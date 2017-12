Filmové novinky v našich kinách

Aj posledný októbrový týždeň je prelomový. Aspoň čo sa týka našej filmovej distribúcie. Prvý raz v histórii jeden deň do kín vstupuje rovná desiatka dlhometrážnych filmov.

31. okt 2013 o 0:00 Miloš Ščepka

Babie leto

Slovenská republika 2013. 90 minút. Scenár: Agda Bavi Pain, Gejza Dezorz. Réžia: Gejza Dezorz. Kamera: Richard Žolko. Strih: Milan Kaliňák. Hudba: Marián Čekovský. Účinkujú: Alexander Bárta, Agi Gubíková, Jevgenij Libezňuk, Igor Krempaský, Jaroslav Mottl a ďalší.

Košický spisovateľ, publicista, dramatik, scenárista, niekdajší člen undergroundovej hudobnej skupiny Liter Geňa Agda Bavi Pain opäť spojil sily s režisérom Gejzom Dezorzom, tvorcom televíznych seriálov Aféry, Ako som prežil, Rádio, Kriminálka Anděl, Mesto tieňov, Obchod so šťastím, Rodinné tajomstvá, ale aj dokumentu Devínsky masaker. Vytvorili spolu filmovú adaptáciu Painovej novely Koniec sveta z roku 2006. Pôvodne zamýšľaný rómsky titul Jesoskero Nilaj sa zmenil na slovenské Babie leto, ale film podľa zámeru zostal thrillerom „o pomste v drsných uliciach hlavného mesta slovenskej periférie.“

Battle Of The Year: The Dream Team

USA 2013. 109 minút. Scenár: Brin Hill, Chris Parker. Réžia: Benson Lee. Kamera: Michael Barrett. Strih: Alessandra Carlino, Peter S. Elliot. Hudba: Christopher Lennertz. Účinkujú: Josh Holloway, Laz Alonso, Josh Peck, Caity Lotz a ďalší.

Začiatkom 70. rokov minulého storočia newyorskí černosi a Portoričania obohatili pouličný hip-hopový tanečný prejav o breakdance. V roku 2007 mal premiéru film kórejsko-amerického dokumentaristu Bensona Lee o svetovej tanečnej súťaži v breakdance Battle of the Year. Teraz sa Lee k téme vrátil, aby v kalifornskom Los Angeles a francúzskom Montpellieri za 20 miliónov dolárov nakrútil hraný tanečný film o ceste losangeleského tímu breakdancerov za triumfom.

Camille Claudel 1915

Francúzsko 2012. 97 minút. Scenár a réžia: Bruno Dumont. Kamera: Guillaume Deffontaines. Strih: Basile Belkhiri, Bruno Dumont. Účinkujú: Juliette Binoche, Jean-Luc Vincent, Emmanuel Kauffman, Robert Leroy, Marion Keller a ďalší.

Bez hudby a s monofónnym kontaktným zvukom nakrútil francúzsky samouk a filmový provokatér Bruno Dumont (Hadewijch - medzi Kristom a Alahom) svoj siedmy film. Vykresľuje detailný portrét francúzskej výtvarníčky Camille Claudel, žiačky a milenky sochára Augusta Rodina, u ktorej sa od roku 1905 prejavovali znaky paranoje a schizofrénie. Po smrti milovaného otca ju rodina na popud brata – básnika a dramatika Paula Claudela nechala zavrieť v psychiatrickej liečebni, odkiaľ sa už úbohá žena napriek odporúčaniam lekárov do smrti v roku 1943 nedostala. Tri desaťročia strávila v ústave Montdevergues Asylum v Montfavete, šesť kilometrov od Avignonu. Film nie je bohatý na dej, zato výkon Juliette Binoche v hlavnej role je pozoruhodný.

Enderova hra

Ender's Game. USA 2013. 115 minút. Scenár a réžia: Gavin Hood. Kamera: Donald McAlpine. Strih: Lee Smith, Zach Staenberg. Hudba: Steve Jablonsky. Účinkujú: Asa Butterfield, Harrison Ford, Hailee Steinfeld, Abigail Breslin, Ben Kingsley, Viola Davis, Aramis Knight, Suraj Partha, Moises Arias, Khylin Rhambo a ďalší.

Malý Andrew "Ender" Wiggin je jedinou nádejou celého ľudstva, kruto decimovaného vojnou s mimozemskou civilizáciou. Jeho vzdelávanie a tréning vyzerá ako škola hrou. Krutou, zákernou, nemilosrdnou hrou. Juhoafrický herec Gavin Hood ako režisér začínal adaptáciou Sienkiewiczovho románu Púšťou a pralesom. Za sociálnu drámu Tsotsi získal Oscara a tak v roku 2009 mohol v Hollywoode nakrútiť X-Men Origins: Wolverine. Teraz pre filmové plátno adaptoval kultový sci-fi román Orsona Scotta Carda z roku 1985, venčeným cenami Hugo aj Nebula. A pretože Card ho rozpracoval do celej série kníh, máme sa na čo tešiť.

Hlas

Ses. Turecko 2010. 97 minút. Scenár: Uygar Sirin. Réžia: Ümit Ünal. Kamera: Türksoy Gölebey. Strih: Cicek Kahraman, Natalin Solakoglu. Hudba: Mehmet Cem Unal. Účinkujú: Selma Ergeç, Mehmet Günsür, Isik Yenersu, Eylem Yildiz, Hakan Karahan, Emre Akay, Levent Yilmaz, Selen Uçer, Serra Yilmaz a ďalší.

Videli ste už turecký horor? A navyše aj poetický? Milovníci bizarností si určite nenechajú ujsť film podľa predlohy tureckého spisovateľa Uygara Şirina, v roku 2011 ocenený za kameru a hudbu na festivale v Ankare. Mladá žena Derya začne počuť zvláštny hlas, prichádzajúci zo záhadného zdroja, ktorý jej odhaľuje nikým nepoznané súvislosti. Je to hlas boží alebo diabolský?

Hlboko

Djúpið / The Deep. Island-Nórsko 2012. 93 minút. Scenár: Jón Atli Jónasson, Baltasar Kormákur. Réžia: Baltasar Kormákur. Kamera: Bergsteinn Björgúlfsson. Strih: Sverrir Kristjánsson, Elísabet Ronaldsdóttir. Hudba: Daníel Bjarnason, Ben Frost. Účinkujú: Ólafur Darri Ólafsson, Jóhann G. Jóhannsson, Thora Bjorg Helga, Theodór Júlíusson, María Sigurðardóttir a ďalší.

Keď sa pred tridsiatimi rokmi v búrke potopila islandská rybárska loď, rybár Gulli plával celé dlhé hodiny v ľadovej vode a prešiel aj cez lávové pole, aby našiel pomoc. Vedci odmietali uveriť, že ľudský organizmus vydrží taký nápor. Napriek mnohým detailným vyšetreniam však Gulliho záchrana dodnes zostáva záhadou. Islanďania ju milujú, a tak o nej islandský filmový a divadelný režisér, herec, scenárista a producent Baltasar Kormákur Baltasarsson (Kontraband) vlani nakrútil celovečerný hraný film, ocenený rovným tuctom islandských národných filmových cien Edda.

Příběh kmotra

Česká republika 2013. 99 minút. Scenár: Petr Nikolaev, Miroslav Oščatka, Jaroslav Kmenta. Réžia: Petr Nikolaev. Kamera: David Ployhar. Strih: Adam Dvořák. Hudba: Kristian Koll. Účinkujú: Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Vica Kerekes, Jan Vondráček, Kryštof Hádek, Zuzana Čapková, Andrej Hryc, Vladimír Brabec a ďalší.

Český režisér Petr Nikolaev (Báječná léta pod psa, Lidice) načrel do podobného zdroja ako tvorcovia filmov Czech Made Man, Hranaři a Kajínek. Nechal sa inšpirovať prípadom českého „kontroverzného podnikateľa“ Františka Mrázka, ktorý sa z veksláka vypracoval na jedného z najmocnejších mužov českého organizovaného zločinu. Od roku 1989 sa mu síce darilo unikať pred spravodlivosťou, ale guľke nájomného vraha v roku 2006 neušiel. Nikolaev voľne podľa bestselleru Jaroslava Kmentu Kmotr Mrázek nakrútil čistokrvnú kriminálnu drámu so zmenenými menami, ale známymi udalosťami. Zločinca Vedrala stvárnil Ondřej Vetchý, policajta Cajthamla, ktorý ho chce usvedčiť, Lukáš Vaculík. Nechýba Andrej Hryc a bujná hruď Vice Kerekesovej.

Ticho na mori

La mer à L'aube / Das Meer am Morgen. Francúzsko-Nemecko 2011. 90 minút. Scenár a réžia: Volker Schlöndorff. Kamera: Lubomir Bakčev. Strih: Susanne Hartmann. Hudba: Bruno Coulais. Účinkujú: Marc Barbé, Arielle Dombasle, Jean-Pierre Darroussin, Ulrich Matthes a ďalší.

Jedným z piatich nových filmov, inšpirovaných 2. svetovou vojnou, ktoré sa tohto roku dostávajú do slovenských kín je i dráma nemeckého scenáristu a režiséra Volkera Schlöndorffa Ticho na mori. Vznikla ako televízny film o smrti mladého francúzskeho básnika Guya Môqueta. Bol jednou zo 150 obetí, ktoré dali Nemci popraviť ako pomstu za atentát na nemeckého dôstojníka. Film, ktorý získal viacero televíznych ocenení, rekonštruuje atentát, život v internačnom tábore a napokon i prípravu a realizáciu popravy. Kameramanom bol Bulhar Lubomir Bakčev a hudbu majstra Bruna Coulaisa nahral Bulharský symfonický orchester.

Vtáči úlet

Free Birds. USA 2013. 85 minút. Scenár: Jimmy Hayward , Scott Mosier, David I. Stern, John J. Strauss. Réžia: Jimmy Hayward. Výtvarník: Kevin R. Adams. Strih: John Venzon. Hudba: Dominic Lewis. Účinkujú: Woody Harrelson, Owen Wilson, Dan Fogler, Amy Poehler, Colm Meaney, Lesley Nicol a ďalší.

Americký rodinný digitálne animovaný 3D film Free Birds nemá okrem slovenského názvu (a niektorých motívov) nič spoločné so skvelým britským animovaným hitom Slepačí úlet z roku 2000. Režisér a scenárista Jimmy Hayward (Horton) rozpráva o moriakovi Reggiem, ktorý nielenže sám uniká pred pekáčom, ale vydá sa aj na cestu do minulosti, aby navždy vymazal moriaky z tradičnej americkej kuchyne Dňa nezávislosti. Na digitálne animovaný rodinný film bol rozpočet mimoriadne skromný: 35 miliónov dolárov. Postačil však na hviezdne hlasy Woodyho Harrelsona, Owena Wilsona či Georga Takeiho. Naše kiná budú film premietať so slovenským dabingom.

Žena v klietke

Kvinden i buret. Dánsko-Nemecko-Švédsko 2013. 97 minút. Scenár: Nikolaj Arcel. Réžia: Mikkel Nørgaard. Kamera: Eric Kress. Strih: Morten Egholm, Martin Schade. Hudba: Patrik Andrén, Uno Helmersson, Johan Söderqvist. Účinkujú: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Mikkel Boe Følsgaard, Sonja Richter a ďalší.

Celosvetová obľuba škandinávskych kriminálnych románov je požehnaním pre tamojšiu kinematografiu. Dánsky autor Jussi Adler-Olsen sa preslávil sériou románov o oddelení Q, ktoré vychádzajú aj v slovenskom a českom preklade. Komisára Carla Mørcka (Nikolaj Lie Kaas) za trest preložili do pivničnej kancelárie a zriadili preňho „oddelenie Q“, aby sa zaoberal starými neuzavretými prípadmi a neprekážal pri vyšetrovaní nových. Lenže Mørck a jeho nový asistent Assad (Fares Fares) hneď prvý deň narazia na päť rokov starú kauzu tajomného zmiznutia političky Marete Lynggaardovej (Sonja Richter).