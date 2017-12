Akčné filmy ma nudia, tvrdí Bruce Willis

15. aug 2013 o 19:46 Kristína Kúdelová

Populárny americký herec nie je práve ten typ, čo doma počíta bankovky. Ale zarobí si rád.

Nedávno si šiel Bruce Willis pozrieť film Svetová vojna Z a vraj sa mu celkom páčil.

Ale ak ide o akčné filmy, v ktorých hrá on sám – ach, ani sa ho nepýtajte. Už ho nebavia.

Priveľa ohňa

„Výbuchy na plátne, to je asi tá najnudnejšia časť mojej práce,“ povedal pre španielsky časopis XL Semanal. „Už som videl toľko ohňových gúľ, že ma to nemôže vzrušiť. Ale ešte stále je veľa divákov, čo sú z čosi takého unesení.“

Áno, z ohňových explózií sa aj starší diváci zvyknú tešiť ako malé deti, a to je aj dôvod, prečo Willis akčné filmy stále nakrúca. „Na nich sa dá najviac zarobiť, a to sa mi na tom ešte stále páči,“ hovorí.

Mimochodom, ani Brad Pitt ešte nenakrútil nič také úspešné, ako je Svetová vojna Z. Ak teda úspech filmu meriame finančným ziskom.

Španielsky časopis pripomína, že Bruce Willis počas svojej kariéry zarobil 170 miliónov dolárov. Či ho raz budú nudiť aj peniaze, k tomu povedal len toto: „Nieže by som si na peniaze zvykol. Ale myslím na ne najmä vtedy, keď niekto iný spomenie, že som bohatý. Nie som zrovna ten, čo doma počíta bankovky.“

Bruce odporúča

Kto by chcel prispieť do jeho rozpočtu, príležitosť bude mať budúci týždeň. Do kín príde s filmom Red 2, kde hrá bývalého agenta CIA – okolnosti ho prinútia ešte čosi vybaviť, a tak zvoláva starý tím.

V skutočnom živote nachádza Willis dobrodružný žáner pri športe, v rozhovore povedal, že so záujmom sledoval olympijské hry v Londýne a že žasne nad športovcami, ktorí prekonávajú prekážky. Trochu pritom aj plakal, čo sa mu veľmi často stáva aj v kine.

Zo svojich filmov by divákom odporučil Pulp Fiction, Šiesty zmysel, Looper alebo 12 opíc.

My by sme pridali nedávny film Kým vyjde mesiac. Aj ten je veľmi dojemný a pôvabný. Režisér Wes Anderson v ňom rozpráva o láske medzi dvomi skautmi. Tieto dve deti sa správajú zrelo ako dospelí, kým tí praví dospelí (medzi nimi aj Bruce Willis) sú popletení ako deti.