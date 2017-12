Krásna kniha priekopníka fotografie aj príbeh prezidenta Tisa

Toto je náš výber z kníh momentálne dostupných na našom trhu, ktoré odporúčame na mesiace, keď je na čítanie najviac času.

14. máj 2013 o 18:00

LETNÉ ČÍTANIE



| Domáca tvorba | Preklady | Knihy o umení, dejiny a Knihy o vede

A. Hrabušický, F. Vančo: Viliam Malík

Slovart, SNG, Photoport

Prvá z monografií novej knižnej edície Osobnosti slovenskej fotografie predstavuje tvorbu a život Viliama Malíka – jedného z najvýznamnejších predstaviteľov modernej fotografie na Slovensku v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Malík bol fotograf - amatér, ktorý sa stal priekopníkom. Vďaka nemu si nemusíme iba predstavovať, ako v prvej polovici 20. storočia vyzerali mestá a vidiek na Slovensku. Zaujímali ho rozličné témy, ktoré fotografoval neúnavne v priebehu takmer jedného storočia.

A. Hrabušický, F. Vančo: Anton Podstraský

Slovart, SNG, Photoport

Teoretikmi prehliadaný fotograf, „synáčik ulice“ Anton Podstraský fotografoval od 60. rokov minulého storočia. Zaujímal ho život v uliciach miest a dedín, ale aj v ich najzapadnutejších putikách. „Nemohol sa stať vojnovým fotoreportérom, ale napriek tomu, akoby sa trvalo pohyboval v bojovej zóne,“ píše v knihe Aurel Hrabušický. Kniha jeho výnimočných fotografií vychádza v rámci novej edície Osobnosti slovenskej fotografie, ktorá zapĺňa biele miesta dejín fotografie u nás.

B. Németh, J. Viazanička: Premeny Slovenska

Arttoday

Dvaja slovenskí dokumentaristi Boris Németh (.týždeň) a Ján Viazanička (sita) sa už dlhodobo venujú mapovaniu Slovenska prostredníctvom fotografie. V knihe Premeny Slovenska zhromaždili fotografie z ostatných dvoch-troch rokov. Zaujímajú ich marginálne, okrajové témy, každodenný život a často na prvý pohľad nepatrné či naopak bizarné prejavy vizuálnych či hlbších sociálnych, kultúrnych a politických premien krajiny.

Ivan Kamenec: Tragédia politika, kňaza a človeka

Premedia

Po divadelnej monodráme Tiso s Mariánom Labudom v titulnej postave je tu kniha renomovaného historika na rovnakú tému. Ivan Kamenec sa vo svojej monografii, ktorá vychádza v rozšírenom druhom vydaní, zameral na kľúčové roky kontroverzného muža. Prvý slovenský prezident bol viac vždy viac politikom než kňazom a jeho skutky dodnes rozdeľujú spoločnosť aj odborníkov.

Knihy o vede

Michio Kaku: Fyzika budoucnosti

Argo / Dokořán

Michio je teoretický fyzik. No ešte dôležitejšie je, že okrem robenia vedy aj vedu vysvetľuje - a dokáže to ako jeden z najšikovnejších na svete. Vo svojej predchádzajúcej knihe Fyzika nemožného rozprával, kde už veda naráža na ľudské možnosti i na zákony prírody. Vo Fyzike budúcnosti sa však pozrel na také prípady, kde zákony sveta ešte platia, i keď už sa pohybujete na ich hrane. Dozviete sa tak o budúcnosti počítačov i umelej inteligencii, cestovaní kozmom i nanotechnológiách.

John D. Barrow: Kniha vesmírů

Paseka

Vesmír okolo seba, to, čo vidíme i to, čo už nevidíme, vysvetľujú ľudia, odkedy sú ľuďmi. V minulosti sa bezpečne pohybovali na území mýtov a legiend, neskôr začali pozorovať a vytvárať matematické konštrukcie. A ešte neskôr aj hľadať zákony, ktoré boli často ešte bizarnejšie než tie dávne mýty. Profesor kozmológie z univerzity v Cambridge v tejto knihe vysvetľuje rôzne hypotézy o fungovaní kozmu. Aj tie vzrušujúce, ktoré hovoria, že žijeme na jednom z mnohých možných svetov.

Joanne Baker: Fyzika. 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať

Slovart

Fyzika je strašiak, ktorým nás na strednej škole naháňali profesori. A ktorým nám dokazovali, že ak oni budú chcieť, tak my určite neprelezieme do ďalšieho ročníka. Že to tak nie je a že fyzika je základ úplne všetkého, čo nás v našich životoch obklopuje, snaží sa ukázať ďalšia časť z populárnej edície 50 myšlienok. Dozviete sa tak o pohybe, dočítate sa o Schrödingerovej mačke aj čiernych dierach a možno zistíte, že fyzika nie sú len zložité vzorce, ale možno aj napínavá zábava.