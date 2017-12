Filmové premiéry

Tento týždeň prichádza do kín šesť noviniek: Borgman, Hrana - 4 filmy o Marekovi Brezovskom, Noe, Ona, Štvorec v kruhu alebo Život medzi únikmi a snami, Yves Saint Laurent.

26. mar 2014 o 18:14 Miloš Ščepka

Borgman

Holandsko – Belgicko 2013. 113 minút. Scenár a réžia: Alex van Warmerdam. Kamera: Tom Erisman. Strih: Job ter Burg. Hudba: Vincent van Warmerdam. Účinkujú: Jan Bijvoet, Hadewych Minis, Jeroen Perceval, Alex van Warmerdam, Sara Hjort Ditlevsen, Eva van de Wijdeven a ďalší

Holandský herec, scenárista, režisér, producent a výtvarník Alex van Warmerdam ponúka thriller s prvkami čierneho humoru. V exkluzívnej štvrti pokojne a blahobytne žije zámožný manželský pár s tromi deťmi a opatrovateľkou. Až do chvíle, keď im jedného dňa pri dverách zazvoní tulák Borgman. „Film je temnejší ako predchádzajúce, lebo som chcel zájsť ďalej, zostúpiť do temnej oblasti predstavivosti a zistiť, čo sa tam ukrýva. A chcel som vytvoriť film otvorený interpretácii. Taký, ktorý viac otázok evokuje než zodpovedá,“ povedal autor o snímke, ktorú Holandsko poslalo do nominácií na Oscara.

Hrana - 4 filmy o Marekovi Brezovskom

Slovenská republika 2014. 125 minút. Scenár: Patrik Lančarič, Maroš Šlapeta, Matej Beneš. Réžia: Patrik Lančarič. Kamera: Peter Kelíšek. Strih: Maroš Šlapeta, Matej Beneš. Hudba: Marek Brezovský. Účinkujú: Vlasta Brezovská, Ali Brezovský, Mirka Brezovská, Bibira, Igor Marko, Milota Havránková, Katka Tóthová, Oskar Rózsa, Marek Minárik, Martin Valihora, Ivana Pristašová,Braňo Špaček Roman Andor, WHISKY, Peter Šesták, Patrik Krebs, Michal Kresťanko a ďalší

Hrana je prvý oficiálny štúdiový album slovenského speváka a skladateľa Mareka Brezovského z roku 1999. Obsahuje skladby, ktoré nahral so skupinou Art M Trio. Niektoré po jeho predčasnej smrti, spôsobenej drogami, produkčne dokončil jeho priateľ a spoluhráč Oskar Rózsa. Časť textov napísala Marekova sestra, niekdajšia rocková speváčka Miroslava Brezovská. Snímka Patrika Lančariča Hrana - 4 filmy o Marekovi Brezovskom je svedectvom o krátkom, ale mimoriadne dynamickom živote jedného z najtalentovanejších slovenských hudobných skladateľov novej doby. Zároveň podáva obraz o celej jednej generácii, ktorá dospievala v chaotickom porevolučnom období prvej polovice deväťdesiatych rokov 20. storočia.

Noe

Noah. USA 2014. 135 minút. Scenár: Darren Aronofsky, Ari Handel. Réžia: Darren Aronofsky. Kamera: Matthew Libatique. Strih: Andrew Weisblum. Hudba: Clint Mansell. Účinkujú: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Logan Lerman, Douglas Booth, Emma Watson, Ray Winstone, Anthony Hopkins a ďalší

Russell Crove ako Noe, Jennifer Connelly čoby jeho žena a Emma Watson ich nevesta, Anthony Hopkins v role starého otca Matuzalema – kto by si nechal ujsť veľkolepú rodinnú drámu na biblické motívy – a dokonca v 3D?! Pi, Requiem za sen, Fontána, Wrestler a Čierna labuť sú filmy, ktoré preslávili scenáristu a režiséra Darrena Aronofského nielen medzi milovníkmi americkej nezávislej kinematografie. Biblický film Noe s odhadovaným rozpočtom okolo 160 miliónov dolárov je naplnením jeho mnohoročných ambícií.

Ona

Her. USA 2013. 126 minút. Scenár a réžia: Spike Jonze. Kamera: Hoyte Van Hoytema. Strih: Jeff Buchanan, Eric Zumbrunnen. Hudba: Arcade Fire. Účinkujú: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, Sam Jaeger, Spike Jonze a ďalší

Dokážete si predstaviť, že by ste sa zaľúbili do operačného systému vášho počítača? Dnes ešte absurdná predstava môže byť už zajtra skutočnosťou. To naznačuje ďalší filmujúci člen klanu Coppolovcov, bývalý manžel Sophie Coppolovej Spike Jonze (vlastným menom Adam Spiegel) v romantickej sci-fi komediálnej dráme Ona. V Los Angeles neďalekej budúcnosti sa profesionálny autor romantických listov Theodore (Joaquin Phoenix) tak zaľúbi do nového operačného systému Samantha (s hlasom Scarlett Johansson, cena za herecký výkon z rímskeho filmového festivalu), že dokáže odmietnuť i jednoznačné návrhy Olivie Wilde! Scény z budúcnosti Los Angeles sa nakrúcali v súčasnom čínskom Šanghaji.

Štvorec v kruhu alebo Život medzi únikmi a snami

Slovenská republika – Čveská republika 2013. 70 minút. Námet, scenár, réžia, kamera, strih: Ľubomír Štecko. Účinkujú: Vladimír Ossif a ďalší

Tvorca dokumentárneho filmu Stanislav Babinský – život je nekompromisný bumerang Ľubomír Štecko nakrútil v slovensko-českej koprodukcii celovečerný dokumentárny film o Vladimírovi Ossifovi, rodákovi z Prešova, ktorý už niekoľko rokov patrí k našim vo svete najúspešnejším a najuznávanejším maliarom, no na rodnom Slovensku ho pozná len zopár ľudí. „Dva geometrické útvary, obsiahnuté v názve filmu,“ vysvetľoval režisér, „sú často používané v abstraktnom maliarstve. Štvorec ohraničený pravidelnými bokmi s ostrými vrcholmi predstavuje istú prísnosť, na druhej strane mäkký kruh predstavuje otvorený svet bez konca. V prenesenom zmysle to môžeme prirovnať k postaveniu človeka vo svete. Na jednej strane je úplne slobodný, jeho sloboda však nie je bezbrehá, má svoje tvrdé a presné hranice.”

Yves Saint Laurent

Francúzsko 2014. 106 minút. Scenár: Jacques Fieschi, Jérémie Guez, Marie-Pierre Huster, Jalil Lespert. Réžia: Jalil Lespert. Kamera: Thomas Hardmeier. Strih: François Gédigier. Hudba: Ibrahim Maalouf. Účinkujú: Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Lebon, Laura Smet, Marie de Villepin, Xavier Lafitte a ďalší

Prehliadku Panorama tohtoročného berlínskeho festivalu v zrenovovanom kine Zoo Palast slávnostne otvorila premiéra životopisného filmu o legendárnom francúzskom módnom návrhárovi alžírskeho pôvodu. Knižnú predlohu módnej žurnalistky Laurence Benaïm z roku 2002 adaptoval francúzsky filmár s alžírskymi koreňmi Jalil Lespert, hudbu skomponoval francúzsko-libanonský jazzový a jazz-rockový hudobník Ibrahim Maalouf. Yvesa Saint Laurenta stvárnil člen Comédie-Française Pierre Niney a jeho životného partnera Pierra Bergé ďalší herec Comédie Française – Guillaume Gallienne. Bergé s Lespertom na nakrúcaní spolupracoval, otvoril mu prístup do Saint Laurentových archívov a zúčastnil sa i na berlínskej premiére.