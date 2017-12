Nová Rowlingová aj príbeh Amy Winehouse

Toto je náš výber z kníh momentálne dostupných na našom trhu, ktoré odporúčame na mesiace, keď je na čítanie najviac času.

LETNÉ ČÍTANIE



Svetová literatúra

J. K. Rowlingová: Prázdne miesto

Albatros Plus

Zdá sa, že Rowlingová dokázala bez problémov prestúpiť zo sveta fantázie a detských čitateľov do aktuálnej spoločenskej problematiky. Prázdne miesto, ktoré ostane v mestskej rade v mestečku Pagford, sa zakrátko stane spúšťačom najväčšej vojny, akú kedy mesto zažilo. Voľby, ako to už býva, sú plné intríg, otázkou je, akú dlhú pamäť majú britskí voliči.

Mitch Winehouse: Amy, moja dcéra

Ikar

Niekedy je v názve knihy všetko podstatné ako v tomto prípade. Otec slávnej anglickej speváčky, ktorá zomrela ako 27-ročná, spomína na jej život. Ešte viac než o hudbe je to príbeh bezmocného rodiča snažiaceho sa zachrániť svoje talentované, ale už dávno dospelé dieťa pred drogami a alkoholom. Otvorený, drsný a zároveň veľmi smutný príbeh, ktorý napísal, aby pomohol sebe aj iným rodičom.

Zadie Smith: NW

Artforum

Britská metropola, konkrétne jej severozápad, NW, je miestom, v ktorom sa odohráva najnovší román autorky bestsellerov Biele zuby či O kráse. Jamajské korene autorky sa prejavili aj tentoraz, Zadie Smith si všíma multikultúrne prostredie, prelínanie a spolužitie rôznych svetov a kultúr, životov a príbehov na území jednej štvrte jedného mesta.

Tom Santopietro: Fenomén Krstného otca

Premedia

Istý chýrny taliansky zločinec priznal, že podľa filmového vzoru začal používať dnes veľmi obľúbenú frázu (a nielen v podsvetí) - dám ti ponuku, ktorá sa neodmieta. Tým filmovým vzorom bola majstrovská trilógia Francisa Forda Coppolu a kniha potomka talianskych imigrantov sa pokúša analyzovať dôvody globálneho úspechu tejto filmovej klasiky.

Neil Young: Hipíkovy sny

NLN

Najzaujímavejšie knihy o hudobníkoch sú často tie, ktoré napíšu oni sami. To je aj prípad kanadského pesničkára Neila Younga. Nie sú to jeho spomienky a už vôbec to nie je klasická autobiografia. Skôr zbierka esejistických úvah jednej z najvplyvnejších postáv na hudobnej scéne od 70. rokov, muzikanta fascinovaného rovnako zvukom ako aj výrobou elektromobilu LincVolt.

Daniel Silva: Padlý anjel

Slovenský spisovateľ

Namiesto pôvodného plánu reštaurovať obraz od Caravaggia vo Vatikáne sa musí tajný agent Allon – inak tiež výborný reštaurátor - venovať vyšetrovaniu záhadnej smrti mladej ženy, ktorú našli v Bazilike svätého Petra. Stopy vedú k medzinárodnému gangu priekupníkov s umeleckými pamiatkami a hoci sa dá tušiť (a čitatelia sa na to aj spoliehajú), že Allon nesklame, čítanie poskytuje pôžitok z tvorby amerického majstra detektívok.

Arnošt Goldflam: Tata a jeho syn

Sefer

Svoj neopakovateľný herecký prejav, známy hlavne z brnianskeho HaDivadla, dokáže Goldflam vtlačiť aj písanému slovu. Každý, kto ho pozná, pri čítaní tejto knihy má pocit, že Goldflama počuje. Ten s osobitým humorom v sedemnástich poviedkach, ktorých hrdinom je jeho otec - tata, zachytáva 50. a 60. roky v Brne, atmosféru komunistického režimu i osudy jednej židovskej rodiny v tom všetkom.

Jaroslav Seifert: Jaro, sbohem – Přilba hlíny – Dodatky (1939 – 1948)

Akropolis

Kto sa obáva, že poézia laureáta Nobelovej ceny za literatúru z roku 1984 je pre laika „ťažká“, toho možno presvedčia slová editora 5. zväzku Seifertovho diela Jiřího Flajšmana: „Seifert tohto obdobia nie je hľadačom zložitého výrazu, svoje verše nezaťažuje finesami a neexperimentuje s rafinovanými básnickými prostriedkami,“ hovorí a dodáva, že schopnosť svoje verše „porozprávať“ patrí k jeho najcennejším vlastnostiam.

Michail Šiškin: Listovník

Slovart

Slovom listovník sa v ruštine kedysi označovali zborníky vzorových listov. V tomto diele však nejde o klasický román v listoch, skôr o podobnú zbierku súkromných, často aj ľúbostných listov, v ktorých autor inscenoval dokonalý súzvuk oboch pisateľov, hoci sa nikdy nestretli. Líniu románového príbehu tvoria dva hlasy: ženský Sašin a mužský Voloďov. Sú ako dve sínusoidy, ktoré sa občas pretnú a potom letia svojím smerom. Ich priesečníky sú práve drobné detaily, čo spájajú svet, aby sa nerozsypal, a tie sú všade okolo nás.

Andruchovyč Jurij: Moskoviáda

Kalligram

Moskoviáda - román hrôzy je rozprávanie o jednom dni zo života ukrajinského literáta s čudným menom Otto von F. v Moskve. Nezvyčajná zmes niekoľkých prozaických štýlov - thrilleru, čierneho realizmu, parodickej love story či politického pamfletu zaujme čitateľov dynamikou a špecifickou autorskou poetikou.

Hans Christian Andersen: Obrázková kniha bez obrázkov

Tatran

Že slávny dánsky spisovateľ sa okrem rozprávok venoval aj tvorbe pre dospelých, sa až tak nevie. Pripomína to aj slovenský preklad jeho tridsiatich miniatúr, ktoré on sám považoval za svoje najlepšie dielo. Andersen si uvedomoval, že stvoril niečo, čo v jeho ére bolo zriedkavosťou – originálnu nadžánrovú knihu, ktorú si môžete prečítať s ilustráciami Igora Piačku.