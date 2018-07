Minúta po minúte: Tretí deň Pohody prinesie LP aj Kronos Quartet

Koncert Kronos Quartet na Pohode môže byť významným momentom pre slovenskú klasiku.

7. júl 2018 o 8:41 (aktualizované 7. júl 2018 o 9:40) Marek Hudec, Nina Sobotovičová, ZUZANA BODNÁROVÁ

Začal sa tretí deň festivalu Pohoda 2018.

Headlinermi sú kapela LP aj Kronos Quartet.

Sobotu na Pohode sledujeme minútu po minúte:

10:05 Čakanie v sprchách ľuďom spríjemňuje kapela Funny Fellows.

10:00 The Chemical Brothers si koncert na Pohode užili. Vyplýva to z ich príspevok na sociálnych sieťach. "Ak budete niekedy na Slovenku, určite si nenechajte ujsť Pohodu."

9:39 Festivalový areál sa prebúdza o niečo pomalšie než v piatok. Po daždivej noci slnko nevyhnalo ľudí zo stanov hneď ráno a vzduch ochladzuje slabý vietor.

09:00 Na západnom Slovensku bude v sobotu len malá oblačnosť. Na svojom webe to uvádza SHMÚ. Najvyššia denná teplota by sa mala pohybovať medzi 23 až 27 stupňami. Fúkať bude severozápadný až severný vietor s rýchlosťou 15 až 30 km/h, v nárazoch miestami okolo 45 km/h.

08:50 Koncert Kronos Quartet na Pohode môže byť významným momentom pre slovenskú klasiku. Ak najznámejšie kvarteto spozná tvorbu jedného nášho tvorcu a začne jeho hudbu šíriť po celom svete, môže to upriamiť pozornosť iných zahraničných súborov na našu tvorbu.

Miro Tóth vníma, že ho na festivale čaká veľký moment od okamihu oslovenia Michalom Kaščákom. Je to veľká pocta, ale zatiaľ v tom úspech nevidí.

Hovorí, že hudba by sa nemala vytvárať iba pre úspech. Ten sa možno dostaví vtedy, keď jeho Kvarteto siahajúcich chápadiel konečne zaznie naživo. Skladbu dopísal v pondelok 18. júna a pre súbor vymyslel špecialitu, akú kvarteto ešte nikdy neskúsilo.

V spolupráci s huslistkou Tijanou Stanković, huslistom Davidom Danelom a violončelistom Andrejom Gálom vytvorili v Ostrave sláky, ktoré majú pridané basové struny.

„Po priložení na hmatník nástroja sa dostaví efekt, kedy nástroj znie o oktávu nižšie.“ Zvláštny, hlboký a temný zvuk bol vraj východiskom pre celú desaťminútovú skladbu

„Pre husle to nemusí byť bezpečné, na čo som Kronos Quartet upozornil. Spýtal som sa ich, či to chcú risknúť a tak môžem pokračovať vo výrobe prídavných slákov. Dave Harrington však povedal, že sa mu to veľmi páči a chce to skúsiť. Uvidíme, či ich pri premiére použijú. Skladba sa dá hrať aj bez prídavných slákov.“

Kvarteto siahajúcich chápadiel je venované Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej a Tóth sa z ich vraždy stále ešte úplne nespamätal. „Ocitol som sa v stave zvláštnej hanby a mal som pocit, že sa podo mnou roztopila zem. V našej krajine sa smrteľne strieľa do budúcej generácie.“

Tóth hovorí, že sa ako skladateľ cíti za stav spoločnosti zodpovedný. Mohol vraj dávno upozorňovať na extrémistov v parlamente, na korupciu vlády. Umenie sa často snažilo poukázať na morálku, ale buď je to formou zábavy poskytujúcou azyl pocitu rezignácie alebo už je neskoro.

Kronos Quartet zahrá Kvarteto siahajúcich chápadiel v sobotu o 23.00 na Budiš Stage. Tóth chce koncert sledovať už z hľadiska, pretože je veľmi zvedavý na konečný zážitok.

Ako hovorí, 50 percent úspechu hudby má na pleciach interpret. Tridsaťšesťročný Tóth je doktorantom kompozície na HAMU v Prahe, diriguje vlastné opery, hrá na saxofóny a pôsobí v duu Tijanou Stanković, v zoskupeniach Thisnis, Funeral Marching Band, Musica Falsa et Ficta alebo Shibuya Motors.