Najznámejšie sláčikové kvarteto: Aj z Ameriky sme do hĺbky precítili vašu tragédiu

Kronos Quartet zahrá skladbu pre Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú.

14. jún 2018 o 15:57 Marek Hudec

Spolupracovali s Davidom Bowiem, Björk či Paulom McCartneym. Najznámejšie sláčikové teleso na svete KRONOS QUARTET sa v lete vráti na Slovensko. Začiatkom júla zahrá na festivale Pohoda a boli ochotní splniť požiadavku organizátorov: že zahrajú skladbu venovanú Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej.

Pre kvarteto ju práve dokončuje slovenský experimentálny skladateľ Miro Tóth. Desaťminútové dielo sa bude volať Kvarteto predĺžených chápadiel a Tóth sa v ňom inšpiroval novinárovým posledným textom.

Vedúci Kronos Quartet DAVE HARRINGTON vysvetľuje, prečo to pre jeho teleso bude výnimočný okamih v jeho histórii.

Cestujete po celom svete. Stretávate mnohých skladateľov, ktorí vám ponúkajú svoje diela a žiadajú vás, aby ste ich zahrali?

„Mám pocit, že skladatelia sú vo všeobecnosti štedrí ľudia. Neotravuje ma to, cením si, keď sa nám sami predstavujú a zoznamujú nás so svojou hudbou. Na takéto stretnutia sa počas ciest skôr vždy teším.“

video //www.youtube.com/embed/7PQYF4-BbrE

V ktorých prípadoch sa rozhodnete, že ich diela pridáte do repertoáru?

„Naše kvarteto má 45 rokov a stále hľadám niečo, niečo, čo zväčša ani neviem poriadne opísať. Hoci vám to neviem opísať, z hudby to viem vždy vycítiť.

Uvedomujem si, že naše koncerty sú výsledkom práce v minulosti, a teda neustále musíme hľadieť vpred a uvažovať nad tým, aký vývoj je pre nás najprirodzenejší.

Snažím sa povzbudzovať skladateľov, aby nám posielali svoju novú prácu. Hoci dostávam viac skladieb, než stíham počúvať, snažím sa to dohnať. Okrem toho sme, pochopiteľne, veľmi zaneprázdnení, no vždy keď začujeme niečo inšpiratívne, nájdeme spôsob, ako to zaradiť do nášho repertoáru.“

Na Slovensku ste boli pred dvoma rokmi. Vypočuli ste si vtedy skladby od našich autorov? Svoju tvorbu vám vraj dal Slavo Solovic a Ivana Mer.