Zlatú palmu získal turecký režisér Ceylan za film na motívy Čechova

Film Zimný spánok bol jedným z osemnástich, ktoré sa uchádzali o Zlatú palmu. Tá je jednou z najprestížnejších cien udeľovaných za filmové umenie vo francúzskom letovisku.

24. máj 2014 o 20:59 TASR

Film Zimný spánok bol jedným z osemnástich, ktoré sa uchádzali o Zlatú palmu. Tá je jednou z najprestížnejších cien udeľovaných za filmové umenie vo francúzskom letovisku.

CANNES. Turecký režisér Nuri Bilge Ceylan získal v sobotu na 67. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Cannes Zlatú palmu za najlepší film Zimný spánok (Kis uykusu) o hercovi na dôchodku, ktorý vedie hotel v odľahlej oblasti. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

Zimný spánok je od roku 1982 prvým tureckým filmom, ktorý získal túto uznávanú cenu. V spomínanom roku ju dostal režisér Yilmaz Güney za film Yol (Cesta), ktorým zobrazoval krajinu po vojenskom prevrate z roku 1980.

Güney si však v tom čase odpykával trest odňatia slobody za vraždu sudcu, preto film vlastne režíroval jeho asistent Serif Gören.

Vychádza z Čechova

Ceylanov film Zimný spánok vychádza z troch poviedok veľkého ruského spisovateľa Antona Pavloviča Čechova. Dej je zasadený do malebného kraja Kapadócia v strede tureckého regiónu Anatólia, kde sú domy vytesané do bizarných veľkých bielych skál v tvare húb.

Zimný spánok trvá vyše tri hodiny a predstavuje Ceylanov piaty pokus o získanie najvyšších ocenení v Cannes.

Ceylan ako jeden zo súčasných filmových majstrov Turecka sa v Zimnom spánku vracia k témam, ktorými sa zaoberal aj vo svojich ostatných filmoch, ako napríklad rozpad manželstva, konflikt medzi bohatými a chudobnými, ako aj strach muža zo straty rešpektu.

Patril k favoritom

Režisér patril k favoritom návštevníkov festivalu a domov do Istanbulu sa vráti so Zlatou palmou.

Zimný spánok získal v piatok v Cannes aj cenu Medzinárodnej federácie filmových kritikov (FIPRESCI).

Zimný spánok je už siedmym filmom 55-ročného režiséra. Tri z jeho predchádzajúcich filmových diel získali v Cannes hlavné ceny.

Jeho predchádzajúci film Once Upon a Time in Anatolia dostal veľkú cenu poroty v roku 2011.