SMEnaGRAPE: Festival pokračuje ďalej, DJ-i budú hrať až do skorého rána

Prinášali sme najzaujímavejšie informácie z festivalu Grape.

12. aug 2017 o 7:29 (aktualizované 13. aug 2017 o 0:07)

Festival Grape vstúpil do druhého dňa.

Festival počas prvého dňa prerušilo na krátko niekoľko búrok. Zábava však pokračovala do skorých ranných hodín.

Dianie vám prinášame v špeciálnej minúte po minúte, v ktorej sa okrem správ a informácií objavia aj príspevky účastníkov.

#SMEnaGRAPE Ak označíte svoje fotky, statusy alebo mikrorecenzie na Facebooku či Instagrame hashtagom #SMEnaGRAPE, zapojíte sa do žrebovania o lístky na budúcoročný GRAPE, ako aj ročné predplatné SME.sk. Fotky a postrehy z festivalu nám môžete posielať aj na mail grape@sme.sk, stanú sa tak súčasťou festivalovej minúty.

Dianie na festivale Grape sme sledovali minútu po minúte:

00:07 Minútu po minúte sme ukončili. Ďakujeme za pozornosť.

00:00 Festival sa pomaly chýli ku koncu. Na pódiu sa však ešte určite objaví napríklad český raper Vladimír 518 a do skorého rána bude festival pokračovať vystúpeniami DJ-ov.

23:05 Mnohí sa na nich tešili počas celých dvoch dní. Na pódiu sa predstavil jeden z hedlajnerov festivalu Two Doors Cinema Club.

22:58 O niekoľko minút sa na hlavnom pódiu predstaví jeden z hedlajnerov festivalu, skupina Two Doors Cinema Club.

22:53 Dážď by už nemal pokaziť záver druhého dňa festivalu. Búrkové mračná sa presunuli na východné Slovensko.

22:29 Festival Grape vyrástol a bol to jeho zatiaľ najsilnejší ročník. Pozrite si titulku špeciálneho vydania denníka SME.

Špeciálne vydanie denníka SME. (zdroj: SME )

22:15 Organizátori festivalu majú pre návštevníkov prekvapenie. Po skončení Moderat zahrá na Pyramída stage skupina Para.

22:13 Skupina Čisté tvary podáva čistú správu: Tento svet nie je pre ľudí. Je to temné, tvrdé, no šľape to. Ako slovenská balada. Spevák sňal zo svojej hlavy vavrínový veniec, zem nás chce čistých.

22:07 Suzuki stage obsadila populárna slovenská skupina Billy Barman. Ľudia zaplnili stage do posledného miesta.

Billy Barman. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo )

21:21 Kým väčšinu ľudí baví Naked and Famous na hlavnom pódiu, bratislavská skupina Tolstoys vytvorila príjemnú rodinnú atmosféru v komornom stagei Mlyny Rádio-FM.

21:01 Naked and Famous: konečne kapela, ktorej speváčka nie je len éterická, melancholická, poetická a démonická, ale vie sa na pódiu aj zabaviť a svoju radosť preniesť aj na ostatných, napriek tomu, že sa ani trochu neusmeje.

Speváčka Xyalith z Naked and Famous šantí na pódiu. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

20:53 Organizátori upozorňujú na zmenu v programe. Olis Bakulu & Slight mali hrať už v piatok, no ich vystúpenie zrušili. Svoj set odohrajú dnes od 04:30 na VÚB stagei.

20:46 "Mnohí si myslia, že najlepšie si vieme zarobiť živým hraním. No keby sme teraz leteli na festival domov na Nový Zéland, takmer nič by sme nezarobili. Platí to len pre veľké kapely ako U2," vysvetľuje speváčka Xyalith z Naked and Famous v rozhovore s redaktorom denníka SME Marekom Hudecom.

20:16 Na festival prichádzajú aj rodičia s deťmi. Pri foodcourte s podmazom koncertu rapera Veca vysvetľujú manželia deťom slovenský rap. "Teraz hra inak ako zvykol, hudobníci majú svoje fázy. Je to ale chytrý chalan, zbytočne nenadáva, snaží sa pointovať." Debatu nad melónom pri západe slnka vzápätí obrátia na Eminema.

20:14 Speváka sympatickej nitrianskej kapely Fresh Out Of The Bus prerušil vlastný bubeník s tým, že došlo k technickej chybe. "To bola pesnička Savage," povedal spevák skupiny Tomáš Löbb. "A dáme si ju ešte raz," zavtipkoval.

20:12 Nad areálom piešťanského letiska pomaly zapadá slnko. Festival však nekončí. Návštevníkov ešte čakajú vystúpenia skupín ako Čisté tvary, či Two Doors Cinema Club.

Slnko pomaly zapadá, zábava však nekončí. (zdroj: SME - Jakub Filo)

20:05 Britská skupina Seafret na rozdiel od Zoly Jesus ukázala, že stačí, ak ste na pódiu dvaja, ale jeden musí vedieť skutočne spievať a druhý ovládať svoj nástroj. Spevákov plný mohutný hlas naplnil celý stan, v spodných tónoch zemitý, vo vysokých nečakane nežný. Publikum aplauduje. Jack Sedmann je doteraz hlasovo najvýraznejší interpret soboty. Na to, aby zbúral stage, by snáď ani nepotreboval mikrofón. Pritom Tóny z neho vychádzajú akoby len tak, mimochodom.

19:47 Bizarná súťaž Veľká Piešťanská spoznala svojho víťaza v strhujúcom finále.

19:35 Popri väčších koncertoch pritiahlo fanúšikov aj vystúpenie českej indie-folkovej kapely Teepee. Tá musela prísť na Slovensko taxíkom, na Morave sa im totiž pred festivalom pokazilo auto.

19:20 Niektorí účastníci na festivale v Piešťanoch doslova lietajú v oblakoch. Podobne ako Simona.

19:00 Zola Jesus a jej basgitarista robia vynikajúcu šou. Zolin skvelý hlas napĺňa a podmaňuje si celý hlavný stage. Americká speváčka s rusko-ukrajinskými koreňmi pozdravila aj svojich "slovanských susedov" a zaspievala pieseň o samovražde. Tá vznikla po tom, ako sa o samovraždu pokúsil jeden z jej priateľov a sama sa trápila s depresiami.

18:41 Jedna návštevníčka festivalu chcela mať asi lepší výhľad. Vyšplhala sa na konštrukciu neďaleko hlavného pódia. Privolaný SBS-kar jej vysvetlil, ako sa má správať. Musela zliezť dole.

18:15 Hejteri sú často v anonymite a v reálnom živote sa cudzím ľuďom nadávať neodvážia. Nemajú záujem o diskusiu, či počúvanie argumentov, chcú si len vyliať zlosť, vysvetlila šéfredaktorka denníka SME Beata Balogová počas diskusie o hatespeech na festivale Grape. Viac si prečítajte v článku redaktora SME Romana Cupríka.

17:50 Ľudia na Grape si užívajú aj chvíle mimo stageov a fotia sa spolu pri "hrozne", symbole festivalu.

17:25 Vo vlakovom vozni sú na Grape nasadené tropické palmy. Sú súčasťou umeleckej inštalácie fotografa Aleša Vojtáška Fatal Error. Na opačnej stene sa premietajú desivú zábery Ku Ku Klux klanu, v druhom vozni sa na kusy plachty zas premietajú zábery Hlinkovej gardy. Vojtášek chce upozorniť na najhoršie chyby v dejinách ľudstva.

V inštalácii vystupovali živí herci. (zdroj: Aleš Vojtášek)

Výstava Fatal Error. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

17:18 "Chcem len robiť hudbu, ktorá sa mi páči. Ak je vašim cieľom robiť čo najpopulárnejšiu hudbu, mení to to, čo robíte a uberá to tomu dušu," vysvetľuje líder elektropopovej kapely Metronomy Joseph Mount v rozhovore s redaktorom denníka SME Lukašom Onderčaninom.

16:35 Oteplenie dnes už neočakávajte. Na celom Slovensku sa výrazne ochladilo. Aj večer treba počítať s nižšími teplotami.

16:12 Bratislavská kapela Bad Karma Boy odohrala skvelý koncert. Publikum si na záver vystúpenia vytlieskalo ešte jeden prídavok.

Bad Karma Boy odohrali skvelý koncert. (zdroj: FIČÍ - Zuzana Bodnárová)

15:55 Šéfredaktorka denníka SME Beata Balogová a jej zástupca Jakub Filo diskutujú o nenávistných prejavoch na internete. Na začiatku prečítali niekoľko vulgárnych e-mailov, ktoré novinári bežne dostávajú. "Čitatelia často argumentujú tým, že ide o ich názor. Ale ak o niekom poviete, ze je špinavá presstitutka, tak to nie je názor," uviedla šéfredaktorka SME.

Diskusia denníka SME, sprava šéfredaktorka denníka SME Beata Balogová a zástupca šéfredaktorky Jakub Filo. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

15:45 Kým ráno boli v kurze palacinky, poobede sa najdlhšie čaká v radoch na Lokal burger či polievky ramen. V ponuke je všetko od bryndzových halušiek, cez podpecniky, quesadilly, kebaby až po japonské pirôžky či zemiakové placky.

Dobrú chuť všetkým na Grape. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

15:30 Objavíš sa aj ty na titulke denníka SME. Skús, či sa nájdeš?

14:53 "Ak ste umelec, nesedíte a nerobíte si pri tom nejaké veľké schémy a cielené rozhodnutia, ako sa odlíšiť." Hudba je podľa Toma Odella veľmi inštinktívna vec, nie žiadny premyslený plán. Prečítajte si ďalší rozhovor redaktora denníka SME Lukáša Onderčanina.

14:20 Začalo vystúpenie reaggae kapely Medial Banana. Slovenská skupina priniesla na hlavný stage jamajskú energiu.

Vystúpenie Medial Banana. (zdroj: FIČÍ - Zuzana Bodnárová)

13:40 Marián Psár alias Mladý hejter ponúkol na workshope denníka SME špeciálnu akciu. Prvým piatim ľuďom, korí mu pošlú svoje blogy ma adresu mladhejter@gmail.com, poskytne zdarma rady a pripomienky na ich vylepšenie.

Marián Psár počas workshopu denníka SME. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

13:30 Nórska speváčka Aurora žije radšej svoj život v normálnom svete. V tom internetovom podľa nej totiž príliš často zabúdame, že sme ľudia. Reagujeme čudne, agresívne, anonymne. Viac sa dočítate v rozhovore redaktora denníka SME Lukaša Onderčanina.

13:27 SĽUK práve stvárňuje príbeh o Kainovi a Abelovi. "Tie vestičky sú sexi", ozve sa na margo tanečníkov z davu. Na pódiu plieskajú biče, tanečníci prezlečení za ovce utekajú z jednej strany na druhú, premietajú sa za nimi minimalistické animácie dizajnéra Jána Šicka. Na vystúpení SĽUK-u je zaujímavé, že dokázal skombinovať folklór s elektronikou, moderným tancom a textovými smajlíkmi v pozadí

Vystúpenie SĽUK-u na Grape. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

13:20 Na stagei Mlyny Rádio_FM začal workshop denníka SME. Na úvod dostal slovo Marián Psár alias Mladý hejter. "Ak čakáte, že vám poviem, ako napísať každý jeden blog s tisíckami zhliadnutí, tak môžete rovno odísť," začal svoju prednášku.

Workshop denníka SME. (zdroj: FIČÍ - Zuzana Bodnárová)

13:10 Kým na pódiách bežia koncerty, v stanovom mestečku chlapík s gitarou a trio mladých speváčok robí program všetkým naokolo.

12:30 Na stagei Mlyny Rádio_FM začína o 13:00 workshop denníka SME. Dozviete sa ako napísať dobrý blog alebo pripraviť dobrú fotku na instagram.

12:22 Priestor pred pódiom, na ktorom hrá Malalata, sa zapĺňa ľuďmi. Grape po daždivej noci a chladnom ráne ožíva.

12:12 Studený front by sa v priebehu soboty mal podľa meteorológov presúvať ďalej na východ a pršať by malo najmä v Tatranskej oblasti. Ale predsa, ak by začalo pršať.

11:55 Hudobný program sa pomaly rozbieha. O niekoľko minút ožije areál letiska v Piešťanoch tanečnými rytmami dvojice slovenských DJ-ov známych ako Malalata.

11:35 Organizátori festivalu upozorňujú na zmenu programu. SĽUK začne svoje vystúpenie o 12:40, teda o dvadsaťpäť minút skôr oproti pôvodnému programu.

11:05 Po večernom daždi sú hlavné prístupové cesty do stanového mestečka plné blata. Ak je to možné, ľudia ho obchádzajú aspoň po ich kraji. Niekedy sa však radšej predierajú pomedzi stany.

10:40 Na stagei Yeme Tržnica začína hudobný program druhého festivalového dňa na Grape komornejším koncertom Spectrum Quartet.

10:25 Ak máte radi slovenskú hudbu, nenechajte si utiecť tieto vystúpenia. Prečítajte si tipy hudobného redaktora SME Mareka Hudeca.

10:04 Na basketbalovom ihrisku to žije už od rána. Hraje tu skvelá hudba, aj keď ľudia v stanoch, ktoré sa nachádzajú neďaleko, to nemuseli zrána tak celkom oceniť.

(zdroj: SME - Zuzana Bodnárová)

09:37 Organizátori od rána upratujú areál, aby ho dostali do čo najlepšieho stavu. Tešia sa na návštevníkov a program.

09:16 Po nočných búrkach a daždi sa nad areálom vyjasňuje. Obloha by však mala byť počas dňa polojasná alebo oblačná a teplota by mala dosiahnuť maximálne 21 stupňov Celzia. Fúkať by mal premenlivý vietor s rýchlosťou 22 až 40 kilometrov za hodinu.

08:43 Ľudia sa pomaly prebúdzajú a areál začína ožívať. Pri kávovaroch sa tvoria rady rozospatých ľudí.

07:14 Kto čakal od koncertu Toma Odella pomalé skladby, ostal prekvapený. Britský spevák to na hlavnom pódiu roztočil a odohral koncert plný emócií. Aj inak melancholické skladby dostali tanečnejšie koncertné aranžmány a show si spolu s publikom aj užíval samotný spevák. Neprekážal ani dážď.

Tom Odell. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

07:05 Pre niektorých návštevníkov je to prvý veľký festival. "Užívame si unikátnu atmosféru festivalu. Pre nás dve prvýkrát takýto veľký a preto jedinečný. Najviac sa tešíme na Korben Dallas, ktorých hudbu tiež považujeme za jedinečnú!" napísala Viktória.