenzívne skloňujú aj v máji. Dnes je na Slovensku, ale aj v mnohých európskych metropolách Noc literatúry, počas ktorej známe osobnosti čítajú úryvky z diel európskych autorov na netradičných miestach. Tak napríklad v Bratislave môžete zažiť ich „čítačky“ uprostred cintorína Kozia brána.

Zajtra sa zasa v Prahe začína štvordňový medzinárodný veľtrh Svet knihy. Jeho čestným hosťom je tento rok Slovensko, ktoré pripomenie storočnicu od narodenia Dominika Tatarku, 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu i dvadsať rokov existencie samostatných republík Česka a Slovenska. Do Prahy cestuje vyše 40 spisovateľov, ako aj ilustrátori, hudobníci a herci, ktorí budú aktérmi sedemdesiatich sprievodných akcií.

Ani v našej prílohe nechýba kniha Navrávačky, ktorá konečne vyšla z Tatarkovej pozostalosti. Ponúkame vám aj niekoľko ďalších diel súčasných, možno aj budúcich klasikov. Domácich i svetových, beletriu, životopisy, literatúru faktu, knihy o umení aj o vede. Je to náš výber z kníh momentálne dostupných na našom trhu, ktoré vám odporúčame na letné mesiace, keď je na čítanie najviac času.

Domáca tvorba

Pavel Vilikovský: Prvá a posledná láska

Slovart

Prvá a posledná môže byť jedna a tá istá. No tentoraz nie, pre hrdinu prvej novely bola v detstve takou neuvedomenou, ale prvou láskou pomocnica v domácnosti. A v druhej novele sa zasa hlavná postava na sklonku života snaží po predošlých neúspechoch nejakú ideálnu osobu nájsť. Vybral si jednu a snažil sa do nej vložiť všetko, čo si idealizoval o ženách. Aspoň to ex post vraví autor, hoci dodáva, že takéto vysvetlenie by použil len v sebaobrane.

Dušan Mitana: Patagónia

KK Bagala

Kultová novela, ktorou spolu s poviedkami Psie dni vstúpil Mitana pred štyrmi desiatkami rokov do slovenskej literatúry. Mladý búrlivák, nie nepodobný svojmu autorovi, odchádza zo štúdií, háda sa s rodičmi, provokuje, zvlášť pri získavaní priazne istej vydatej ženy, skúša šťastie ako spisovateľ. Mitana v plnej paráde, kniha na jeden dúšok.

Martin Kasarda: Posledná večera a iné radosti

Marenčin PT

Sedem poviedok, ktoré spája pochybovanie, neurčitosť a neistota, ale tiež sarkazmus, čierny humor a existenciálne dumanie. V knihe nechýba ani pôvodná verzia poviedky (azda) Posledná večera, ktorá vyšla v roku 1991 v Kultúrnom živote. Vyvolala nielen diskusiu o hraniciach slobody slova, ale mnohým sa hodilo využiť ju na likvidáciu tohto legendárneho časopisu.

Zuzana Golianová: Ako z cukru

Marenčin PT

Ako z cukru je zbierka trinástich poviedok. Zachytávajú ženu raz vo výnimočných, inokedy v úplne bežných situáciách. Nachádzajú ju vo vzťahoch, ktoré sa akoby častejšie končia, než sa začínajú. O smútku rozmýšľa s humorom, o hlbokých emóciách s nadhľadom, nežnosť sprevádza sila a k veľkým príbehom jej stačí len pár slov. Intimita duše sa stáva všadeprítomnou realitou. Je ako z cukru. Keď sa namočí, stráca sa, ale chuť zostáva...

Iveta Radičová, Ľuba Lesná: Krajina hrubých čiar

Ikar

Expremiérka Iveta Radičová v rozhovore s Ľubou Lesnou deklaruje svoje názory na stav demokracie na Slovensku. Predostiera svoje názory na rozdelenie Česko-Slovenska, éru mečiarizmu, ale aj viaceré veľké politické kauzy. Konštatuje, že novodobá história Slovenska je rukopisom troch mužov: Mečiara, Dzurindu a Fica. Nevyhýba sa ani témam Gorila či Generálna prokuratúra a tiež dáva možnosť nazrieť do zákulisia politiky.

Dominik Tatarka: Navrávačky

Artforum

Záznam Tatarkovho rozprávania s jeho poslednou múzou Evou Štolbovou (pôvodne „navraveného“ na magnetofónový pás) plynie voľne a ľahko. Matka, detstvo, mladosť, študentské časy, Povstanie, povojnová éra. Tatarkove postoje a svojrázne názory na lásku, ženy, zbožnosť či komunizmus ho predstavujú ako originálneho slovenského intelektuála, ktorého je radosť čítať i radosť s ním vnútorne polemizovať a nesúhlasiť.

Tomáš Berka, Fedor Frešo: Rocková Bratislava

Slovart

Legendárni hudobníci zmapovali okolo 400 rockových, bratislavských zoskupení a kapiel, ktoré sa od roku 1960 po súčasnosť významne zapísali do slovenskej hudobnej histórie. Pozoruhodný je aj pohľad na skúšobne, domy kultúry a domovské stanice kapiel, ako i jedinečná exkurzia do obyčajov panujúcich na zájazdoch. Históriu bratislavského rocku uzatvára podrobný register zachytávajúci takmer 1500 rockových muzikantov aj s kapelami, v ktorých pôsobili, ako i zloženie a roky ich fungovania.

Ján Štrasser: Džez nám každodenný daj nám dnes

Forza

Publicista, básnik a prekladateľ Ján Štrasser pokračuje v cykle svojich knižných rozhovorov so známymi osobnosťami. Po Milanovi Lasicovi, Zdene Studenkovej či Kamilovi Peterajovi tentoraz vyspovedal džezmena Petra Lipu. Čerstvý sedemdesiatnik spomína na detstvo, prvé kontakty s hudbou a fascináciu džezom. Príde aj na spoločenské témy a na postoje, ktoré Lipa zaujal počas rokov 1968 a 1989, na rodinné vzťahy aj na peniaze.

Oľga Feldeková: Kým som šťastný

Ikar

V najnovšej knihe Oľgy Feldekovej sa Boh chystá zničiť svet, ale jeden z jeho anjelov dostane od neho šancu svet zachrániť – ak zostúpi v ľudskej podobe na zem a ak sa mu podarí nájsť aspoň jedného šťastného človeka. Aby sa mu dobre hľadalo, musí mať zamestnanie, v ktorom môže putovať od človeka k človeku. Stane sa teda poštárom. Autorka hovorí: „Moja kniha nie je o naozajstných osobách, a preto sa v nej môže nájsť ktokoľvek na svete,“ A teda možno aj poštár.

Dušan Šimko: Maratón Juana Zabalu

Kalligram

Kniha poviedok slovenského autora, ktorý od roku 1968 žije vo Švajčiarsku, vyšla prvýkrát v londýnskom exilovom vydavateľstve Rozmluvy v roku 1984 v slovenčine. Šimko, ktorý dovtedy písal publicistiku v nemčine, sa po tejto knihe rozhodol, že jeho literárnym jazykom bude slovenčina.

Alfréd Grosz: Povesti spod Tatier

Marenčin PT

Po Alfrédovi Groszovi je pomenovaný žľab a pilier v stene Slavkovského štítu a v horolezeckej kronike Vysokých Tatier má tento bývalý stredoškolský profesor v Spišskej Novej Vsi a Kežmarku zapísaných vyše sto prvovýstupov. Táto kniha však nie je o horolezectve, ale o povestiach, ktoré Grosz roky v tatranskej prírode od ľudí počúval, zapisoval si ich a dokázal aj skvelo prerozprávať.

Jana Juráňová: Utrpenie starého kocúra. Mor(t)alitka



Aspekt

„Zuzana so svojím ponížením sa stala súčasťou národného duchovného majetku. Cudzie narábanie s jej telom bez jej vôle a možnosti brániť sa je navždy zaznamenané v knihe." Pod žánrovým označením Mor(t)alitka sa skrýva mierne detektívna novela o zákulisí literárneho sveta, predovšetkým však o schopnosti slova - aj toho literárneho - ubližovať. Autorka je trojnásobnou finalistkou ceny Anasoft litera.