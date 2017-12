Filmové premiéry

Tento týždeň do našich kín pribudlo osem noviniek: Arcibiskup Bezák Zbohom..., Fair play, Koľaje osudu, Kráska a zviera, Moja vlasť, Need for Speed, Operation Libertad, Rozbitý svet.

15. mar 2014 o 0:00 Miloš Ščepka

Písmo: A - | A + 0 0 Arcibiskup Bezák Zbohom... Slovenská republika 2014. 90 minút. Scenár a réžia: Oľga Záblacká. Dramaturgia: Martin Ciel. Kamera: Boris Lindtner, Luboš Fiala. Hudba: Mukatado. Po medializovaných prípadoch masakry v Devínskej Novej Vsi a Prípadu Cervanová musel nevyhnutne prísť na rad i škandál s odvolaním arcibiskupa Bezáka. Ako svoj celovečerný režijný a scenáristický debut ho sfilmovala s prispením Slovenského audiovizuálneho fondu známa interpretka slovenskej pop-music a televízna moderátorka Oľga Záblacká (1963). Príznačné je, že k reklama prízvukuje najmä pre dokument netradičnú titulnú pieseň. Nahrala ju slovenská kapela Mukatado, autorkou textu je „režisérka“. Úmorná rozprávka - prečítajte si recenziu Fair Play Česká republika – Slovenská republika 2014. 100 minút. Scenár a réžia: Andrea Sedláčková. Kamera: Jan Baset Střítežský. Strih: Jakub Hejna. Hudba: David Solař, Miro Žbirka. Účinkujú: Judita Bárdospová, Eva Josefíková, Aňa Geislerová, Roman Luknár, Roman Zach, Taťjana Medvecká, Igor Bareš, Ondřej Novák, Ondřej Malý, Slávek Bílský, Jiří Wohanka, Zuzana Mistríková, Michaela Pavlátová, Pavel Langer a ďalší. Po konfidentoch, komunistických lágroch, undergrounde a živote v reálnom socializme nevyhnutne musela prísť na rad i téma dopingu v socialistickom športe. V roku 1983 mladú členku Strediska vrcholového športu Annu (Judita Bárdosová) zaradia do „Programu špecializovanej starostlivosti“ a začnú jej podávať „nové vitamínové prípravky“. Annin príbeh ako svoj tretí celovečerný hraný film pre kiná sfilmovala s prispením Slovenského audiovizuálneho fondu scenáristka a režisérka Andrea Sedláčková (Oběti a vrazi, Musím tě svést). Titulná pieseň je dielom Mira Žbirku. Keď Československo podporovalo doping - prečítajte si recenziu filmu Koľaje osudu The Railway Man. Austrália-Veľká Británia 2013. 116 minút. Scenár: Frank Cottrell Boyce, Andy Paterson. Réžia: Jonathan Teplitzky. Kamera: Garry Phillips. Strih: Martin Connor. Hudba: David Hirschfelder. Účinkujú: Nicole Kidman, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Jeremy Irvine, Hirojuki Sanada, James Fraser, Tom Hobbs, Ewen Leslie a ďalší. Eric Lomax bol počas 2. svetovej vojny jedným z tisícov zajatcov, nútených pracovať na stavbe železnice medzi Thajskom a Barmou. Celý život ho prenasledujú nočné mory. Manželka Patti je odhodlaná mu pomôcť za každú cenu. Keď zistí, že jeden z jeho mučiteľov stále žije, presvedčí Erica, aby sa s ním stretol. Eric Lomax o tom napísal a v roku 1995 vydal vysoko cenenú knihu, ktorú v britsko-austrálskej koprodukcii sfilmoval režisér Jonathan Teplitzky s Nicole Kidman, Colinom Firthom a Stellanom Skarsgårdom v hlavných úlohách. Kráska a zviera La Belle et la bête. Francúzsko-Nemecko 2014. 112 minút. Scenár: Christophe Gans, Sandra Vo-Anh. Réžia: Christophe Gans. Kamera: Christophe Beaucarne. Strih: Sébastien Prangère. Hudba: Pierre Adenot. Účinkujú: Léa Seydoux, Eduardo Noriega, Vincent Cassel, André Dussollier, Audrey Lamy, Sara Giraudeau, Mickey Hardt, Marie Gruber, Richard Sammel a ďalší. Čo mohlo asi tak inšpirovať tvorcu hororov a thrillerov, scenáristu a režiséra Christophe Gansa (Plačúci drak, Bratstvo vlkov, Silent Hill), aby vyzval na duel uznávanú klasiku Jeana Cocteaua s Jeanom Maraisom či dodnes populárnu celovečernú disneyovku? Gansovu Krásku a zviera síce uviedol berlínsky festival v hlavnej prehliadke, ale mimo súťaž – a bez akýchkoľvek reakcií publika i kritiky. Film, nakrútený za 35 miliónov eur v berlínskych ateliéroch si vďaka hviezdnym hercom svoje publikum nájde, no popularitu predchádzajúcich verzií neohrozí. Moja vlasť Né quelque part. Francúzsko – Alžírsko 2013. 87 minút. Scenár: Alain-Michel Blanc, Mohamed Hamidi. Réžia: Mohamed Hamidi. Kamera: Alex Lamarque. Strih: Marion Monnier. Hudba: Armand Amar. Účinkujú: Tewfik Jallab, Jamel Debbouze, Fatsah Bouyahmed, Mélèze Bouzid, Abdelkader Secteur, Mohamed Majd, Farida Rahouadj, Miloud Khetib, Zineb Obeid a ďalší. Keď Farida otec z Francúzska pošle do Alžírska, aby sa pokúsil zachrániť rodinný dom pred demoláciou, mladík objavuje krajinu svojich predkov. Spoznáva i bratanca, ktorý chce emigrovať do Francúzska. Po noci plnej divokej hudby a alkoholu sa Farid prebudí v hotelovej izbe – bez bratanca a bez pasu. Francúzsky režisér alžírskeho pôvodu Mohamed Hamidi vo svojej prvotine na pomedzí komédie a drámy rozohráva príbeh návratu ku koreňom, o prijatí vlastnej identity a poznaní jej hodnoty. Need for Speed USA 2014. 130 minút. Scenár: George Gatins. Réžia: Scott Waugh. Kamera: Shane Hurlbut. Strih: Paul Rubell, Scott Waugh. Hudba: Nathan Furst. Účinkujú: Aaron Paul, Dakota Johnson, Imogen Poots, Michael Keaton, Dominic Cooper, Rami Malek, Kid Cudi, Ramon Rodriguez, Nick Chinlund, Harrison Gilbertson, Han Soto, Antoni Corone a ďalší. Prvá zo série pretekárskych videohier Need For Speed prišla v roku 1994 a realizmom pútavosťou ale aj hudbou, žala nesmierne úspechy. Dočkala sa 19 pokračovaní a troch hier vo vedľajšej línii. Scenáristi George Nolfi (Bournovo ultimátum) a John Gatins (Let) so Scottom Waughom, ktorý režíroval svoj druhý film, premenili videohru na filmové dobrodružstvo v 3D. Automechanika Tobeyho (Aaron Paul) podrazil arogantný ex-závodník NASCARu Dino Brewster (Dominic Cooper). Po návrate z väzenia je odhodlaný sa Dinovi pomstiť, ale nebude to ľahké. Operation Libertad Francúzsko – Švajčiarsko – Portugalsko 2012. 92 minút. Scenár: Jacob Berger, Nicolas Wadimoff. Réžia: Nicolas Wadimoff. Kamera: Franck Rabel. Strih: Pauline Dairou, Karine Sudan. Hudba: Christof Steinmann. Účinkujú: Antonio Buíl, Laurent Capelluto , Stipe Erceg, Jonathan Genet, Karine Guignard, Natacha Koutchoumov, Erika Lillo, Nuno Lopes a ďalší. Štvrtý hraný film švajčiarskeho režiséra Nicolasa Wadimoffa sa vracia do revolučných 70. rokov. Sleduje skupinu mladých ľudí GAR (Groupe Armee Revolutionnaire), ktorí nakrúcajú rôzne verejné podujatia, aby poukázali na nekalé praktiky politikov. Teraz chcú skúsiť niečo nové: uniesť čílskeho agenta a prinútiť ho k verejnému priznaniu nezákonných väzieb medzi Pinochetovou diktatúrou a švajčiarskymi finančníkmi. Rozbitý svet Broken. Veľká Británia 2012. 91 minút. Scenár: Mark O'Rowe. Réžia: Rufus Norris. Kamera: Rob Hardy. Strih: Victoria Boydell. Hudba: Electric Wave Bureau. Účinkujú: Tim Roth, Eloise Laurence, Cillian Murphy, Bill Milner, Denis Lawson, Rory Kinnear, Robert Emms, Lino Facioli, Zana Marjanovic a ďalší. V roku 2008 vyšiel román Daniela Claya Broken o jedenásťročnej Skunk, diabetičke z anglického predmestia, o jej otcovi, bratovi, poľskej au-pair a zvláštnych susedoch – labilnom Rickovi, násilníckom Oswaldovi a jeho divokých dcérach. Predovšetkým však o dospievaní a hľadaní si miesta v živote. Divadelný režisér Rufus Norris filmovou adaptáciou románu debutoval v roku 2012. Jeho prvotina získala ceny British Independent Film Award v kategóriách Najlepší film a Vedľajšia rola (Rory Kinnear). Kto je najľahšou obeťou zla - prečítajte si recenziu